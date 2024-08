1/6 Viele Sportevents finden in den Bergen statt – sogar Motorsport. Es gibt zum Beispiel ein Rennen für historische Sportfahrzeuge in Arosa.

Die Berge sind zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Ausflugsziel für Sportfans: Wandern, Klettern, Trailrunning, Mountainbiking, Gleitschirmfliegen oder Ski- und Snowboardfahren sind nur ein paar Beispiele für Sportarten, die dort gerne ausgeübt werden. Natürlich gibt es auch viele Wettkämpfe und Veranstaltungen in den Schweizer Bergen, die sich entweder zum Mitmachen oder Zuschauen anbieten.

Fünf spannende Sportevents, die demnächst vor einem traumhaften Panorama stattfinden, findest du hier:

Arosa ClassicCar Bergrennen, Arosa GR

29. August bis 1. September 2024

In diesem Jahr findet die «Arosa ClassicCar» schon zum 20. Mal statt. Die kurvenreiche 7,3 Kilometer lange Strecke, auf der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren historischen Fahrzeugen unterwegs sind, verläuft zwischen Langwies GR und Arosa GR. Wer sich für Motorsport und die Oldtimer-Szene begeistert, ist dort genau richtig und kann das Spektakel von einer Zuschauertribüne aus bewundern, oder die Eventhalle und die beiden Fahrerlager in Ochsenbühl GR und Obersee GR besuchen.

An der Rennstrecke darf man kostenlos zuschauen, Tribünenpässe sind ab 15 Franken erhältlich und Kinder bis zwölf Jahre müssen keinen Eintritt bezahlen. Ausserdem kann das internationale Bergrennen per Livestream auf der Homepage des Veranstalters verfolgt werden.

Tour des Stations, Le Châble VS

30. und 31. August 2024

Viele Radsportfans können den 31. August kaum erwarten, denn dann findet in Le Châble VS die «Tour des Stations» statt. Zu diesem Rennrad-Event der Superlative kann man sich für die einzelnen Rennen noch bis zum 30. August anmelden, sofern noch Startplätze verfügbar sind. Insgesamt gibt es fünf Touren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, darunter der besonders herausfordernde «Ultrafondo The Everest», bei dem 242 Kilometer und insgesamt 8848 Meter Höhenunterschied gemeistert werden. «Sich an einem einzigen Tag mit dem Höhenunterschied des Mount Everest messen», so bewirbt das Event die Challenge auf der Homepage.

Kinder unter zwölf Jahren können am «Bambinofondo Coop» teilnehmen, der bereits am 30. August ausgetragen wird – je nach Altersstufe betragen die Strecken zwischen einem und fünf Kilometern. Die Preise zur Anmeldung für Kinder und Erwachsene variieren und sind online ersichtlich.

Omega European Masters, Crans-Montana VS

5. bis 8. September 2024

Das «Omega European Masters» ist ein Golf-Event mit Geschichte, das 1923 erstmals als «Swiss Open» stattfand. Beim Turnier kann man Golf auf höchstem Niveau in Crans-Montana VS erleben, zudem gibt es Animationsprogramm, Shops und vieles mehr zu entdecken. Auf dem Golfplatz und im Mont Blanc Village können sich Besucher an zahlreichen Ständen stärken. Die Turniertage enden jeweils entspannt beim After Golf auf der Rue du Prado. Am 8. September findet die Preisverleihung um 17 Uhr statt.

Kinder bis 18 Jahre haben kostenlosen Eintritt, wobei ein gültiger Ausweis vorgezeigt werden muss. Tickets sind online ab 50 Franken erhältlich.

Triathlon d'Yverdon-les-Bains, Yverdon-les-Bains VD

7. September 2024

Ambitionierte Sportlerinnen und Sportler können sich in Yverdon-les-Bains VD im Triathlon in ihrer Altersklasse messen: Es werden 750 Meter geschwommen, 18,75 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt und 5 Kilometer gelaufen. Beim «Triathlon d'Yverdon-les-Bains» am 7. September finden noch weitere Wettkämpfe in verschiedenen Kategorien statt, darunter auch inklusive Rennen.

Anmeldungen sind online noch bis zum 4. September möglich, solange es noch freie Plätze für die Teilnahme gibt. Vor Ort kann man sich je nach Platzverfügbarkeit bis eine Stunde vor Beginn der Rennen anmelden. (Für die Nationalliga und Jugendliga endet der Anmeldezeitraum am 28. August.)

Gazzirola Direttissima, Cozzo TI

7. September 2024

Beim «Gazzirola Direttissima»-Trailrun in Cozzo TI zeigen Läuferinnen und Läufer ihr Können. Die Strecke beträgt 3,2 Kilometer und es gilt rund 1100 Höhenmeter zu meistern. Unterwegs hat man wunderschöne Aussichten auf die umliegende Berglandschaft. Der Berglauf findet am 7. September statt und die maximale Rennzeit beträgt drei Stunden. Der Trailrun ist einer von mehreren Läufen des «Ticino Mountain Running Cup». Nach dem Sportevent wird im Dorf Cozzo TI gemeinsam die Siegerehrung gefeiert.

Am «Gazzirola Direttissima» dürfen Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren teilnehmen, wobei das Mindestalter und Anmeldegebühren für die Läufe beim «Ticino Mountain Running Cup» variieren. Die Anmeldung ist online über die Homepage des Veranstalters möglich.





