Ein 84-jähriger Jäger aus der Region Lugano wurde am Mittwoch tot in Personico TI gefunden. Er stürzte aus ungeklärten Gründen mehrere Meter in die Tiefe. Die Suchaktion der Kantonspolizei, Rega und SAS endete tragisch.

Der Unfall ereignete sich auf etwa 1400 Metern Höhe

Ein gestern Abend als vermisst gemeldeter Jäger wurde Mittwochmorgen kurz vor 10.30 Uhr in Personico TI gefunden. Der 84-jährige Schweizer, wohnhaft in der Region Lugano, befand sich oberhalb von Personico auf rund 1400 Metern Höhe, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Aus noch ungeklärten Gründen stürzte der Mann gemäss ersten Rekonstruktionen mehrere Meter in die Tiefe und erlag seinen schweren Verletzungen. Die umgehend eingeleitete Suchaktion unter Beteiligung der Kantonspolizei, der Rega und des SAS führte Mittwochmorgen zum Toten.