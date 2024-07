Was gibt es bei heissen Temperaturen Schöneres, als im Gummiboot durchs Wasser zu paddeln? Hier zeigen wir dir die 7 schönsten Böötli-Touren in der ganzen Schweiz, damit du den Sommer auch im kühlen Nass so richtig geniessen kannst.

Böötlen ist quasi der Nationalsport der Schweiz. Und falls du dein (hoffentlich verlängertes) 1.-August-Wochenende noch nicht verplant hast, findest du hier die 7 schönsten Böötli-Touren. Trommle deine abenteuerlustigen Freundinnen und Freunde zusammen, pack genügend Sonnencreme und die obligatorische Schwimmweste ein. Fehlt nur noch ein Cervelat und genügend alkoholfreies Bier für die perfekte Erfrischung. Mit dem «kühlen Blonden» behaltet ihr einen klaren Kopf und könnt die gemeinsame Zeit auf dem Wasser lange geniessen. Einfach entspannen und sicher böötlen. Denn auch im Wasser gilt: «Don't drink and drive!»

1 Aare: Der Klassiker

Wo kann man sich besser treiben lassen als in Bern, der Hauptstadt der Gemütlichkeit? Das Aareböötle von Thun nach Bern ist die wohl beliebteste Gummiboot-Tour der Schweiz. Es gibt sogar einen Extrabus, der einen direkt zum Einstiegsort fährt. Von Thun-Schwäbis aus startet das 26,7 Kilometer lange Aare-Abenteuer. Meist geht es etwas wilder zu und her. Nicht nur wegen der Strömung des Flusses, den man sich an heissen Tagen mit vielen anderen Abenteuerlustigen teilen muss. Auch für die Augen gibt es bei dieser Böötli-Strecke einiges zu sehen. Berner Alpengipfel, lauschige Sandstrände, hohe Felswände und grün bewachsene Ufer.

Einstieg: Thun, Regiebrücke beim Restaurant Bellevue in Thun-Schwäbis

Ausstieg: Bern, Auswasserungsstelle Marzili

Gefahren: Stromschnelle «Uttiger Welle», bei Münsingen BE Totholz und Untiefen

Schwierigkeitsgrad: mittel

Länge: 26,7 Kilometer

Dauer: 3 bis 4 Stunden

2 Reuss: Die Zentrale

Die Strecke zwischen Bremgarten und Gebenstorf ist wohl die schönste und abwechslungsreichste Strecke der Reuss. Kleinste Stromschnellen versprechen spritzigen Spass, während die ruhigeren Passagen dazwischen einem genug Zeit geben zum Treibenlassen und Schwimmen. Durch die Wellen des ehemaligen Honeggerwehrs bei Bremgarten und durch die Inselwelten im Gnadenthal geht die Fahrt vorbei am mittelalterlichen Städtchen Mellingen und an unzähligen kleinen Inseln und Felsblöcken im Wasser.

Einstieg: Altstadt Bremgarten AG, hinter der Reussbrücke am Hexenturm

Ausstieg: Gebenstorf, rechterhand nach dem Fabrikgebäude der ehemaligen Spinnerei Kunz

Gefahren: Honeggerwehr nach Bremgarten, Stromschnellen und Felsen im Wasser bei Gnadental

Schwierigkeitsgrad: anspruchsvoll

Länge: 25,3 Kilometer

Dauer: 4 bis 5 Stunden

3 Rhein: Die Nördlichste

Die Strecke von Stein am Rhein nach Schaffhausen gehört zu den beliebtesten Böötli-Touren der Schweiz. Das liegt vor allem auch an den Landschaften und Dörfchen im Rosamunde-Pilcher-Stil. Es geht vorbei an mittelalterlichen Orten und Rebbergen, Burgen und Klöstern, unter Brücken hindurch und vorbei an grünen Ufern. Unterwegs laden Badeplätze und Feuerstellen immer wieder zum Verweilen und Grillieren ein. Die Strömung ist beim Einwassern relativ schwach, für etwas Stress sorgen jedoch die Kursschiffe. Man sollte deshalb in Ufernähe bleiben und auf Wiffe achten. Die Strecke ist nicht schwierig, sondern idyllisch und entspannend.

Einstieg: Stein am Rhein SH, an der Rheinbrücke oder am Hafen

Ausstieg: Schaffhausen, am rechten Ufer beim Salzstadel noch vor der Eisenbahnbrücke

Gefahren: Aufpassen bei Kursschiffen und Pfählen

Schwierigkeitsgrad: mittel

Länge: 18,8 Kilometer

Dauer: 3,5 bis 4 Stunden

4 Thur: Die Wildeste

Die Thur gilt als Wildbach und als Kurvenwunder des Zürcher Weinlands – sie verspricht Action pur! Eine sehr schöne Strecke führt von Gütighausen bis Andelfingen. Auf diesem Flussabschnitt hat es einige einfache Schwallstrecken, die Gross und Klein Spass machen. Es gibt aber auch ruhige Abschnitte mit glasklarem Wasser.

Einstieg: Gütighausen ZH, Kiesbank vor Thurbrücke rechts

Ausstieg: Andelfingen, Holzbrücke

Gefahren: Die Thur hat Stromschnellen

Schwierigkeitsgrad: mittel

Länge: 9,5 Kilometer

Dauer: 3 Stunden

5 Linth: Die Kanalisierte

Diese Strecke von Giessen nach Schmerikon ist perfekt für kurze Böötli-Touren oder Sonnenuntergangsfahrten. Und dank dem renaturierten Kanal verspricht sie Erholung pur. Gemächlich fliesst die Linth ab Giessen in ihrem schnurgeraden Kanalbett dahin. An heissen Tagen eignet sich dieser Abschnitt auch wunderbar zum Baden. Nach gut zwei Stunden erreicht man den Zürichsee, von dort aus geht es ans rechte Seeufer in die Schmerkner Bucht.

Einstieg: Badeplatz Giessen SG, 100 Meter nach der Brücke rechts

Ausstieg: Schmerikon SG, Schlipf am Hafen

Gefahren: Es gibt keine kritischen Gefahrenstellen

Schwierigkeitsgrad: leicht

Länge: 7,2 Kilometer

Dauer: 2 bis 2,5 Stunden

6 Rhone: Die Welsche

Darf es gerne etwas romantisch sein? Die Strecke von Genf nach Le Lignong ist nicht zu lang und bietet eine wunderschöne Landschaft sowie einen Blick auf das Genfer Wahrzeichen, die Fontäne des Jet d'Eau. Vorbei geht es an den Pappelbäumen der Halbinsel Jonction und an kahlen, hohen Moränefelswänden. Hier paddelt man unter wunderschönen Brücken hindurch und vorbei an unbekannten Teilen der Genfer Region. Unbedingt nach dem Eisenbahnviadukt rechts nach einem Mäuerchen Ausschau halten, wo sich ein Sandstrand befindet. Ein perfekter Ort für eine kleine Pause. Anschliessend taucht nach einer weiten Schleife ein ikonisches Gebäude der 60er-Jahre auf: Cité du Lignon, die ein Kilometer lange und damit längste Wohnzeile der Schweiz.

Einstieg: Genf, rechts hinter der Pont Sous-Terre einbooten

Ausstieg: Le Lignon GE, an der Fussgängerbrücke Passerelle du Lignon rechts anlanden

Gefahren: Montags bis freitags auf die grossen Abfallschiffe ein Auge haben

Schwierigkeitsgrad: leicht

Länge: 5,5 Kilometer

Dauer: 2 bis 3 Stunden

7 Ticino: Die Südliche

Der letzte Abschnitt des Ticino von Bellinzona nach Magadino ist eher ruhig und eignet sich perfekt für eine gemütliche Böötli-Tour. Die Ufer sind mit Blocksteinen befestigt und üppig grün bewachsen. Darüber erheben sich die Gipfel der Tessiner Alpen – schroffe Berge treffen auf südliches Flair unter Palmen. Los gehts in Bellinzona Richtung Süden, unter der weissen Fussgängerbrücke hindurch bis zum feinen Strand in Giubiasco. Der einzige Strand dieser Tour lädt zur Siesta ein, eine kleine Pause vor dem nächsten abenteuerlichen Abschnitt. Im Flussbett liegen ein paar grosse Steine, die es zu umschiffen gilt. Danach ist wieder Entspannung angesagt, gegen den Lago Maggiore hin nimmt die Strömung ab.

Einstieg: Bellinzona, unter der Strassenbrücke Via Giuseppe Lepori

Ausstieg: Magadino TI, Schlipf beim Lido an Landspitze

Gefahren: Es gibt keine kritischen Gefahrenstellen

Schwierigkeitsgrad: mittel

Länge: 17,2 Kilometer

Dauer: 3 bis 4 Stunden