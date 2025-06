Ohne Dichtestress mitten in der Schweiz

Baden in der Quelle des Rheins – eines von vielen Highlights in den Regionen Andermatt und Disentis Sedrun.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Andermatt und Disentis Sedrun

Wäre Goethe Influencer gewesen, hätte er die folgenden Zeilen wohl zu einem spektakulären Schnappschuss aus Andermatt und Disentis Sedrun gepostet: «Mir ist’s unter allen Gegenden, die ich kenne, die liebste. Und interessanteste.»

Nicht weniger als dreimal weilte der dichtende Käse- und Mineralienfan in der idyllischen Gegend am Gotthard und schrieb darüber Briefe in blumiger Sprache. Ein Ritterschlag für die beliebte Ferienregion Andermatt, die Goethe wiederum als «einen der ersten Influencer» überhaupt betitelt. Das gleiche gilt für Pater Placidus A. Spescha und Disentis Sedrun: Spescha war als wandernder Benediktinermönch vom Kloster Disentis bekannt und als solcher ebenfalls Botschafter seiner Region.

Das war vor rund 200 Jahren. Doch am Reiz, in Andermatt sowie Disentis Sedrun die schönsten Tage des Jahres zu verbringen und davon zu berichten, hat sich bis heute nichts geändert. Viele Orte bieten den Gästen Sujets für einen Instagram-Post, ein Reel oder ein Tiktok-Video – vom erfrischenden Bergsee über die malerische Aussicht auf die Gipfel bis hin zum Adrenalinkick beim Klettern oder Biken.

Likes dürften dir mit den folgenden acht Hotspots sicher sein. Und mit der Sommer-Challenge winkt dir zum Ende der Ferien erst noch die Möglichkeit auf einen Preis (siehe Box). Und in den Klickmaps findest du weitere Highlights der Ferienregion.

Teuflisch steile Wand

Nomen ist beim Klettersteig Diavolo Omen. An den Felswänden der Schöllenenschlucht bei der berühmten Teufelsbrücke ist es höllisch steil. Wer hier ein Selfie schiesst, löst auf Instagram schon beim Betrachten einen Adrenalinschub aus. Trotz der atemberaubenden Perspektiven: Mit Schwierigkeitsgrad K2-2 können sich auch weniger geübte Bergsteigerinnen und Bergsteiger an diese Wand wagen. Die Kletterroute ist mit 700 Meter Drahtseil, 265 Eisenstiften und Haken, künstlichen Tritten und zwei Leitern gesichert.

Start: ab Andermatt 20 Gehminuten bis zum Einstieg

Goldige Schnitzeljagd

Durch das Urserntal führt die neue «Goldrausch»-Schnitzeljagd. Ein Spass für Gross und Klein, bei dem verschiedene Rätsel gelöst werden müssen, die die Teilnehmenden schliesslich auf die Spur eines verschollenen alten Schatzes an irischen «Goldmünzen» bringen. Tolle Fotos dürften sich in dieser eindrucksvollen Kulisse von selbst ergeben. Tipp: Wer sein Gold-Abenteuer fortsetzen möchte, hat in Disentis die Möglichkeit zum Goldwaschen. Machst du beides, glänzt du auf Instagram gleich doppelt.

Start: Tourist Information Andermatt

Lauter Lutersee-Likes

Bergseen gelten auf Insta per se schon als Hit. Wenn es sich um einen Geheimtipp wie den Lutersee handelt, erst recht. Das Gewässer befindet sich in luftigen 2357 Metern über Meer und leuchtet mal türkis, mal tiefblau. Im Sommer Erfrischung nach einer Wanderung und Sujet für die Insta-Gemeinde in einem. Du allein beim Baden im Bergsee – das heisst auf Instagram: Hier ist kein Mensch. Ab und zu ist hier aber auch eine Familie anzutreffen: Der Lutersee ist das Ziel des Familien-Erlebniswegs «Gloria-Trail».

Start: Bergstation Gütsch-Express oder Mittelstation Schneehüenerstock-Express

Sommer-Highlights Andermatt

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sommer-Challenge 2025 Die Sommer-Challenge ist ein interaktives Erlebnis in den Regionen Andermatt und Disentis Sedrun. Teilnehmende absolvieren verschiedene Aktivitäten, sammeln dabei Badges über die MountainAccess-App und können attraktive Preise gewinnen. So funktionierts: App herunterladen und registrieren

Sommer-Challenge unter MyMoments starten

QR-Codes scannen und Punkte sammeln

Badges erhalten

Preise gewinnen Die Sommer-Challenge ist ein interaktives Erlebnis in den Regionen Andermatt und Disentis Sedrun. Teilnehmende absolvieren verschiedene Aktivitäten, sammeln dabei Badges über die MountainAccess-App und können attraktive Preise gewinnen. So funktionierts: App herunterladen und registrieren

Sommer-Challenge unter MyMoments starten

QR-Codes scannen und Punkte sammeln

Badges erhalten

Preise gewinnen Jetzt mitmachen

Sommer-Highlights Disentis Sedrun

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Herz des Rheins

Nur vier Kilometer Luftlinie vom Lutersee entfernt punktet auch die Ferienregion Disentis Sedrun mit einem Bergsee-Idyll: Der Tomasee hat seinem Pendant Lutersee sogar noch etwas voraus. Je nach Fotoperspektive wirkt seine Form wie ein Herz. Ein Bild mit Symbolcharakter, denn unmittelbar über dem See schlägt bei der Quelle quasi das Herz des Rheins, der von hier aus seine 1231 Kilometer lange Reise in Richtung Nordsee in Angriff nimmt. «Eine wunderschöne Gegend und somit würdig, die Urquelle eines solchen Flusses zu sein», lautet ein Kommentar von Pater Placidus A. Spescha.

Start: Oberalppass

Längste Hängebrücke

270 Meter lang und bis zu 100 Meter hoch: Mit «La Pendenta» wurde kürzlich die längste Hängebrücke des Bündnerlands eröffnet. Wer sich hier nicht nur drüberwagt, sondern sogar schwindelfrei genug ist, ein Foto oder gar Selfie zu machen, hat buchstäblich Nerven wie Drahtseile. Und die Anerkennung der Followerschaft ist einem garantiert. Denn nicht nur die Hängebrücke selbst ist Sujet für atemberaubende Insta-Schnappschüsse, sondern auch die Aussicht auf die umliegenden Gipfel und Täler.

Start: ab Disentis über die Via Sontga Gada oder ab Mompé Medel

Rasante Rodelpartie

Ein Reel von der neuen Catrina-Rodelbahn dürfte bei deiner Community voll ins Schwarze treffen. Die Anlage ist ganzjährig geöffnet und verspricht mit einer Länge von über 675 Metern und einem Höhenunterschied von 100 Metern fast ungebremsten Rodelspass. Den sieht (und hört) man deinen Social-Videos dann auch an!

Start: bei der Bergstation Caischavedra ab Disentis

Weltmeisterliche Bike-Wiederholungstäter

Wenn deine Biker-Kolleginnen und -Kollegen sehen, was für spektakuläre Moves und Jumps der vier Kilometer lange Flow Trail der Bergbahnen Disentis erlaubt, wollen sie vermutlich nur eins: das Bike auf den Sessellift packen und es dir gleichtun. Durch die Transportoption des Gendusas-Sessellifts haben Mountainbiker die Möglichkeit, die 300 Höhenmeter mit ihren Steilkurven, Mulden, Bodenwellen und Holzbrücken so oft zu absolvieren, wie sie wollen. Beziehungsweise können. Um dabei auf der Strecke von Pistenbauer und Mountainbike-Weltmeister Ralph Näf (45) ein immer noch besseres Foto abzuliefern – vom perfekten Flow.

Start: ab Disentis zuerst via Luftseilbahn Caischavedra und anschliessend via Sessellift 1 Gendusas





Rasante Rutschpartie

Nassspass für jeden Geschmack verspricht das frisch renovierte Bogn Sedrun, das grösste Hallenbad der Region. Hier kannst du versuchen, deine Follower entweder mit entspannten Fotos beim Wellnessen oder dann mit Actionfotos im Wildwasserkanal und auf der nigelnagelneuen 60 Meter langen Wasserrutsche neidisch zu machen.

Anfahrt: Via dil Bogn 16, Sedrun

Gästekarte und Ferienprogramm Profitieren können Gäste von der digitalen Gratis-Gästekarte, die Zugang zu einer Vielzahl von attraktiven Angeboten ermöglicht. Oder sie buchen gleich das Berg & Bahn Ticket zu einem unschlagbaren Preis mit dazu. Bialas Vacanzas – das Ferienprogramm in der Destination Disentis Sedrun bietet ein interessantes und vielfältiges Angebot. Das Motto: Jeden Tag ein neues Abenteuer! Profitieren können Gäste von der digitalen Gratis-Gästekarte, die Zugang zu einer Vielzahl von attraktiven Angeboten ermöglicht. Oder sie buchen gleich das Berg & Bahn Ticket zu einem unschlagbaren Preis mit dazu. Bialas Vacanzas – das Ferienprogramm in der Destination Disentis Sedrun bietet ein interessantes und vielfältiges Angebot. Das Motto: Jeden Tag ein neues Abenteuer! Sommerferien buchen