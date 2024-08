Nur wenige Kilometer vom Stadtstaat Singapur entfernt befindet sich das Anantara Desaru Coast Resort in Malaysia. Die Wohlfühloase bietet alles, was das Herz eines Entspannungs-Fans höher schlagen lässt – und noch viel mehr.

Entspannung pur – ganz nahe an Singapur

Unberührte weisse Strände, türkisblaues Wasser und atemberaubende Sonnenaufgänge – an der Ostküste Malaysias liegt ein faszinierender Rückzugsort: das Anantara Desaru Coast Resort & Villa. Das Fünfsternehotel am Südchinesischen Meer verwöhnt seine Gäste mit allem, was das Herz begehrt und ist nur einen Katzensprung vom Stadtstaat Singapur entfernt.

Wer also schon immer das Grossstadtleben des pulsierenden Singapurs erleben wollte, kann das mit einer Auszeit im malaysischen Bezirk Johor verbinden. Das Anantara bietet dafür den praktischen Shuttle-Service an, der die Gäste über die Landesgrenze ins Paradies am Dschungel chauffiert. Das Resort bietet eine perfekte Mischung aus erstklassiger Unterkunft, exquisiter Küche und einer Vielzahl von Aktivitäten, die jeden Besuch unvergesslich machen.

Unterkünfte für jedes Budget

Das Hotel bietet eine ganze Bandbreite an Zimmern und Unterkünften. Besucher haben die Wahl zwischen geräumigen Zimmern mit Standardausrüstung, luxuriösen Suiten und Zimmern mit Meerblick oder sogar eigene Villen mit Pool und privatem Strandzugang. Ob für einen Ausflug mit der ganzen Familie, einem romantischen Getaway oder als Girlstrip mit der besten Freundin – im Anantara kommen alle auf ihre Kosten.

Die Anlage verfügt über Velos, mit denen Gäste von A nach B kommen. Ein Infinity-Pool und ein weiteres Aussenbecken sorgen beim Jahresschnitt von 31 Grad Celsius für Abkühlung. Im grosszügig eingerichteten Fitnessstudio können sich die Gäste auspowern.

In den tropischen Gärten auf der Anlage trifft man sowohl Affen als auch Kolibris und andere einzigartige Vögel. Im Sumpf hausen kleine Warane und Geckos. Das Zusammenleben von Natur und Mensch wird im malaysischen Anantara grossgeschrieben und bietet den Gästen ein authentisches Feeling von der Flora und Fauna in Malaysia.

Kulinarik auf höchstem Niveau

Wer Fan von thailändischer und malaysischer Küche ist, kann seinen Gaumen in einem der Restaurants verwöhnen lassen. Das Resort bietet Gerichte aus regionalen Zutaten an.

Im Tumeric Restaurant kocht der Chefkoch authentische Speisen des Landes. Von Klassikern wie Pad Thai bis neu interpretierten Speisen ist alles dabei. Und auch das Restaurant Sea.Fire.Salt weiss, wie man seine Gäste begeistert. Frischeste Meeresfrüchte wie Thunfisch, Hummer und Riesenshrimps werden aufgetischt, nachdem sie auf dem Kohlegrill zur Perfektion zubereitet wurden. Wer auch mal Abwechslung braucht, bestellt westliche Speisen wie Beef Wellington oder ein leckeres Tatar.

Nicht nur das Menü überzeugt, auch die atemberaubende Aussicht auf das Meer sorgen für eine aussergewöhnliche Atmosphäre. Das Frühstücksbuffet bietet alles von klassischem English Breakfast bis hin zu Dumplings, Curry und die frischesten Früchte der Region.

Unendliche EntSPAnnung

Wer nach ein paar aufregenden Tagen in Singapur abschalten will, bucht eine Massage im Spa das Anantara. Immerhin wurde dieses 2021 zum Besten Asiens gekürt. Besonders zu empfehlen ist das Anantara Signatur Treatment. Die Gäste dürfen selbst auswählen, welche Musik während der 60-minütigen Massage läuft, welche Zonen besonders bedürftig sind und wie fest massiert wird. Auch gibt es Schönheitsbehandlungen und Kurse, bei denen Gäste ihren eigenen Coffeescrub oder eine nachhaltige Sonnencreme herstellen können.

Und wenn du es gerade nicht selbst nach Malaysia schaffst, hier ein kleiner Vorgeschmack darauf, was dich im Spa des Anantara so erwartet: Wenn du deiner Haut ein Stück Feriengefühl schenken willst, kannst du aus Kaffee deinen eigenen Coffeescrub herstellen. Dafür brauchst du:

- 10 EL gekochter und getrockneter Kaffee

- 3 EL Honig

- 2 EL ätherisches Öl (Vanille)

- 4 EL Kokosöl

Mische erst den Kaffee und den Honig für fünf Minuten. Dann fügst du die anderen Zutaten hinzu und mischt weiter, bis eine sanfte Masse entsteht. Fertig! Geniesse dein ganz persönliches Spa-Feeling – und wecke deine Vorfreude auf einen Aufenthalt im Anantara.

Aktivitäten und Abenteuer

Das Anantara Desaru Coast Resort & Villa bietet eine Fülle von Aktivitäten für jeden Geschmack und jedes Alter. Zu den Möglichkeiten zählen Wassersportarten wie Segeln, Kajakfahren und Jetskifahren. Naturliebhaber erkunden die Umgebung mit einer Wanderung in den Regenwald oder einer Bootsfahrt auf dem Mangrove River. Auch gibt es Bootsfahrten zu nahe gelegenen Inseln. Kulinarisch-Begeisterte machen einen Kochkurs und bereiten ein 3-Gänge-Menü unter Anweisung des Chefs zu.

Familienfreundliches Ambiente

Kinder profitieren vom Betreuungsprogramm des Anantara. Nicht nur die Pools laden Nachwuchs zum Planschen ein. Im Kino können Kinder sich einen Film aussehen und anschauen. Auch Teenager finden, was ihr Herz begehrt – ob Tischkicker oder Spielkonsole.

Die Gegend

In der Nähe des Resorts können Gäste auch die kulturelle Seite Malaysias entdecken, darunter Besuche in lokalen Dörfern, Tempeln und historischen Stätten, um mehr über die reiche Kultur und Geschichte Malaysias zu erfahren. Alle 30 Minuten bringt ein Shuttle-Bus die Gäste weg vom Strand in die authentischen malaysischen Dörfer.