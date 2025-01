Erdrutsch in Cimadera TI: Am Dienstag wurde ein Auto von herunterstürzenden Gesteinsbrocken erfasst. Der Lenker musste offenbar ins Spital geflogen werden.

Foto: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY

Kurz nach 16 Uhr kam es in Cimadera TI zu einem Erdrutsch. Die Geröllmassen erfassten ein Auto, wie die Tessiner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Das Auto sei in Richtung Tesserete unterwegs gewesen.

Wie das Tessiner Nachrichtenportal «tio.ch» berichtet, habe ein herunterstürzender Gesteinsbrocken den Wagen getroffen. Der Fahrzeuglenker musste darauf mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Beamte der Kantonspolizei Tessin und der Stadtpolizei Lugano, Retter des Grünen Kreuzes Lugano, die Luganer Feuerwehr sowie der Kantonsgeologe griffen vor Ort Massnahmen zur Sicherung des Gebiets. Die Arbeiten sind nach wie vor im Gange. Die Strasse wurde für den Verkehr gesperrt und die notwendigen Umleitungen wurden eingerichtet. Der Strassenabschnitt bleibt noch bis mindestens Mittwochmittag gesperrt.