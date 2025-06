Die besten Sommerferien für jeden Typ

Ob Eltern mit Kindern, zu zweit oder allein: Wir sind in jeder Lebenskonstellation auf der Suche nach passenden und preiswerten Ferienangeboten. Nachfolgend einige Sommerideen für Ferien in der Schweiz – mit oder ohne Kind und Kegel.

Wunderbare Orte zum Abschalten gibt es in der Schweiz wie Sand am Meer – wie hier am Lago Maggiore TI.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Reka

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Doch wohin, wenn noch nichts gebucht oder noch nicht mal eine Entscheidung getroffen wurde? Ideal für spontane Auszeiten ist die Schweiz: Die Anreise ist kurz, die Liste an Ferienaktivitäten und Unterkünften lang.

Sowohl Familien als auch Paare oder Singles finden hierzulande passende Ferienangebote, die auch kurzfristig noch buchbar sind. Wer seine Ferien-Bestandteile wie Anreise per ÖV, Aktivitäten und Unterkünfte zudem mit der Reka-Card bezahlt, kann erst noch sparen (mehr zu den Möglichkeiten in den Boxen). Hier kommen Ferientipps für jeden Typ – von romantisch über kindgerecht bis hundefreundlich.

Familien: Kinderfreundliche Orte und Feriendörfer

Angebote für Familienferien gibt es hierzulande zuhauf. Schweiz Tourismus zertifiziert nicht weniger als 25 Orte mit dem Gütesiegel «Family Destination» – von Arosa GR bis Zinal VS. Eltern mit kleineren Kindern, die gerne wandern oder die Natur auf spielerische Weise erkunden, entscheiden sich zum Beispiel für das Zwergenland in Hasliberg BE. In Urnäsch AR dreht sich alles um das Bauernhofleben. Und in Bergün GR steht die Bahn im Zentrum (Bild). Ganz neu hat die Albula-Region zudem die Landwasserwelt lanciert, die Familien fünf Erlebniswelten rund um das weltberühmte Viadukt bietet – mit Skywalk, verschiedenen Themenwegen und dem Bahnmuseum Albula.

Die Gemeinsamkeit der zertifizierten Family-Destinationen: Sie zeichnen sich durch eine breite Palette mit Animationsprogrammen, Betreuungsangeboten, Spiel- und Picknickplätzen, Wanderwegen für Kinderwagen, Bademöglichkeiten sowie kinderfreundlichen Restaurants und Ermässigungen für den lokalen Transport aus.

Eine führende Rolle hinsichtlich Familienferien nimmt hierzulande Reka mit ihren elf Feriendörfern in allen Regionen der Schweiz ein. Diese punkten bei Familien mit einem Rundumpaket bestehend aus Aktivitätsprogrammen, Spielplätzen, Grillstellen oder Plauschsportarten wie Minigolf oder Tischtennis. Für Babys und Kleinkinder gibt es Betreuung, Kinderbetten, Wickelkissen, Hochstühle und Buggys. Insgesamt hat Reka über 3000 Ferienwohnungen, Hotels und Resorts im Portfolio. Zu Letzteren zählt auch der bekannte Swiss Holiday Park in Morschach SZ: Er gilt als grösster Freizeitpark der Schweiz und ist nebst dem Alpamare ein Place to be für grosse und kleine Wasseraction-Fans.

Reka-Card – dein persönliches Ferien- und Freizeitgeld Was gibt es Schöneres, als sich auf freie Tage, kleine Auszeiten und besondere Erlebnisse zu freuen? Ob allein, zu zweit oder mit der Familie – Freizeit ist wertvoll. Und mit einem Reka-Guthaben eröffnen sich Tausende Möglichkeiten. Zwei Angebote machens möglich: Die Reka-Card für dich selbst und die Reka-Geschenkkarte für alle, die du beschenken möchtest. Reka-Card eignet sich für den regelmässigen, persönlichen Gebrauch

an über 6000 Akzeptanzstellen einsetzbar

Prepaid-Karte (wie Debitkarte)

Bezug bei Reka, Coop oder über den Arbeitgeber

wiederkehrende Aufladung möglich

bietet Rabatte

geringe Jahresgebühr für die Kontoführung

Paare: Romantik in der Romandie und im Tessin

Savoir-vivre oder Dolce Vita? In der Schweiz gibts beides. Verliebte finden sowohl in der Romandie als auch im Tessin schöne Ecken. Romantik vermittelt besonders das Lavaux: Schmucke Winzerdörfer wie St-Saphorin und Épesses, eine Fahrt über die berühmte Route Corniche von Chexbres nach Lutry bei Lausanne oder Spaziergänge durch die Rebterrassen des Unesco-Welterbes mitsamt Degustation eines Glases Chasselas wirken entschleunigend. Alternativ gibts ein Tête-à-tête an Bord: Die Genfer Schifffahrtsgesellschaft CGN legt im Sommer täglich für Sonnenuntergangsaperos mit Wein aus dem Lavaux und Fleisch- und Käseplättli in Lausanne ab.

Apropos Käse: Das Greyerzerland mit seinen sanften Hügeln und dem Städtchen Gruyères mit dem beeindruckenden Schloss bildet ebenfalls eine malerische Kulisse, für Entspannung sorgt das Sprudelbad Bains de la Gruyère (Tipp: Schoggimassage buchen) und zum Schlafen ist das schön gestaltete Chalethotel Cailler direkt daneben eine beliebte Adresse.

Und im Tessin? Da locken Spaziergänge durch die Lauben und Gässchen des schmucken Morcote und entlang der Seepromenade in Ascona oder Sonnenuntergangswanderungen auf dem Monte Bré. Am Hang des beliebten Ausflugsbergs gibts mit dem Reka-Feriendorf in Lugano-Albonago TI auch eine schön gelegene Unterkunft – mit Infinity-Pool und einem Wellnessbereich, der als Private Spa gebucht werden kann. Paar-Alternative am Lago Maggiore: Das Parkhotel Brenscino Brissago TI (Bild) inmitten einer subtropischen Parkanlage mit Olivenbäumen, Ginkgos und Passionsblumen, Panoramapool und bester Aussicht auf den See.

Reka-Geschenkkarte für deine Liebsten Reka bietet zwei clevere Möglichkeiten, wie du Mobilität, Ferien und Freizeit selbst günstiger erleben oder verschenken kannst: Die Reka-Card für dich selbst und die Reka-Geschenkkarte für alle, die du beschenken möchtest. Reka-Geschenkkarte das ideale Geschenk mit echtem Nutzwert

passend für jede Gelegenheit – ob zum Geburtstag, zur Hochzeit oder einfach als Dankeschön

online bei Reka beziehbar (min. CHF 50.-, max. CHF 250.-)

vor Ort an den Zahlterminals der über 6’000 Akzeptanzstellen einsetzbar sowie auch online in vielen Webshops und Apps

einmalig aufladbar

keine Gebühren

Singles: Me-Time im Engadin und im Jura

Ferien als Single haben einen grossen Vorteil: Man kann tun und lassen, was man will. Ein Besuch im Museum, eine Aktivferien-Woche in den Bergen oder ein paar Tage Me-Time können gebucht werden, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.

Ideal sind Unterkünfte, die nicht direkt auf Paare oder Familien ausgerichtet sind und für die Einzelbenutzung auch keinen Zuschlag verlangen. Wer zudem nicht gerne alleine im Restaurant am Tisch sitzt, entscheidet sich am besten für eine kleine Ferienwohnung mit Küchenzeile. Die Reka-Ferienanlage Chesa Engiadina in Madulain GR etwa wartet mit frisch renovierten Ferienwohnungen im Boutique-Stil auf. Wer sich selbst etwas Feines kocht, spart im Gegensatz zum Restaurantbesuch sogar noch Geld. Viel ausgeben dürfte man im kleinen Dorf im Oberengadin indes ohnehin nicht: Der Geheimtipp mit 200 Einwohnenden ist besonders ein Paradies für naturnahe Aktivitäten wie Wanderungen auf der Via Engiadina, Spaziergänge am renaturierten Inn oder für Aktivferien hoch zu Stahlross: Die Anlage ist als Swiss Bike Hotel zertifiziert.

Für Me-Time prädestiniert ist auch der Jura. Hier lässt sich inmitten weiter Wiesen und ruhiger Wälder abseits jeglichen Dichtestresses prima abschalten. Besonders vielfältig für Ausflüge zu Fuss oder per Bike ist der Naturpark Doubs. Seine Highlights sind der Wasserfall «Saut du Doubs» in Les Brenets oder der Kraftort Etang de la Gruère. Ideale Basis für sämtliche Aktivitäten in dieser Region ist das Reka-Feriendorf Montfaucon: Die kleine, aber feine Ferienanlage bietet mit seinen Bungalows behagliche Rückzugsmöglichkeiten mit eigener Terrasse und Cheminée. Für Entspannung sorgt ausserdem eine Wellnessanlage mit Saunalandschaft, Dampfbad, Whirlpool, Hallenbad und Massagen.

Hundehalter: Für Wanderfans und Wasserratten

Vierbeiner sind nicht in allen Hotels oder Ferienanlagen gern gesehene Gäste. Umso wichtiger ist es für Hundehalter, beim Planen der Ferien auf spezifische Angebote zurückgreifen zu können. Für Ferien in der Schweiz ist H-und.ch eine gute (Web-)Adresse: Sie listet sämtliche hundefreundlichen Unterkünfte von Hotels über Ferienwohnungen bis zu Campingplätzen auf. Dabei sind alle beliebten Ferienregionen der Schweiz vertreten. Darunter befinden sich auch mehrere Reka-Ferienanlagen: In Sörenberg LU und Hasliberg BE etwa können «Hündeler» zudem spezielle Wander- oder Ferienwochen buchen. Weitere gute Ausflugsmöglichkeiten für Zwei- und ihre Vierbeiner bilden hierzulande auch die Höllgrotten SZ, das Freilichtmuseum Ballenberg BE oder verschiedene hundefreundliche Seilbahnen in Amden SG, Sattel-Hochstuckli SZ oder Kandersteg BE.

Wasserratten unter den Vierbeinern dürfen sich an Badeplätzen am Sankt Alban Rheinweg in Basel, am Greifensee ZH oder am Hundestrand in Altnau TG am Bodensee austoben. Solls sogar zusammen aufs Wasser gehen: Hundefreundliche Pedalos gibt es in Stäfa ZH, Stand-up-Paddel-Kurse in Buochs NW am Vierwaldstättersee und am Walensee SG.