Eine Zugstrecke – viele Highlights: Auf dieser Tour entdeckst du tolle Ausflugsziele zwischen Zürich und St. Gallen. Dabei kannst du von attraktiven Rabatten bis zu 50 Prozent profitieren und ein- und aussteigen, wo es dir gefällt.

Darum gehts Entdecke spannende Ausflugsziele in der Ostschweiz entlang der Zugstrecke Zürich–St. Gallen

Ob Schoggi-, Technik- oder Tierfan: Gestalte die Tour nach deinem Geschmack

Ob Technikabenteuer, tierischer Spass oder Schoggigenuss – geniesse die Fahrt durch die Ostschweiz und such dir entlang der Strecke aus, wozu du am meisten Lust hast. Wir haben 3 Highlights für dich rausgepickt.

Das Beste beim Reisen mit dem ÖV: Die Entspannung beginnt schon beim Einsteigen, und du profitierst auch noch von attraktiven Rabatten bis zu 50 Prozent. Tipp: In der 1. Klasse reist du gleich noch entspannter. So kannst du auch andere Regionen in der Schweiz à la carte erfahren.

Highlight 1: Wissenschaft zum Anfassen

Von Zürich nach Winterthur brauchst du mit dem Zug nur eine knappe halbe Stunde und solltest unbedingt gleich einen Stopp beim Technorama einlegen. Dort kannst du Naturwissenschaften hautnah erleben: Über 500 Experimente laden dich dazu ein, Technik spielerisch auszuprobieren – Neugier ausdrücklich erwünscht! Dort, wo es zu gefährlich wird, wie beim Erleben von Blitzen, sorgen spektakuläre Vorführungen für einen bleibenden Eindruck.

Highlight 2: Hier werden Schoggiträume wahr

Wenn du statt Technik lieber einen Gaumenschmaus erleben möchtest, fährst du mit dem Zug von Winterthur aus einfach noch weiter zum Chocolarium in Flawil SG. Hier wird dir auf einer rund einstündigen Tour anschaulich vermittelt, wie die feine Schokolade von Munz und Minor entsteht. Zudem wird das Geheimnis gelüftet, wie das Glück in die Schoggi kommt. Den Beweis, dass Schokolade glücklich macht, gibts während der Führung. Dort ist nämlich Naschen erlaubt. Und wenn du noch nicht genug vom verführerischen Schokoladenduft hast, kannst du am Ende der Tour eine frisch gegossene Tafel selbst mit verschiedenen Leckereien verzieren.

Tipp: Da Flawil nur 5 Minuten Zugfahrt von Gossau entfernt ist, lassen sich süsse Schoggiträume und wilde Naturerlebnisse im Walter Zoo bestens kombinieren.

Highlight 3: Tierisch gute Erlebnisse

Auch noch Lust auf ein tierisches Abenteuer? Vom Chocolarium ist der Walter Zoo in Gossau SG nur noch einen Katzensprung mit dem Zug entfernt. Hier kannst du über 1000 Tiere aus rund 100 Tierarten beobachten und einige sogar ganz aus der Nähe erleben. Spannend ist es auch, bei der Pflege und Fütterung dabei zu sein oder bei Erlebnisführungen Details zum Tierreich zu erfahren.

