Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Saas-Fee/Saastal Tourismus

Der Herbst gilt in den Bergen als schönste Jahreszeit überhaupt. Die atemberaubende Farbpalette der Wälder, die milden Temperaturen und die frische, klare Luft bieten den idealen Rahmen für Outdoor-Aktivitäten jeder Art – von actiongeladen bis hin zur aktiven Erholung.

In der Ferienregion Saas-Fee/Saastal kommt auf einer schönen Herbstwanderung, beim Klettern oder auf einer Biketour die atemberaubende Kulisse von 18 Viertausendern als i-Tüpfelchen dazu – Bergzauber pur! Und auch kulinarisch geht es im Saastal im Herbst hoch zu: Entweder in einem der zahlreichen Restaurants oder an traditionellen Herbst-Events. Was du in den Bergferien im Saastal alles erleben kannst, zeigt dir unsere kompakte Übersicht.

Den Herbstzauber erwandern

Goldene Lärchenwälder und ein freier Blick auf die verschneiten Viertausender sind nur zwei der vielen Argumente, mit denen die herbstlichen Top-Wanderungen in der Region punkten. Entspannt gehts auf der «Herbstwanderung Saas-Fee» zu – und dank des Gebiets rund um das Gletscherdorf auch absolut magisch. Die Einkehr im urgemütlichen Restaurant Gletschergrotte gibts obendrauf. Etwas anspruchsvoller ist die «Alpentour Saas-Balen». Auf dieser rund 4-stündigen Route (knapp 800 Höhenmeter) lassen sich die Alpen und Maiensässe von Saas-Balen fernab der grossen Touristenströme entdecken. Extratipp: Mit etwas Glück erspähst du auf einer Herbstwanderung das eine oder andere Alpentier. Auf dem «Steinwildpfad» etwa lassen sich frühmorgens Steinböcke beobachten. Und auf dem «Militärweg Plattjen» trifft man mit etwas Glück auf Gämsen.

Bergbahnen & Postauto inklusive ab der 1. Übernachtung Stressfrei und mobil unterwegs bist du in der Ferienregion Saas Fee/Saastal mit der SaastalCard. Diese erhältst du ab der ersten Übernachtung und kannst damit während deines Aufenthaltes die Bergbahnen (ausser Metro Alpin) und das Postauto im Saastal gratis benützen. Zudem gibts damit bis zu 30 Prozent Ermässigung auf zahlreiche Aktivitäten. Stressfrei und mobil unterwegs bist du in der Ferienregion Saas Fee/Saastal mit der SaastalCard. Diese erhältst du ab der ersten Übernachtung und kannst damit während deines Aufenthaltes die Bergbahnen (ausser Metro Alpin) und das Postauto im Saastal gratis benützen. Zudem gibts damit bis zu 30 Prozent Ermässigung auf zahlreiche Aktivitäten. Jetzt informieren

Sonne satt auf dem Hannig

Jede Menge Herbstsonne kann man auf dem Hannigberg tanken: Der beliebte Aussichtspunkt hoch über Saas-Fee wird wegen seiner südexponierten Lage auch als «Sonnenberg» bezeichnet und ist bequem mit einer nigelnagelneuen Bergbahn erreichbar. Für Entspannung und Genuss sorgt auf 2336 Metern über Meer das Bergrestaurant «Hannig» mitsamt Sonnenterrasse. Und Romantiker buchen eine Nacht in der Bubble Suite – so lassen sich gleich noch Sonnenuntergang und -aufgang miterleben. Doch auch den kleinsten Gästen lacht auf dem Hannig die Sonne: Ein grosser neuer Spielplatz bietet zahlreiche Highlights, mit dem «Glacier Swing» als Top-Attraktion.

Familienparadies Kreuzboden

«Komm mit ins Abenteuerland», heisst es im bekannten Song der Band Pur. So oder so ähnlich könnte auch eine Aufforderung im Saastal lauten: für das Familienparadies auf dem Kreuzboden. Auf 2400 Meter über Meer können sich die Kinder auf der Hängebrücke, an den Kletterwänden oder dem BigAir-Trampolin austoben, dazu ergänzt ein ganz neu eröffneter Spielplatz das Angebot. Und weil auf dem Kreuzboden auch noch die Flossfahrt über den Kreuzbodensee, ein Streichelzoo und ein Bike Skills Park auf die kleinen und grossen Gäste warten, lohnt es sich, für den Ausflug auf den Familienberg gleich einen ganzen Tag einzuplanen – mit der Monstertrotti-Fahrt nach Saas Grund als krönendem Abschluss.

Unvergessliche Erlebnisse mit der Outdoor-Paradies-Pauschale Du willst die hochalpine Ferienregion Saas-Fee/Saastal mit ihrer faszinierenden Berg- und Gletscherwelt inmitten von 18 Viertausendern entdecken? Geniesse im Herbst das Beste im hochalpinen Outdoor-Paradies mit unserer attraktiven Pauschale. Darin enthalten sind 10 Prozent Rabatt auf 2 bis 7 Übernachtungen in der gewählten Unterkunft, die SaastalCard (siehe oben), das Metro Plus Ticket (Ticket Metro Alpin) sowie optional eine Biker-Tageskarte oder der Eintritt in den Seilpark «Abenteuerwald». Du willst die hochalpine Ferienregion Saas-Fee/Saastal mit ihrer faszinierenden Berg- und Gletscherwelt inmitten von 18 Viertausendern entdecken? Geniesse im Herbst das Beste im hochalpinen Outdoor-Paradies mit unserer attraktiven Pauschale. Darin enthalten sind 10 Prozent Rabatt auf 2 bis 7 Übernachtungen in der gewählten Unterkunft, die SaastalCard (siehe oben), das Metro Plus Ticket (Ticket Metro Alpin) sowie optional eine Biker-Tageskarte oder der Eintritt in den Seilpark «Abenteuerwald». Jetzt informieren

Das Fest der historischen Genüsse

Mehrere Events sorgen im Saaser Herbst für Unterhaltung. Am 8. September lässt sich an der Nostalgischen Genussmeile zum Beispiel eine Zeitreise in die Vergangenheit machen. Im Zentrum steht die Kulinarik: Historisch gekleidete Hoteliers und Beizer servieren den Gästen entlang der Dorfstrasse authentische Gerichte von anno dazumal. An der Genussmeile feiern sie ein Revival – begleitet von erlesenen Walliser Tropfen. Die kulinarische «Geschichtslektion» perfekt macht das passende Outfit: Gäste haben Gelegenheit, sich für den Anlass in eine epochentypische Kluft zu werfen.

Rund einen Monat später krönt dann das Herbstfest die Herbstsaison in und um Saas-Fee. Vom 9. bis 12. Oktober verwandelt sich der Dorfkern in eine einzige grosse Festhütte mit Spielen und Shows für die ganze Familie. Geboten sind Karussellfahrten, eine Schiessbude, Bungee-Jumping sowie eine Jonglier-Show. Und auch für Gaumenkitzel ist gesorgt: dank vieler (süsser) Leckereien.