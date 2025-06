1/6 Spektakulär: Der Klettersteig Diavolo mit seinen höllisch steilen Felswänden ist auch für Einsteigerinnen und Einsteiger geeignet. Foto: zvg

Wir packen in unseren Rucksack: Proviant, genug zu trinken, Ersatzkleider, Sonnencreme – und das Smartphone! Nachdem das Handy lange als Feind der Bewegung galt und es bei Wanderungen im Sinne eines digitalen Detox oft zu Hause blieb, ist es mittlerweile – richtig eingesetzt – ein Gewinn.

Exemplarisch gilt das für Andermatt und Disentis Sedrun: Weil die beliebten Ferienregionen im Gotthardgebiet nebst ihren rund 850 Kilometern Wanderrouten einiges bieten, haben die Verantwortlichen diese Highlights mit dem Wandern verbunden – und daraus eine digitale Sommer-Challenge gestaltet.

Punkten beim Nervenkitzel

Die Challenge ist so aufgebaut, dass die Teilnehmenden verschiedene Aktivitäten absolvieren und über eine App und via QR-Codes Punkte sammeln können (siehe Box). So wird der Wandertag in Andermatt z.B. mit einem Abstecher auf den Klettersteig Diavolo kombiniert.

Dieser befindet sich an den höllisch steilen Felswänden der Schöllenenschlucht und ist dank Schwierigkeitsgrad K2-2 auch für weniger geübte Bergsteigerinnen und Bergsteiger geeignet. Konkret ist die Kletterroute mit 700 Meter Drahtseil, 265 Eisenstiften und Haken, künstlichen Tritten und zwei Leitern gesichert. Der Klettersteig eröffnet atemberaubende Perspektiven – und wer am Schluss die Handy-App zückt, wird mit 300 Punkten auf das Sammelkonto belohnt.

Sommer-Challenge 2025 Die Sommer-Challenge ist ein interaktives Erlebnis in den Regionen Andermatt und Disentis Sedrun. Teilnehmende absolvieren verschiedene Aktivitäten, sammeln dabei Badges über die MountainAccess-App und können attraktive Preise gewinnen. So funktionierts: App herunterladen und registrieren

Sommer-Challenge unter MyMoments starten

QR-Codes scannen und Punkte sammeln

Badges erhalten

In der Region Disentis Sedrun kann man seine Wanderung ebenfalls mit einer Prise Nervenkitzel pimpen: Die «Pendenta» zwischen Disentis und Mompé Medel ist mit 270 Metern die längste Hängebrücke des Bündnerlands – und ermöglicht 100 Meter oberhalb der Rheinschlucht spektakuläre Aussichten auf Gipfel und Täler. Wer die Brücke überquert hat, kann den QR-Code scannen und erhält 100 Punkte aufs Konto.

Auch wer sich nichts aus Adrenalinschüben macht, wird fündig: Die 20 Einzel-Challenges sind bewusst auf verschiedene Bedürfnisse ausgelegt. Für klassischere Wanderfans etwa warten in der Grenzregion Uri-Graubünden reizvolle Ziele wie der Aufstieg zur Sustli-Hütte auf 2257 Metern über Meer oder die Route zum Tomasee, der erst noch die Möglichkeit bietet, in der herzförmigen Quelle des Rheins zu baden. Am Schluss warten bei beiden jeweils 300 Punkte.

Sommer-Highlights Andermatt

Gämse und Goldrausch

Und auch Familien mit Kindern finden eine Reihe massgeschneiderter Challenges. Für Eltern ist es mitunter schon eine Herausforderung, den Nachwuchs überhaupt zu einer Wanderung zu motivieren – und irgendwann zieht auch der Cervelat-Brätel-Joker nicht mehr. Fachleute wissen: Je mehr es für Kinder auf einer Wanderung zu entdecken gibt, desto besser. Das ist in Andermatt und Disentis Sedrun dank Themenwegen wie der Murmeltier-Schatzsuche «Mollys Lieblingsplätze», dem «Goldrausch im Urserntal» oder dem «Gloria-Trail» rund um Gämse Gloria ein Kinderspiel: Alle drei bieten den Kleinen auf kindgerechten Routen spannende Rätsel, Naturbeobachtungen und andere interaktive Elemente wie die Riesenschaukel beim Lutersee. Zum Schluss stauben die Kids 100 beziehungsweise 200 Punkte fürs Konto ab.

Wers als Familie gerne rasant mag, probiert die ganzjährige Catrina Rodelbahn in Caischavedra aus, die auf 700 Metern Strecke 100 Höhenmeter überwindet. Oder lässt sich auf der neuen Wasserrutschbahn des Bogn Sedrun runtertreiben, was ebenfalls mit 100 beziehungsweise 200 Challenge-Punkten belohnt wird. Gut zu wissen: Die Kinder brauchen kein eigenes Handy, die Eltern können die App auf ihrem Smartphone installieren und die Punkte für ihre Kinder miterfassen.

Sommer-Highlights Disentis Sedrun

Wer länger bleibt, wird belohnt

Doch egal ob man actionreich, klassisch oder kindgerecht auf Wanderschaft war: Am Schluss des Ferienaufenthalts wird abgerechnet. Je mehr Punkte man sammelt, desto wertvoller wird der Preis. Ein Nusstörtli etwa gibt es ab 500 Punkten, dafür müssen mindestens zwei Challenges absolviert werden; das ist gut im Rahmen eines Tagesausflugs oder Weekends zu meistern. Für ein Outdoor-Accessoire oder ein Picknickmesser braucht es schon 1000 beziehungsweise 1900 Punkte – das entspricht einem mehrtägigen Aufenthalt in der Ferienregion. Möglich ist natürlich auch, die Challenge im Rahmen mehrerer Sommerausflüge nach Andermatt und Disentis Sedrun zu absolvieren: Die Aktion läuft bis Saisonschluss Ende Oktober.