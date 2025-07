Besser als die Badi: Der Trend, sich auf den Schweizer Flüssen treiben zu lassen, hält an. Foto: Unsplash

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Wenn die Hitze flimmert und der Asphalt brennt, gibt es kaum etwas Besseres als einen Tag auf dem Wasser. Gummiboot, Picknickdecke, Schwimmweste – und los gehts! Die Schweiz bietet dafür einige der schönsten Flusslandschaften Europas. Egal ob ruhig und gemächlich oder wild und abenteuerlich – hier findest du garantiert deine Lieblingsroute. Also: rein ins Wasser, Sonne ins Gesicht und einfach mal treiben lassen:

1 Aare – Klassiker mit Alpenblick

Die Aare fliesst gemächlich durch traumhafte Landschaften, bis in die Bundeshauptstadt.

Die Fahrt von Thun bis ins Marzili-Bad in Bern gehört nicht ohne Grund zu den beliebtesten Böötli-Routen der Schweiz. Der Fluss windet sich rund 27 Kilometer durch sattgrüne Landschaften, vorbei an Sandstränden, Felswänden und mit Blick auf die Berner Alpen. Wer mag, kann auch erst bei Uttigen starten – dort ist der Einstieg besonders einfach. Achtung: Die «Uttiger Welle» sorgt für etwas Nervenkitzel.

Einmal winken, bitte: Hier gehts direkt am Bundeshaus vorbei.

Dauer: ca. 3–4 Stunden

Einstieg: Thun-Schwäbis, Regiebrücke

Ausstieg: Bern Marzili

Hinweis: Stromschnellen, Totholz und viele andere Böötli – also bitte nüchtern und ohne Kinder!

2 Reuss – vom Freiamt in die Naturidylle

Bremgarten ist besonders hübsch, hier kann man sich vor der Bootstour gut ein wenig vertun.

Diese Route punktet mit Abwechslung: kleine Stromschnellen, ruhige Passagen, ein Blick aufs Kloster Gnadenthal und das mittelalterliche Mellingen. Zwischen Bremgarten und Gebenstorf gleitest du fast fünf Stunden durch eine echte Flussperle. Beim Einwassern ist gerade eine Baustelle, weitere Infos gibts hier.

Dauer: ca. 4–5 Stunden

Einstieg: Bremgarten, hinter der Reussbrücke

Ausstieg: Gebenstorf, Reussbädli

Hinweis: Das Honeggerwehr nach Bremgarten ist gefährlich – hier nur mit Vorsicht starten.

3 Rhein – Mittelalter trifft Natur

Der Rhein fliesst ruhig und bietet fantastische Uferlandschaften.

Die Strecke von Stein am Rhein nach Schaffhausen ist wie ein Mini-Urlaub: historische Städte, Rebberge, Wälder, Burgen – und das alles vom Boot aus. Ideal für alle, die es etwas gemächlicher mögen.

Dauer: ca. 3,5–4 Stunden

Einstieg: Stein am Rhein, Rheinbrücke oder Hafen

Ausstieg: Schaffhausen, Salzstadel

Hinweis: Kursschiffe und Wiffen nicht unterschätzen – am besten in Ufernähe bleiben.

4 Limmat – Stadtflair mit S-Bahn-Anschuss

Der Ausstieg bei Glanzenberg ist sehr praktisch, denn der S-Bahnhof ist nur wenige Meter entfernt.

Von Zürich bis nach Dietikon ist die Limmat eine gut besuchte Klassiker-Route – du bist gute 2 bis 2,5 Stunden ganz entspannt unterwegs, nachdem du zu Anfang das Wehr in Zürich umgangen hast (kleine Aufregung!). Wer noch mehr Ruhe will, fährt nach dem regulären Ausstieg in Glanzenberg (unweit der S-Bahn) weiter bis Killwangen-Spreitenbach. Dort wird es grün, still und besonders idyllisch.

Dauer: 2–3 Stunden

Einstieg: Zürich, z. B. Platzspitz

Ausstieg: Dietikon oder weiter bis Killwangen

Hinweis: Vielbefahrene Strecke, aber landschaftlich wunderschön.

5 Ticino – Südliches Flair unter Palmen

In der Magadino-Ebene ist das Bootfahren besonders hübsch, endet die Fahrt doch sogar im See.

Ab Bellinzona zeigt sich das Tessin von seiner entspannten Seite. Der Ticino schlängelt sich vorbei an üppig grünen Ufern, grossen Steinen im Wasser und mit Bergkulisse bis nach Magadino am Lago Maggiore. Toller und eigentlich einziger Strand der Strecke: bei Giubiasco – perfekt für eine Siesta und das Picknick im Schatten.

Dauer: 2,5–4 Stunden

Einstieg: Bellinzona, Via Giuseppe Lepori

Ausstieg: Magadino, Lido

Hinweis: Einige Felsen im Wasser, aber sonst ruhig und einfach.

6 Thur – Kurvig, wild, wunderbar

Schwimmwesten sind ein Muss, vor allem, wenn Kinder dabei sind!

Die Thur bietet Abenteuer pur! Zwischen Gütighausen und Andelfingen erwarten dich einfache Schwallstrecken, glasklares Wasser und viel Action. Ideal für alle, die ein bisschen mehr Adrenalin beim Böötli suchen.

Dauer: ca. 3 Stunden

Einstieg: Gütighausen, Kiesbank bei der Brücke

Ausstieg: Andelfingen, Holzbrücke

Hinweis: Wildbach-Charakter mit Strömung – für geübte Böötler:innen.

7 Linth – Der stille Geheimtipp

Gerade, ruhig, entspannt – die Linth von Giessen nach Schmerikon ist perfekt für gemütliche Halbtagestouren oder den Feierabend. Am Ende erwartet dich der Zürichsee – ein traumhafter Abschluss.

Dauer: ca. 2–2,5 Stunden

Einstieg: Giessen, 100 m nach der Brücke

Ausstieg: Schmerikon, Schlipf am Hafen

Hinweis: Keine Gefahrenstellen – ideal für Einsteiger:innen.

8 Rhone – Urbanes Böötle in Genf

Die Rhone fliesst vom See durch die Stadt, vom Boot aus geniesst du fantastische Aussicht.

Wer in der Romandie böötlen will, findet in Genf eine besonders hübsche Strecke: Zwischen Pont Sous-Terre und Le Lignon paddelst du durch Stadt, Natur und, falls du zu Anfang magst, vorbei am berühmten Jet d’Eau. Eine kurze, aber lohnenswerte Tour mit städtischem Charme.

Dauer: 2–3 Stunden

Einstieg: Genf, hinter Pont Sous-Terre (oder auf dem See)

Ausstieg: Le Lignon, beim Viadukt

Hinweis: Werktags auf grosse Frachtschiffe achten.

Sicher durchs Wasser – so geht’s

Egal ob auf der Aare, Thur oder Rhone: Sicherheit ist beim Böötlen das A und O.

Diese Tipps solltest du beachten:

Schwimmwesten sind Pflicht, besonders bei Kindern und auf wilden Strecken.

Alkohol im Boot? Lieber nicht! Ein kühles alkoholfreies Bier ist die bessere Wahl.

Wetter beobachten: Bei Gewitter oder starker Strömung besser verschieben.

Nie ohne Planung: Vorher über Ein- und Ausstiege, Gefahren und Streckenverlauf informieren.

Sonnenschutz nicht vergessen: Sonnenhut, UV-Kleidung und Sonnencreme gehören ins Gepäck.

Respektiere Natur & Mitmenschen: Kein Müll, keine laute Musik, keine waghalsigen Manöver

Detaillierte Sicherheitstipps findest du auch auf dieser Seite.

Ein gutes Gummiboot ist das A und O der Sicherheit. Flamingos und Einhörner sollte man lieber zuhause lassen.



Ob wild auf der Thur oder entspannt auf der Linth – Böötlen in der Schweiz ist vielseitig, naturnah und einfach herrlich. Mit dem richtigen Team, etwas Vorbereitung und einer guten Portion Abenteuerlust wird deine Tour garantiert ein Highlight des Sommers.