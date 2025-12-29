Schlittelparadies Schweiz: 9 überragende Schlittelpisten

Es ist Schlittelsaison. Wir stellen neun verschiedene Schlittelpisten vor. Von gemütlich über kurvig und steil bis hin zu schönen Ausblicken. Alle kommen auf ihre Kosten.

Darum gehts Im Winter lockt es viele nicht nur zum Skifahren in die Berge

Viele zieht es ebenfalls zum Schlitteln in Wintersportgebiete

Adina Steimer

Winterzeit ist Hochsaison für Skifahrer oder Snowboarderinnen. Doch auch Schlitteln ist in der Schweiz äusserst beliebt. Wir stellen neun verschiedene Pisten vor, die allesamt Spass versprechen. Aufgrund der aktuellen Schneesituation empfiehlt es sich unbedingt, die Websites der Schlittelpisten vor einem Ausflug zu konsultieren. Einige sind momentan geschlossen.

1. Die Steilste

Die Darlux-Schlittelbahn in Bergün GR ist nur für geübte Schlittler, wird sie doch auch das «Lauberhorn» der Schlittelbahnen genannt. Enge Kurven und ein stetiges Gefälle führen durch verschneite Wälder, den Darlux runter, den Hausberg von Bergün. Vier Kilometer ist die Piste lang, rund 600 Höhenmeter werden bezwungen. Der Schlittelweg endet neben der Talstation.

2. Die Längste

Ohne einen zweieinhalbstündigen Fussmarsch geht es nicht: Die längste Schlittelabfahrt der Welt «Big Pintenfritz» befindet sich auf dem Faulhorn im Jungfraujoch-Gebiet BE. Ab der Bergstation First muss man zu Fuss gehen, dafür wird man mit einer 15 Kilometer langen Schlittelpiste belohnt, die schnellen Schlittler schaffen die Strecke innerhalb von 30 Minuten. Den Namen erhielt die Piste durch den Wirt Fritz Bohren, der das Berghotel auf dem Faulhorn von 1888 bis 1926 leitete. Ihm wird nachgesagt, dass er öfters in einer Pinte, also einer Beiz, verweilte – und so kam es zum Spitznamen Pintenfritz.

3. Die Familienfreundliche

Die Schlittelbahn Kerenzerberg am Walensee im Kanton Glarus bietet ein vielfältiges Angebot. Das startet bereits beim Sessellift. Er gilt als einer der langsamsten in der Schweiz, rund 20 Minuten dauert die Fahrt nach oben. Insbesondere für Familien ist die Schlittelpiste ein Genuss, da sie nicht allzu steil ist. Sieben Kilometer ist die Piste lang, sie führt durch Wälder. Ein weiteres Highlight sind die E-Bobslas: Das sind eine Art Go-Kart, die im Schnee fahren und bis zu 30 km/h erreichen können. Mindestalter für die Benützung ist allerdings 18 Jahre.

4. Die Sonnige

Eine weitere sehr familienfreundliche Schlittelpiste findet man im Tessin, genauer in Carì. Insgesamt drei Kilometer ist die Piste lang, mit 350 Höhenmetern. Auch diese Schlittelbahn ist gemächlich, sodass sie optimal für Familien geeignet ist. Beim Bergrestaurant gibt es zudem einen Kinderspielplatz für die Kleinsten.

5. Die Innovative

Ein Game in der Realität: Der Light Ride in der Lenzerheide GR wird jeden Abend zwischen 18 und 22 Uhr auf dem Rothorn betrieben. Dabei wird eine Art «Mario Kart» auf dem Schlitten absolviert. Einige Pistenabschnitte sind farbig beleuchtet, es folgen enge Kurven und kleine Hindernisse, die weggeboxt werden müssen. Zudem können zusätzlich Punkte gesammelt oder verloren werden. Dafür müssen projizierte Sterne eingesammelt werden, indem man diese überfährt, und es muss Kreuzen ausgewichen werden. Genau das Richtige für Adrenalinjunkies. Wichtig: Die 3,8-Kilometer-Strecke ist eher anspruchsvoll, da die Strecke teilweise holprig, steil und unbeleuchtet ist. Das Ticket ist für den ganzen Abend gültig, es sind mehrere Abfahrten möglich.

6. Die Nachtaktive

Schlitteln im Mondlicht ist in Sörenberg an der Rossweid im luzernischen Entlebuch jeden Freitag möglich. Die Strecke ist beleuchtet, von 19 bis 22 Uhr können die 2,5 Kilometer hinuntergeschlittelt werden. Zudem findet zusammen mit dem Schlittelplausch das Spaghettifestival im Restaurant Rossweid statt, die beiden Events können gut kombiniert werden. Tagsüber kann zwischen zwei Strecken entschieden werden, der Weg via Alphotel ist gemütlicher, der direkte etwas schneller.

7. Die Höchste

Auf dem Gornergrat in Zermatt VS befindet sich die höchstgelegene Schlittelbahn der Schweiz. Neben der Höhe ist auch das Panorama atemberaubend, denn man hat Sicht auf das Matterhorn. Alle zehn Minuten fährt zudem eine Bahn den Berg hoch. Die Piste ist für die ganze Familie geeignet, die Strecke ist 1,6 Kilometer lang, und es werden 234 Höhenmeter runtergesaust.

8. Die Aussergewöhnliche

Eine der aussergewöhnlichsten Schlittelpisten ist jene am Chäserrugg im Toggenburg SG. Sie ist vom Berg ins Tal knapp sechs Kilometer lang. Der obere Abschnitt von Stöfeli nach Iltios ist anspruchsvoll. Sie wird daher für geübte und sportliche Schlittler empfohlen. Ab Iltios bis ins Tal nach Unterwasser wird die Strecke dann familienfreundlich und genüsslich. Es ist möglich, nur die untere Strecke zu fahren. Die Höhendifferenz der gesamten Strecke beträgt 774 Meter.

9. Die Einzigartige

Es ist eine einzigartige Schlittelpiste im Kanton Uri: Der Fisetenpass Run startet auf dem Urnerboden, der grössten Alp der Schweiz. Dort muss man zuerst mit der Seilbahn auf den Fisetenpass hochfahren. Danach ist ein kurzer Fussmarsch zum Start der Piste nötig. Sieben Kilometer ist die Schlittelpiste lang, anfangs eher steil und kurvig, mit der Zeit flacht die Strecke ab. Unten angekommen bietet das Restaurant Urnerboden die Möglichkeit, sich zu verpflegen.