Italiener (†69) verunfallt bei Gartenarbeiten – tot

Ein 69-jähriger Italiener ist am Dienstagabend in Camorino TI bei Gartenarbeiten schwer verunglückt. Trotz schneller Hilfe starb er später im Spital an seinen Verletzungen.

Janine Enderli Redaktorin News

Wie die Kantonspolizei Tessin mitteilt, kam es am frühen Dienstagabend in Camorino TI zu einem Unfall. Ein 69-jähriger italienischer Staatsangehöriger, der in der Region wohnt, führte in einem Privathaus Gartenarbeiten mit einem Freischneider durch.

Nach ersten Erkenntnissen kam er während der Arbeiten zu Fall. Trotz sofortigem Ausrücken der Rettungskräfte verstarb der Mann später im Spital an seinen schweren Verletzungen.

Der Mann zog sich beim Sturz tödliche Verletzungen zu. Foto: KEYSTONE/CARLO REGUZZI