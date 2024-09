1/5 Für Herbstausflüge an der frischen Luft bieten sich nicht nur Wanderungen an – auch zahlreiche Feste und Events finden zu dieser Jahreszeit statt.

Die Schweizer Berge und Bergdörfer haben im Herbst noch mehr zu bieten, als schöne Wanderungen – vor idyllischem Alpenpanorama finden zahlreiche Veranstaltungen statt, die sich für Familien eignen. Die Auswahl ist gross: Abgesehen von Brauchtumsfesten oder Märkten gibt es zum Beispiel Konzerte oder Shows. Auch kulinarisch kommt man bei solchen Veranstaltungen auf seine Kosten und kann es sich rundum gut gehen lassen.

Die folgenden Ausflugstipps garantieren einen unterhaltsamen Tag und viel Vergnügen an der frischen Luft. Lass dich von diesen fünf Events inspirieren, die im September und Oktober anstehen:

Alpabzug Wassen UR

14. September, ab 9 Uhr

Beim Alpabzug in Wassen UR kann man die mit Blumen und Glocken geschmückten Rinder der Alpgenossenschaft Hinterfeld bewundern. Tiere und Älpler ziehen am 14. September ins Tal und der Sommer auf der Alp ist somit beendet. Der Anlass wird mit Menschen von Nah und Fern beim Dorffest gefeiert. Der Markt, eine Freiluft-Schaukäserei, Volksmusik, ein Streichelzoo und mehr sorgen für einen abwechslungsreichen Tag.

Der Wassener Alpabzug ist inzwischen der grösste Anlass seiner Art im Kanton Uri und bietet sich als Ausflug für die ganze Familie an.

Chästeilet im Justistal BE

20. September 2024, ab 10 Uhr

Hier erlebst du Schweizer Tradition: Zum Ende des Alpsommers findet am Spycherberg im Justistal nach Jahrhunderte altem Brauch das Chästeilet statt. Die im Sommer hergestellten Käselaibe werden dabei fair unter den Bauern aufgeteilt. In Sigriswil BE wird den Besuchern des Events im Dorf gute Unterhaltung, Musik und eine Festwirtschaft geboten, zudem können regionale Produkte gekauft werden.

Es wird empfohlen, vor 8:30 Uhr vor Ort zu sein, um Wartezeiten zu verhindern. Sowohl mit dem ÖV, als auch mit dem Auto ist die Anreise nach Sigriswil BE möglich. Ab dort gibt es einen Pendeldienst zwischen dem Gemeindeplatz Siegriswil und Grön BE, die Tickets für die Fahrten sind gegen Barzahlung erhältlich. Wer früh genug ist, kann auch von Sigriswil BE zum Chästeilet beim Spycherberg wandern, was etwa zwei Stunden und 20 Minuten dauert.

Migros Hiking Sounds - Schwarzsee/Lac Noir FR

29. September 2024, ab 9 Uhr

Bei den Migros Hiking Sounds wird Wandern und Musik genossen – es gibt verschiedene Konzerte an 18 Tagen und neun Standtorten. Am 29. September findet das Event in Schwarzsee FR statt. Die Teilnehmer erhalten in der im Start Village einen Goodie-Bag und wandern am Morgen in ihrem eigenen Tempo los. Unterwegs sind Erholungsstationen aufgebaut und auf der Campfire Stage spielen aufstrebende Musiktalente aus der Schweiz. Von 14 bis 16 Uhr treten am Zielort auf der grossen Bühne Zian und Luca Hänni auf.

Für die Veranstaltungen der Migros Hiking Sounds müssen Tickets gekauft werden, was online über die Homepage des Events möglich ist. Tickets für Erwachsene kosten 55 Franken, Kindertickets 25 Franken und auch Familien- und Gruppentickets sind erhältlich. Kleinkinder unter sieben Jahren können in Begleitung ihrer Eltern kostenlos teilnehmen.

Erntedankfest / Bundstag Val Müstair GR

6. Oktober, ab 10:45 Uhr

Das traditionelle Erntedankfest im Val Müstair GR findet immer am ersten Sonntag im Oktober statt. Schon am Vorabend gibt es ab 19 Uhr Musik am Treffpunkt Ruinas Valchava. Das beliebte Volksfest beginnt am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst in Valchava GR, gefolgt vom Festumzug mit Musikgesellschaften. Ausserdem gibt es Festwirtschaften, Unterhaltungsprogramm für Kinder, einen Markt und einiges mehr zu entdecken.

Um 14 Uhr beginnt der Festakt «500 Jahre Freistaat der Drei Bünde», dem Ansprachen folgen. Den Besucherinnen und Besuchern wird an diesem Erntedankfest und Bundstag viel geboten, was das Fest zu einem schönen Herbstausflug für Jung und Alt macht.

Saas-Fee Herbstfest VS

9. bis 12. Oktober

Das Bergdorf Saas-Fee VS lädt im Oktober an vier Tagen zum Herbstfest ein: Diverse Attraktionen und Programmpunkte, wie Shows von Künstlern, erwarten die Besucher. Auf dem Festgelände im Dorfkern sind unter anderem ein Kinderkarussell, Bungee-Trampolin, Bikeparcours sowie eine Schiessbude aufgebaut. Wer sich stärken möchte, findet auf dem Herbstfest Stände mit süssen oder herzhaften Leckereien.

Coupons, mit denen man für verschiedene Aktivitäten bezahlt, sind vor Ort auf dem Dorfplatz erhältlich.