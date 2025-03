Ein Felssturz in Pollegio TI hat am Donnerstag kurz vor 11 Uhr Sachschäden an Häusern und Autos verursacht. Zehn Anwohner wurden vorsorglich evakuiert. Die betroffenen Strassen bleiben gesperrt, während Experten die Lage untersuchen.

Im Gebiet der Gemeinde Pollegio kam es zu einem Felssturz. Foto: Gemeinde Pollegio

Valentin Köpfli Redaktor News

Wie die Kantonspolizei Tessin mitteilt, wurde am Donnerstag kurz vor 11 Uhr ein Felssturz im Gebiet Pollegio gemeldet, der einen Teil der Via alle Vigne betraf. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Es entstand Sachschaden an einigen Häusern und parkierten Autos. Als Vorsichtsmassnahme wurden zehn Personen, die in der Nähe des Erdrutsches wohnen, evakuiert.

Vor Ort waren neben Beamten der Kantonspolizei und der Gemeindepolizei von Biasca Pole auch die Feuerwehr des kantonalen Rettungszentrums Biasca, der Forsttechniker und der kantonale Geologe sowie kantonale und kommunale Techniker für die notwendigen Kontrollen anwesend. Vorsorglich waren auch Rettungskräfte der Tre Valli Soccorso vor Ort. Zurzeit sind die vom Erdrutsch betroffenen Strassenabschnitte gesperrt. Die Bevölkerung wird gebeten, die Sicherheitsschilder in der Umgebung zu beachten.