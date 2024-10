2024 finden die «26 Summits» schon zum fünften Mal statt. Bei der Wander-Challenge von Blick, UBS und Visa kannst du die Schweiz auf abwechslungsreichen Routen erkunden. Es wird höchste Zeit, die nächsten Gipfel zu erreichen – am 31. Oktober endet die Wanderkampagne.

Auf einen Blick 26 Summits bietet atemberaubende Wanderwege und sechs Extra-Routen

Nur noch fünf Tage, um an der Wander-Challenge teilzunehmen

Routen für Anfänger und Fortgeschrittene

Es gibt bei der Wanderkampagne «26 Summits» wieder 26 atemberaubende Wanderwege und in diesem Jahr zusätzlich sechs Extra-Routen bei der neuen UBS- und Visa-Challenge zu entdecken. In der ganzen Schweiz erwarten dich wunderschöne Wanderrouten, die Blick gemeinsam mit UBS und Visa für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammengestellt haben – lass dich für deine nächste Wanderung inspirieren!

Noch fünf Tage lang hast du die Chance, bei den «26 Summits» mitzuwandern, dich mit anderen Bergfans zu messen und tolle Preise bei der Verlosung zu gewinnen. Nutze die Gelegenheit und erklimme Gipfel, bevor die diesjährige Wander-Challenge vorbei ist.

Ob fürs Trailrunning, eine Familientour oder Wanderungen mit Hund – die Schweiz bietet herrliche Ausflugsmöglichkeiten für alle.

Abwechslungsreiche Routen in der ganzen Schweiz

Ob fürs Trailrunning, eine Familientour oder Wanderungen mit Hund – die Schweiz bietet herrliche Ausflugsmöglichkeiten für alle. Sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene sind in der Routen-Übersicht geeignete Wanderungen aus der aktuellen Wanderkampagne wählbar, die du entsprechend deiner Anforderungen filtern kannst. Du erhältst dort zu jeder Route die wichtigsten Informationen, eine genaue Beschreibung der Strecke und ihrer Highlights sowie Fotos.

Mehr Inspiration für Ausflüge in jedem Kanton findest du in den Auflistungen der Wanderungen der «26 Summits» aus den letzten vier Jahren. Auf diesen Routen kannst du in diesem Jahr zwar keine Gipfelschilder mehr scannen oder Punkte sammeln, dafür aber tolle Eindrücke sammeln.

So machst du bei «26 Summits» mit 1. Anmelden Registriere dich kostenlos auf 26summits.ch, um die Wanderrouten zu entdecken und an der Challenge teilzunehmen. 2. Wähle eine Route aus Finde eine passende Wanderung und mach dich auf den Weg. 3. Code scannen Scanne den QR-Code auf dem Schild, der auf dem Berggipfel angebracht ist. 4. An Verlosung teilnehmen Mit dem Scannen des Gipfel-Codes kannst du an der Verlosung von tollen Wettbewerbspreisen teilnehmen.

Bald endet die Wanderkampagne – nutze die verbleibende Zeit

Noch hast du die Chance bei «26 Summits» mitzumachen, Gipfel zu erklimmen und viele coole Preise zu gewinnen. Die dritte Ziehung der Gewinner und Gewinnerinnen wird zum Ende der Wanderkampagne am 31. Oktober vollzogen. Besonders fleissige Wanderfans können ausserdem diese Hauptpreise gewinnen:

Wer bis Ende Oktober die sechs Routen der UBS- und Visa-Challenge meistert, kann mit etwas Glück einen Aufenthalt im Drei Berge Hotel in Mürren BE im Wert von 5000 Franken gewinnen.

Wem es gelingt, alle 26 Gipfel der «26 Summits» bis Ende des Monats zu erreichen, der nimmt an der Verlosung teil für eine Matterhorn-Besteigung für eine Person im Wert von 3000 Franken von Red Bull in Zusammenarbeit mit den Zermatters, Vortour und Übernachtungen in Hotel und SAC-Hütte sind inklusive.

Worauf wartest du noch? Schnapp dir deine Wanderschuhe und ab geht's in die Berge!