Ein 84-jähriger Jäger aus der Region Lugano wurde tot in Personico TI gefunden.
Darum gehts
- 84-jähriger Jäger nach Sturz in Personico TI tot aufgefunden
- Suchaktion unter Beteiligung von Kantonspolizei, Rega und SAS durchgeführt
- Der Unfall ereignete sich auf etwa 1400 Metern Höhe
Ein gestern Abend als vermisst gemeldeter Jäger wurde Mittwochmorgen kurz vor 10.30 Uhr in Personico TI gefunden. Der 84-jährige Schweizer, wohnhaft in der Region Lugano, befand sich oberhalb von Personico auf rund 1400 Metern Höhe, wie die Kantonspolizei mitteilte.
Aus noch ungeklärten Gründen stürzte der Mann gemäss ersten Rekonstruktionen mehrere Meter in die Tiefe und erlag seinen schweren Verletzungen. Die umgehend eingeleitete Suchaktion unter Beteiligung der Kantonspolizei, der Rega und des SAS führte Mittwochmorgen zum Toten.