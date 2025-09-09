Von der Genusstour am Brienzersee über Wanderungen mit Bergbahnpass bis hin zu Sternenbeobachtungen und Museumsbesuchen: Die Ferienregion Interlaken bietet ein breites Spektrum an Aktivitäten – insbesondere für Familien mit Kindern.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Interlaken Tourismus

Wenn die Tage kürzer werden und die Natur in warmen Farben erstrahlt, entfaltet die Ferienregion Interlaken einen besonderen Reiz. Zwischen Thuner- und Brienzersee, umgeben von eindrucksvollen Berggipfeln, eröffnet sich im Herbst eine Vielfalt an Möglichkeiten für Familien und Genussreisende. Die klare Luft, die ruhige Atmosphäre und das breite Angebot an Aktivitäten machen die Region zu einem idealen Ziel für erlebnisreiche Ferientage. Ob unterwegs auf lehrreichen Pfaden, im Austausch mit Tieren oder beim Entdecken von kulturellen Schätzen – die Auswahl ist vielseitig. Auch kulinarische Entdeckungen und entspannte Momente am Wasser tragen zum besonderen Feriengefühl bei.

Hier ein paar Highlights für Familienferien in der Ferienregion Interlaken:

Ein kulinarisches Erlebnis im Berner Oberland

Die Genusstour am Brienzersee verbindet landschaftliche Eindrücke mit kulinarischen Momenten. Sie startet in Interlaken mit einer Vorspeise aus regionalen Produkten und führt per Schiff über den türkisfarbenen See nach Brienz. An Bord geniessen die Reisenden ein saisonales Mittagessen, bevor in einem Restaurant in Brienz ein Dessert serviert wird. Ein Spaziergang entlang der Brienzer Seepromenade rundet den Aufenthalt ab, ehe die Rückfahrt mit der Bahn nach Interlaken eindrucksvolle Ausblicke eröffnet. Das Angebot ist vom 1. September bis 19. Oktober 2025 täglich verfügbar und muss spätestens 72 Stunden im Voraus gebucht werden. Die Tour ist auch ideal für Familien mit Kindern, denn Kinder von 6 bis 16 Jahren können auch ein kleineres Menü bestellen.

Ein Blick in die Tiefen des Weltalls

Die Sternwarte Planetarium SIRIUS lädt Familien zu einer spannenden Reise durch das Universum ein. In klaren Herbstnächten ermöglicht das leistungsstarke Teleskop faszinierende Blicke auf ferne Galaxien und Planeten. Der Sternenprojektor macht den Sternenhimmel in der Kuppel lebendig und zeigt, was sonst nur mit blossem Auge sichtbar ist. Verständlich aufbereitete Vorführungen lassen Kinder wie Erwachsene die Geheimnisse der Astronomie entdecken und sorgen für ein Erlebnis voller Wissen und Staunen. Erreichen kann man die Sternwarte sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr, man kann den Besuch aber auch in eine Wanderung einbauen.

Profitiere von der Gipfelglück Pauschale Die Gipfelglück Pauschale bietet bis zum 26. Oktober eine attraktive Möglichkeit, die Bergwelt des Berner Oberlandes zu entdecken. Im Paket enthalten sind zwei bis sieben Übernachtungen mit Frühstück sowie der Jungfrau Travel Pass, der freie Fahrten mit zahlreichen Bergbahnen erlaubt. Dadurch lassen sich Panoramawanderungen, Rundwege und Gipfeltouren ab Interlaken besonders flexibel gestalten. Die Pauschale startet bei 349 Franken pro Person. Dein attraktives Leistungspaket: 2 bis 7 Übernachtungen im Hotel/Hostel

Frühstück im Hotel/Hostel

Jungfrau Travel Pass für 3 bis 8 Tage Die Gipfelglück Pauschale bietet bis zum 26. Oktober eine attraktive Möglichkeit, die Bergwelt des Berner Oberlandes zu entdecken. Im Paket enthalten sind zwei bis sieben Übernachtungen mit Frühstück sowie der Jungfrau Travel Pass, der freie Fahrten mit zahlreichen Bergbahnen erlaubt. Dadurch lassen sich Panoramawanderungen, Rundwege und Gipfeltouren ab Interlaken besonders flexibel gestalten. Die Pauschale startet bei 349 Franken pro Person. Dein attraktives Leistungspaket: 2 bis 7 Übernachtungen im Hotel/Hostel

Frühstück im Hotel/Hostel

Jungfrau Travel Pass für 3 bis 8 Tage Sonderangebot jetzt buchen

Natur erleben und Neues lernen

Rund 60 Themen- und Erlebniswege laden in der Ferienregion Interlaken zu herbstlichen Entdeckungstouren ein. Familien, Genusswanderer und Neugierige wählen zwischen Märchenpfaden, Kulinariktrails oder lehrreichen Erlebnispfaden. Während Kinder auf Schatzsuchen oder Schnitzeljagden die Natur erkunden, geniessen Erwachsene die Berg- und Seenlandschaft. Beliebte Ziele sind beispielsweise die mystische Lombachalp, der Skulpturenweg Krattigen mit Blick auf den Thunersee oder der Schwingerweg im Naturpark Diemtigtal.

Die Schweizer Traditionen erleben

Im Freilichtmuseum Ballenberg tauchen die Besucher in vergangene Zeiten ein. Über 100 originalgetreu wiederaufgebaute Häuser aus allen Landesteilen der Schweiz vermitteln einen lebendigen Eindruck vom Alltag früherer Generationen. Die Familien können bei Handwerksvorführungen zuschauen, alte Bauernhoftiere bestaunen und auf dem weitläufigen Gelände viel entdecken. Kinder haben die Möglichkeit, aktiv teilzunehmen und selbst Hand anzulegen – sei es beim Brotbacken, beim Basteln oder im Kontakt mit Tieren. Gerade im Herbst wirkt das Museum mit den farbenfrohen Landschaften besonders stimmungsvoll. Das Zusammenspiel von Kultur, Geschichte und Natur macht den Besuch zu einem eindrucksvollen Erlebnis.

Mit Lamas und Eseln unterwegs

Mit tierischen Begleitern werden Wanderungen rund um Interlaken zu einem unvergesslichen Erlebnis. Auf den beiden Lamatrekkings in der Region Interlaken oder in Brienz geht es in gemächlichem Tempo durch die herbstliche Idylle und die einmalige Landschaft des Berner Oberlands. Vor dem Start lernen die Teilnehmenden die sanftmütigen Tiere kennen und erfahren Spannendes über ihr Wesen. Das Wohnheim Höchmatt in Schwarzenegg bei Thun lädt zu Eseltrekkings ein, bei denen Gäste die Natur gemeinsam mit den geduldigen Grautieren entdecken können.

Profitiere vom Thunersee Erlebnisspecial Auszeit am Thunersee:

Hotel, Erlebnis & Kulinarik zum Spezialpreis. Profitiere vom Thunersee Erlebnisspecial und geniesse erlebnisreiche Herbsttage am Thunersee. Das Spezialangebot beinhaltet 2 bis 4 Übernachtungen in Thun inklusive Frühstück, ein Erlebnis-Voucher, mit dem du eines der fünf beliebtesten Ausflugszielen der Region besuchen kannst sowie ein dreigängiges Abendessen im märchenhaften Schloss Schadau. Dein attraktives Leistungspaket: 2 bis 4 Übernachtungen inklusive Frühstück

Thunersee Erlebnis-Voucher (1 von 5 Top Ausflugszielen)

3-Gang Genussmenü

Optionale Geschenkkarte zum Shopping in der Innenstadt

PanoramaCard Thunersee – deine persönliche Gästekarte Auszeit am Thunersee:

Hotel, Erlebnis & Kulinarik zum Spezialpreis. Profitiere vom Thunersee Erlebnisspecial und geniesse erlebnisreiche Herbsttage am Thunersee. Das Spezialangebot beinhaltet 2 bis 4 Übernachtungen in Thun inklusive Frühstück, ein Erlebnis-Voucher, mit dem du eines der fünf beliebtesten Ausflugszielen der Region besuchen kannst sowie ein dreigängiges Abendessen im märchenhaften Schloss Schadau. Dein attraktives Leistungspaket: 2 bis 4 Übernachtungen inklusive Frühstück

Thunersee Erlebnis-Voucher (1 von 5 Top Ausflugszielen)

3-Gang Genussmenü

Optionale Geschenkkarte zum Shopping in der Innenstadt

PanoramaCard Thunersee – deine persönliche Gästekarte Erlebnisspecial jetzt buchen