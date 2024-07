Auf den Wanderungen der «26 Summits» Wander-Challenge von Blick und UBS finden sich unterwegs viele schöne Einkehrmöglichkeiten, in denen man sich stärken kann. Welches Bergrestaurant ist dein Favorit?

1/5 Ein Highlight beim Wandern: In ein schönes Bergrestaurant einkehren und sich für den weiteren Weg stärken.

Auch in diesem Jahr kannst du auf den Routen der «26 Summits» wieder die Schweizer Berge erkunden und die Natur geniessen. Beim Wandern gehören Pausen dazu, in denen man neue Energie tankt. Der Aufenthalt in einem Bergrestaurant ist ein Highlight auf Wanderungen. Oft bietet sich von dort aus ein idyllisches Panorama, sodass man gerne länger verweilt und anschliessend gut erholt weiterwandert.

Zahlreiche Restaurants findest du unterwegs auf den Routen der Wanderkampagne von Blick und UBS. In welcher Gaststätte in den Bergen hat dir die Atmosphäre, die Speisekarte oder der tolle Ausblick am meisten gefallen? Wir sammeln die Empfehlungen der Community und suchen das schönste Restaurant der «26 Summits».

