Sechs Monate hatten die Teilnehmenden Zeit, alle 32 Gipfel zu erklimmen.

Ganze 135'750 Kilometer und 5'927'620 Höhenmeter haben die Wanderbegeisterten zusammen zurückgelegt.

Auch 2024 haben Tausende begeisterte Bergfans wieder an der «26 Summits»-Wanderkampagne von Blick, UBS und Visa teilgenommen. Die Routen der diesjährigen Ausgabe haben für Naturliebhabende einiges im Ärmel gehabt. Die Teilnehmenden wanderten vorbei an malerischer Schweizer Natur, zu atemberaubenden Aussichtspunkten und entdeckten unterwegs auch kulinarische Highlights.

Das Wandern ist hierzulande eine der beliebtesten Sportarten. Die diesjährige Ausgabe von «26 Summits» bestätigt dies: In den sechs Monaten sind insgesamt 135'750 Kilometer und 5’927’620 Höhenmeter zurückgelegt worden. Die Wandernden haben im Vergleich insgesamt mehr als dreimal die Erde umwandert. Eine beeindruckende Leistung!

Die beliebteste Wanderung

Eine Route, die den Teilnehmenden besonders gefallen hat, ist die Wanderung «Geissfluegrat» im Kanton Argau, deren Gipfel 726 Mal erreicht wurde.

32 Wanderrouten und zahlreiche Wettbewerbspreise

Ausser den 26 Gipfeln gab es in diesem Jahr sechs weitere Wanderungen bei der neuen UBS- und Visa-Challenge zu meistern. Durch die grosse Auswahl an möglichen Wanderrouten haben sowohl Familien als auch fortgeschrittene Wanderfans oder Trailrunner geeignete Touren in der Schweiz gefunden.

Für jeden erreichten Gipfel haben die Wanderinnen und Wanderer Punkte gesammelt. Dadurch konnte man sich nicht nur mit anderen messen, sondern hatte auch die Chance, coole Wettbewerbspreise zu gewinnen. Insgesamt wurden über 400 Preise an die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner verlost, darunter eine Matterhorntour und ein Aufenthalt im Drei Berge Hotel in Mürren BE.

Unvergessliche Momente

Beim Wandern ist nicht nur das Erreichen des Berggipfels ein Highlight, auch Auf- und Abstieg sind ein Erlebnis: Es wird unterwegs die Landschaft erkundet und die Bewegung an der frischen Luft genossen, während man die ganze Zeit über Erinnerungen sammelt – so auch bei den «26 Summits», deren Routen in verschiedenen Kantonen über die Schweiz verteilt waren.

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wander-Challenge haben auf ihren Ausflügen Fotos von schönen Momenten unter dem Hashtag «26 Summits» mit der immer grösser werdenden Community auf Instagram geteilt. Auf der Social-Media-Plattform lassen sich inzwischen über 1'900 Accounts rund um das Thema Wandern inspirieren.

Das erwartet die Wanderfans zukünftig

Während die «26 Summits»-Kampagne nun in die Winterpause geht, werden bereits Pläne für die nächste Ausgabe geschmiedet. Für die passionierten Wander-Fans steht im kommenden Jahr einiges Neues an: Von massgeschneiderter Routenplanung bis hin zu zusätzlichen Sportarten wird einiges dabei sein, das Outdoor-Enthusiasten sich nicht entgehen lassen sollten.