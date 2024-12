Dank dem vielseitigen Programm für Gross und Klein ist der Weihnachts- und Christchindli-Märt in Bremgarten ein Hit für die ganze Familie.

Der Weihnachts- und Christchindli-Märt in Bremgarten

Weihnachtswunderland in der Schweiz

Der Advent ist die Zeit der Christkindlimärkte.

Weit über die Region hinaus ist der Weihnachts- und Christchindli-Märt in Bremgarten ein Begriff. Kein Wunder: Mit über 320 Marktständen gehört er zu den grössten und schönsten Weihnachtsmärkten der Schweiz. Jedes Jahr verwandelt sich die historische Altstadt in eine zauberhafte Winterwelt, die zum Bummeln, Staunen und Verweilen einlädt. Diese einzigartige Atmosphäre zieht jedes Jahr Besucherinnen und Besucher aus allen Regionen an. Neben den zahlreichen Verkaufsständen mit handgemachten Geschenken, kulinarischen Köstlichkeiten und originellen Kunsthandwerksartikeln sorgen stimmungsvolle Lichter und festliche Dekorationen für ein unvergessliches Erlebnis. Doch nicht nur die Augen, sondern auch die Ohren kommen auf ihre Kosten: Ein umfangreiches Kulturprogramm begleitet die Gäste durch die Adventszeit.

Was Christchindli-Märt Bremgarte Wo Altstadt Wann 5. - 8. Dezember 2024

Warum den Bremgartner Weihnachtsmarkt besuchen?

Der Bremgartner Weihnachtsmarkt bietet ein vielseitiges Angebot, das Gross und Klein begeistert. Kinder können sich über den Besuch des Samichlaus freuen, der nicht nur Geschenke, sondern auch strahlende Augen mitbringt. Für die kleinen Gäste gibt es ausserdem ein Karussell, auf dem sie fröhlich ihre Runden drehen können, oder die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden, indem sie eigene Kerzen ziehen. Diese Aktivitäten machen den Markt besonders familienfreundlich und laden zum gemeinsamen Erleben ein.

Doch auch für Erwachsene bietet der Christchindli-Märt eine Fülle an Highlights. Über die gesamten vier Tage hinweg werden abwechslungsreiche kulturelle Darbietungen geboten. Von mitreissenden Konzerten bis hin zu besinnlichen Chorgesängen und beeindruckenden Auftritten von Künstlerinnen und Künstlern – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein Weihnachtswunderland in Bremgarten

Die gesamte Altstadt erstrahlt während des Marktes in festlichem Glanz. Grosse, liebevoll geschmückte Weihnachtsbäume sind überall in der Stadt verteilt und verstärken die weihnachtliche Atmosphäre. Sie bilden eine perfekte Kulisse für die Marktstände und laden zum Verweilen ein. Der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und frischen Waffeln liegt in der Luft, während Besucher durch die Gassen schlendern und die besondere Magie des Ortes geniessen.

Daten und Öffnungszeiten

Donnerstag, 5. Dezember 2024: 13.30 bis 22.00 Uhr

Freitag, 6. Dezember 2024 2024: 11.00 bis 22.00 Uhr

Samstag, 7. Dezember 2024: 11.00 bis 22.00 Uhr

Sonntag, 8. Dezember 2024: 11.00 bis 18.00 Uhr

Anreise

Die Anreise zum Christchindli-Märt ist unkompliziert und gut organisiert. Ab den offiziell gekennzeichneten Parkplätzen verkehren alle 3 – 5 Minuten Postautos zum Casino mitten ins Marktgeschehen. Die Busse verkehren eine Stunde vor Marktbeginn bis eine Stunde nach Marktende. Die Parkplätze sind gratis. Der Fahrpreis für den Bus beträgt Fr. 7,– pro Person (ab 16 Jahren) für die Hin- und Rückfahrt. Eine einfache Rückfahrt ab Waagplatz bis P+R Parkplätze kostet Fr. 5,– pro Person (ab 16 Jahren). Parkplätze im P&R-Bereich sind gratis, übrige Parkplätze kosten Fr. 10,–.

Wer lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reist, hat ebenfalls beste Möglichkeiten: Bremgarten ist aus allen Himmelsrichtungen mit Zug und Bus bequem erreichbar. So beginnt die weihnachtliche Reise zum Markt bereits entspannt und stressfrei.

Der Christchindli-Märt in Bremgarten ist ein Erlebnis für alle Sinne – ein Ort, der mit seinem Charme, seiner Vielfalt und seiner festlichen Atmosphäre die Herzen der Besucher höherschlagen lässt.

