Nach den Ferien fehlen oft Zeit und Geld für eine grosse Reise, doch die Lust auf neue Eindrücke bleibt. Wie wäre es mit einem Kurztrip in unsere Nachbarländer? Ob Kultur, Natur oder Kulinarik – viele Ziele sind schnell, bequem und nachhaltig mit dem Zug erreichbar.

Warum ans andere Ende der Welt reisen, wo es auch in unseren Breitengraden wunderschön ist? Bei Schweizern sind Ferienziele in Europa gerade angesagt. Anreise mit dem Zug in die schönsten Nahreisedestinationen unserer Nachbarländer ist günstig, nachhaltig und lässt sich flexibel gestalten.

Wir haben abwechslungsreiche Ferienideen in Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich zusammengestellt, die schnell und bequem mit dem Zug erreichbar sind.

1 Colmar in Frankreich – Klein-Venedig entdecken

Das Elsass liegt gerade einen Katzensprung entfernt und ein Besuch dieser grenznahen Region ist eine wahre Augen- und Gaumenfreude. Strassburg ist sicherlich ein beliebtes Ziel, aber auch die bezaubernde «kleine Schwester», Colmar, hat einiges zu bieten. Das wahre Flair der Stadt erschliesst sich am besten bei einem gemütlichen Spaziergang. Hier kann man durch die bezaubernden Gassen des Gerberviertels schlendern, die beeindruckenden Fachwerkhäuser bewundern, in der wunderschön restaurierten Markthalle einkaufen oder sich in den charmanten Bistros eine Verschnaufpause gönnen. Der bezaubernde Stadtteil «Klein Venedig» ist einen Besuch wirklich wert.

2 Deutschland: Unterwegs im Schwarzwald

Für Kurzferien voller Höhepunkte bietet sich der Schwarzwald an. Der knapp 1500 Meter hohe Feldberg etwa bietet ein Panorama, das bis zu den Alpen reicht. Hoch hinaus geht es auch auf dem Baumwipfelpfad bei Bad Wildbad, wo sich der Wald auf einer Länge von 1,2 Kilometern auf 20 Meter Höhe erkunden lässt.

Die Ferienregion nördlich des Rheins ist auch ein wahres Wellness-Eldorado: Im Schwarzwald warten Kurorte und Heilbäder in Hülle und Fülle, darunter die Balinea Therme in Bad Bellingen oder die Vital Therme in Bad Wildbad.

3 Comersee in Italien: Natur, Shopping und Luxusvillen

Der Comersee ist ein Juwel in der norditalienischen Bergregion Lombardei. Hier tummeln sich aus gutem Grund die Reichen und Schönen. Die Landschaft ist prachtvoll, mit dicht bewaldeten Berghängen, Zitronenhainen und luxuriösen Villen. Der Comersee bietet ideale Wandergelegenheiten. Eine der schönsten Routen führt von Brunate nach Torno. Es geht teils steil bergauf. Wer einen kleinen Umweg mit fantastischer Aussicht über den See nicht scheut, kann einen Abstecher zum Monte Boletto (über 1200 Meter) machen. In Torno angelangt, wird man in den engen Gassen der Altstadt mit ihren Cafés belohnt.

4 Salzburg in Österreich: Die schönste Barockstadt Europas

Salzburg zählt zu den schönsten Barockstädten Europas mit einer einzigartigen Mischung aus Natur und eleganter Architektur. In der überschaubaren und grünen Stadt trifft Geschichte auf Kultur. Salzburg bietet eine faszinierende Mischung aus Schlössern, engen Gassen und weitläufigen Plätzen. Einer davon – malerisch gelegen am Fluss Salzach, im Herzen der Stadt – ist der Volksgarten. Der weitläufige Park lädt Besucher ein, gemeinsam Zeit zu verbringen und sich auf den Grünflächen zu erholen. Es gibt Sporteinrichtungen, wie ein öffentliches Schwimmbad und im Winter eine Eisbahn.

5 Ligurien in Italien: Genuss pur

In knapp unter fünf Stunden erreicht man Genua. Liguriens Hauptstadt ist weit mehr als nur eine Hafenstadt mit dem aktivsten Kreuzfahrthafen am Mittelmeer. Genua besitzt nach Venedig die zweitgrösste Altstadt Italiens – und ist ebenso Unesco-Welterbe. Die mittelalterlichen engen Gassen sind gesäumt mit Palazzi, die von der reichen Vergangenheit der Hafenstadt erzählen. Hier muss man sich treiben lassen und das Dolce-Vita-Flair aufsaugen. Eindrücklichstes Herrschaftshaus ist der Palazzo San Giorgio am alten Hafen, Porto Antico, das einst als Gefängnis diente. Hier soll sogar der berühmte Marco Polo eingesessen sein.

Genua ist vor allem auch für seine kulinarischen Genüsse bekannt: das Pesto Genovese und Focaccia in diversen Variationen. Wer es ganz typisch mag, der bestellt das genuesische Fladenbrot mit Zwiebeln und dazu einen Kaffee.

Von hier aus ist es auch nur noch ein Katzensprung ins mondäne San Remo, das mit einer orientalisch anmutenden Altstadt und dem berühmten Casino aufwartet.

6 Freiburg in Deutschland: Die charmante Stadt im Breisgau

Schwarzwälder Kirschtorte, «Schwarzwaldklinik», die traditionell im Schwarzwald gefertigte Kuckucksuhr – wir alle hatten schon Berührungspunkte mit dem idyllischen Berg- und Waldgebiet, das gleich nördlich der Schweizer Grenze liegt. Deutschlands höchstes und grösstes Mittelgebirge ganz im Südwesten des Bundeslandes Baden-Württemberg.

Dieses zieht sich von Lörrach hinauf bis nach Karlsruhe und beheimatet Städte wie die Bäderstadt Baden-Baden, Calw, die Geburtsstadt von Hermann Hesse, oder das von der Schweiz schnell erreichbare Freiburg im Breisgau. Die südlichste und sonnigste Grossstadt Deutschlands ist das Tor zum Schwarzwald – idealer Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Wanderungen und Velotouren. Die (autofreien) Altstadtgassen mit ihren berühmten «Bächle» sowie das Münster sind die Wahrzeichen der Stadt.

7 Dijon in Frankreich: Highlight der Region Burgund

Die ehemalige Hauptstadt des Burgunds, Dijon, liegt in der Region Côte-d'Or. Die Stadt ist namensgebend für den bekannten Dijon-Senf, der nicht wie üblich mit Essig, sondern mit Traubenmost hergestellt wird. In Dijon kann sich aber nicht nur das Essen, sondern auch die Architektur sehen lassen. Besondere Highlights sind der Herzogspalast und die schönen Fachwerkhäuser in der Altstadt. Der Palast der Herzöge ist berühmt, weil hier 1787 das Musée des Beaux-Arts ins Leben gerufen wurde. Auch die Basilika in Paray-le-Monial sowie das Hospiz Hôtel-Dieu mit seiner originalgetreuen Einrichtung sind besonders sehenswert.