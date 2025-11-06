Der Winter eignet sich perfekt zum Entspannen. In den Schweizer Bergen gibt es jede Menge Wohlfühloasen, die zum Verweilen einladen. Wir haben Tipps der Community gefragt, und hier sind die empfohlenen Winter-Wellness-Hotels der Schweiz.

Wunderbar abschalten in einem Welness-Hotel!

1 Hotel Coeur des Alpes, Zermatt VS

«Eine wunderschöne Wellnessanlage, Jaccuzzi auf der Terrasse mit direktem Blick aufs Matterhorn und ein einmaliges Design», schwärmt Blick-Leser Daniel von seinem Lieblings-Wellness-Hotel in Zermatt. So richtig einzigartig machen dieses Hotel laut ihm aber die Gastgeber. «Sie stecken ihr ganzes Herzblut in das Boutique-Hotel und verwöhnen die Gäste von A bis Z!» Zudem verrät er, dass dieses Hotel über keine Buchungsplattform gefunden, sondern nur direkt gebucht werden kann – ein echter Geheimtipp also!

2 Hotel Ermitage, Schönried BE

Gleich mehrmals empfohlen wurde das Hotel Ermitage in Schönried. So schwärmt ein Leser: «Diese Oase bietet alles, was das Wellness-Herz sich wünscht. Ich ziehe den Hut vor der Leistung und dem Angebot dieses Hotels.» Besonders das Personal strahle eine tolle innere Herzlichkeit aus. Blick-Leserin Simone beschreibt die Spa-Anlage als «gemütlich, mit einem Hauch Luxus – und trotzdem nicht zu abgehoben.»

3 Hotel Kulm, St. Moritz GR

Luxus der Extraklasse gibt es in diesem 5-Sterne-Hotel in St. Moritz. Ob Open-Air-Pool, Sole-Grotte oder ein Kneipp-Fussweg – im 200 Quadratmeter grossen Spa-Bereich kann man sich hier intensiv geniessen. Blick-Leser Herbert Knöpfel empfiehlt diese Wellness-Oase, weil hier einfach alles stimme. «Ein Hotel der Superlative. Ein Haus, wo der Gast noch König ist und rundum verwöhnt wird», schreibt er.

4 Hard Rock Hotel, Davos GR

Der Favorit von Blick-Leserin Brigitte Graf liegt ebenfalls im Kanton Graubünden. Seit der Eröffnung im 2017 sei das einzige Hard Rock Hotel der Schweiz für sie der Spitzenreiter in Sachen Entspannung. «Ein toller Spa-Bereich, wie wir ihn schätzen.»

5 7132 Hotel, Vals GR

Ein klarer Favorit, der von mehreren Blick-Lesern genannt wurde, ist das luxuriöse 7132 Hotel in Vals. Neben Architektur und Gastronomie auf Top-Niveau überzeugt das 5-Sterne-Hotel besonders mit seiner berühmten Therme. Sie besteht aus sechs Bädern, vom Eisbad mit 14 Grad bis zum Feuerbad mit 42 Grad. Für Wow-Momente sorgt das Aussenbad mit je nach Jahreszeit bis zu 36 Grad warmen Wasser.

6 Hotel Villa Honegg, Bürgenstock NW

Foto: Hotel Villa Honegg

Der Spa-Bereich der Villa Honegg ist mehr als nur ein beliebter Instagram-Hotspot! Das beliebte Boutique-Hotel schreibt Erholung gross. Sei es in der Sauna, bei einer Massage oder im spektakulären Aussenpool mit Panoramablick auf die Schweizer Berge – in dieser Wellness-Oase ist Entspannen garantiert. Das findet auch Blick-Leser Peter Frei, der diesen Tipp eingeschickt hat.

7 Hotel Wilerbad, Sarnen OW

Dieses Hotel wird von Blick-Leser Hansruedi Bienz empfohlen. Der Wellness-Bereich ist mit 1300 Quadratmetern Fläche besonders grosszügig. Von verschiedenen Saunen über das Solbad, bis hin zum Aussenbad oder dem Privat-Spa, bleiben hier keine Wünsche offen.

Dieser Artikel wurde erstmals 2023 veröffentlicht.