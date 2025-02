Vielerorts sind aktuell Skiferien. Unterkünfte direkt im Skigebiet zu finden, ist gar nicht so einfach. Über Jahre werden sie im Voraus gebucht. Manchmal findet sich mit Glück aber noch eine Gelegenheit in Hütten und Chalets.

Auf einen Blick Winterferien in Berghütten: Traumurlaub direkt an der Piste

Frühzeitige Buchung empfohlen, Stammgäste reservieren oft ein Jahr im Voraus

Kein Anstehen in Warteschlangen an der Talstation, sondern die Skier gleich nach dem Frühstück vor der Haustüre anschnallen und über die Pisten wedeln? Das sind verlockende Aussichten für Winterferien. Abends gemütlich am Feuer zu sitzen oder vor der Hütte den Sternenhimmel ohne Lichtverschmutzung und Lärm bestaunen, inmitten von Bergen und Schnee, davon träumen wohl die meisten.

Buchen schon vor der Abreise

Wer von Ferien am Pistenrand in den Bergen träumt, sollte frühzeitig nach Angeboten stöbern. Viele der Unterkünfte werden noch vor der Abreise aus den Skiferien von Stammgästen gleich für das nächste Jahr gebucht. Viele Vermieter dürfen auf jahrelange Stammgäste zählen – sei dies im Wallis oder in Graubünden. Wer auf Nummer sicher gehen möchte und seinen Traumurlaub in den Bergen verbracht hat, tut gut daran, auch für die nächsten Winterferien wieder zu buchen.

Mit etwas Glück findet sich aber manchmal noch kurzfristig eine Unterkunft. Durch Krankheit oder sonstige unvorhergesehene Ereignisse sind zu den Hauptreisezeiten wie Weihnachten oder Sportferien Hütten, Chalets oder Einliegerwohnungen zu finden. In den sozialen Medien oder auch auf den diversen Vermieterplattformen zu stöbern, kann sich daher lohnen. Vielleicht ist es nicht die Luxusunterkunft, die man sich erhofft hat, und man muss sich mit etwas Einfacherem zufriedengeben, dafür ist die Lage vielleicht herausragend.

Umgebaute Objekte mit Charme

Besonders begehrt sind Maiensässe und Hütten an den Pisten, die umgebaut wurden und über vollen Komfort verfügen, ohne dass der ursprüngliche Charakter dabei verloren gegangen ist. Oberhalb von Savognin GR an traumhafter Lage bei Radons liegt beispielsweise das geschmackvoll umgebaute Maiensäss der Familie Fiegl.

Auf der Fiescheralp im Wallis hat Familie Imwinkelried einen Kuhstall direkt an der Piste aufwendig umgebaut. Die Ruhe und die Aussicht im Fiescherstafel auf 1892 Meter über Meer sind fantastisch.

Gute Vorbereitung und Planung

Bei allen Vorteilen von Unterkünften direkt an Pisten gilt es aber einiges zu bedenken. Die Zufahrt mit dem Auto ist nicht gegeben. Es bringt Mehrkosten mit sich, wenn man mit dem Pistenfahrzeug oder einem Schneemotorrad die Anreise und den Gepäcktransport organisieren muss. Ist die Unterkunft nur mit Skiern zu erreichen, sollte dies schon beim Packen berücksichtigt werden, und es ist empfehlenswert, sich auf das Nötigste im Gepäck zu beschränken.

Ein Menüplan im Voraus zu erstellen ist unter Umständen hilfreich, je nachdem, wie gut die Möglichkeiten zum Einkaufen oder Restaurants in der Nähe sind.

Einfach und entspannt Auftanken

Dafür kann man in der Abgeschiedenheit mit Sicherheit auftanken und vielleicht auch mal wieder das einfache und entspannte Leben in der Natur und in einer wohlig warmen Hütte geniessen. Suppen, Spaghetti und Älplermagronen statt Filet, Chateaubriand und Sushi. Mahlzeiten aufwärmen und auf Tenue légère, mit Skianzug, Hüttenfinken und Trainer für danach umstellen, statt dem kleinen Schwarzen und Hemd mit Krawatte.