Die Westschweiz punktet nicht nur in Sache Kulinarik. Auch Flora und Fauna der Romandie sind einen Besuch wert. Hier findest du vier besonders schöne Wanderrouten.

Wenn die Sonne scheint, zieht es viele Menschen an die frische Luft. In der ganzen Schweiz gibt es herrliche Wanderwege, auf denen man die Natur und das Sommerwetter geniessen kann. Wer die Romandie erkunden möchte, kann sich anhand der folgenden Ausflugstipps inspirieren lassen.

Foto: J. Reveillard / Rezo

1 Choulex im Kanton Genf

Die gut zu meisternde Choulex-Rundwanderung im Kanton Genf bietet unterwegs idyllische Aussichten. Los geht es beim Bahnhof Choulex GE und die Wanderung führt in Richtung Carre d’Aval GE an Weinreben entlang. Die Route verläuft weiter nach Les Murailles GE, Corsinge GE und Jussy GE durch Weinbaugebiet. In der «Auberge de la Couronne» kann man einkehren und sich für den Rückweg stärken, der über Lullier GE und das Naturschutzgebiet Marais de Sionnet zurück zum Ausgangspunkt führt. Wer anschliessend noch Zeit für einen Ausflug nach Genf hat, gelangt von Choulex GE aus nach einer halben Stunde Bahnfahrt dorthin.

Dauer: 3 Stunden und 10 Minuten

Distanz: 12.8 Kilometer

Gipfelhöhe: 460 Meter über dem Meer

Schwierigkeitsgrad: Leicht

Weitere Informationen zur Wanderung findest du hier.

Foto: jura tourisme

2 Point de vue du Peuchapatte im Kanton Jura

Ein entspannter Ausflug, der sich für Familien eignet, ist die Wanderung Point de vue du Peuchapatte. Sie führt durch die jurassischen Freiberge und unter anderem an Wytweiden entlang, auf denen Freiberger Pferde weiden. Die vielseitige Tour beginnt beim Bahnhof von Les Breuleux JU und verläuft hinauf zum Höhenweg, von wo aus man den Windpark Mont-Soleil, den grössten Windpark der Schweiz, sehen kann. Danach geht es in Richtung Le Creux-des-Biches JU und weiter nach Le Peu-Péquignot JU, bis das Ziel der Wanderung in Le Noirmont JU erreicht ist. Dort gibt es nicht nur verschiedene Restaurants, sondern auch die Schaukäserei «Fromagerie des Franches-Montagnes», in der man viel über die Käseherstellung erfährt.

Dauer: 2 Stunden und 34 Minuten

Distanz: 10 Kilometer

Gipfelhöhe: 1’184 Meter über dem Meer

Schwierigkeitsgrad: Leicht

Weitere Informationen zur Wanderung findest du hier.

Foto: Vistradrone Jerome Vermont

3 La Robella im Kanton Neuenburg

Das Plateau von La Robella, von wo aus die Wanderung startet, erreicht man bequem mit dem Sessellift ab Buttes NE. Wenige Minuten von der Station entfernt bietet das Bergrestaurant «Chez Katon» die Möglichkeit, die Landschaft bei einer Stärkung von der Terrasse aus zu bewundern. Die Route führt zunächst über Bergwiesen und schliesslich zu den Schluchten der Poëta-Raisse. Dort wandert man auf über dem Bach erbauten Stegen. Weitere Highlights dieser Wanderung im Val-de-Travers sind der Wasserfall Cascade de Rousseau und die Fontaine à Louis, sowie weitere versteckte Absinth-Brunnen. Der Ausflug endet in Môtiers NE, wo man nach der Wanderung das Museum «Maison de l’Absinthe» besuchen und das alkoholische Getränk probieren kann.

Dauer: 3 Stunden und 10 Minuten

Distanz: 11.5 Kilometer

Gipfelhöhe: 1’222 Meter über dem Meer

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Weitere Informationen zur Wanderung findest du hier.

Foto: Getty Images/500px

4 Lac des Chavonnes im Kanton Waadt

Die Rundwanderung startet und endet in Villars-sur-Ollon VD. Mit einer Zahnradbahn gelangt man bequem nach Col de Bretaye VD und zu Fuss geht es weiter, vorbei am schönen Lac de Bretaye. Dies ist nur einer von insgesamt drei Seen, die es auf dieser Tour zu bewundern gibt. Es folgt der kleine Lac Noir und später wandert man zum Lac des Chavonnes, in dem gebadet werden darf – perfekt für eine Abkühlung. Das «Hôtel Restaurant du Lac des Chavonnes» bietet sich für eine Stärkung an und wer mag, kann dort auch übernachten.

Dauer: 3 Stunden

Distanz: 9.2 Kilometer

Gipfelhöhe: 1'690 Meter über dem Meer

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Weitere Informationen zur Wanderung findest du hier.