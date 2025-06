Fünf romantische Roadtrips in der Schweiz

Fünf romantische Roadtrips in der Schweiz

Romantisches Dolce far niente ist in der Schweiz nicht mehr als eine Autofahrt entfernt.

Warum immer in die Ferne schweifen? Das Gute liegt in der Schweiz so nah. Auch für Romantiker: Unser Land bietet Ausflugsmöglichkeiten und Erlebnisse für Verliebte zuhauf, glänzt mit schmucken Schlössern und Städtchen sowie Paaraktivitäten wie Spaziergängen oder Picknicks in malerischen Landschaften oder einem Dinner bei Kerzenschein.

Vielfach ist hierzulande schon der Weg zum Ziel ein Fest fürs Auge – mit Routen Seen entlang, über Pässe oder durch pittoreske Täler. Zusammen ergibt das fünf romantische Roadtrips für jeden Geschmack – vom Genfersee bis zum Bodensee.

1 Ostschweiz

Bodensee In der Ostschweiz gibt es verschiedene schöne Fahrstrecken. Ab Stein am Rhein zum Beispiel gehts dem Untersee entlang nach Tägerwilen – dieser Teil des Bodenseeufers gilt als besonders idyllisch, mit herausgeputzten Orten wie Diessenhofen oder Steckborn und dem Napoleon-Schloss Arenenberg in Salenstein TG als Höhepunkt. Vom Schlosspark aus hat man beste Aussicht auf den Untersee mit seinen Rebbergen und ins benachbarte Deutschland.

Appenzell Im Appenzellerland bilden sanfte Hügel, grüne Wiesen und traditionelle Bauernhäuser eine Bilderbuchkulisse. Glanzpunkte: Die Passstrasse auf die Schwägalp oder der Abstecher auf den «Fünfländerblick» in Grub an der Kantonsgrenze zu St. Gallen. Von diesem besonderen Flecken aus lassen sich die fünf Regionen Vorarlberg, Bayern, Baden und Württemberg und der nordöstliche Zipfel der Schweiz überblicken. Warum nicht bei einem Picknick?

Romantiktipps

Hotpotbad im Appenzellerland mit Aussicht auf Säntis und Alpstein.

Abendspaziergang durch den Schaffhauser Rosengarten beim Munot, der in Anlehnung an die französischen Renaissancegärten gestaltet wurde.

Dinner auf Schloss Laufen am Rheinfall in Neuhausen SH mit Blick auf den tosenden Rheinfall.

Schlafen

Im «Himmelbett» im durchsichtigen Kugelzelt übernachten. Diese «Bubble-Hotels» für zwei Personen stehen in Obsthainen, Rebbergen oder hoch über dem See – und stets unter dem weiten Himmelszelt. Alternativ: Das Schlosshotel Wartegg in Rorschacherberg SG eröffnet inmitten von viel Grün beste Sicht auf den Bodensee und bietet auf Reservierung ein Privat-Spa – auf Wunsch mit Dreigangmenü.

2 Tessin

Gotthardpass Die romantische Variante der Anreise ins Tessin führt statt durch den staugefährdeten Gotthardtunnel über den Gotthardpass. Die Serpentinen schlängeln sich auf die 2106 Meter über Meer gelegene Passhöhe, bevor mit der Tremola der spektakulärste Abschnitt der Passstrasse wartet: Die Fahrt auf vier Kilometern Kopfsteinpflaster auf 300 Höhenmetern und mit 24 Kehren fühlt sich an wie zur Zeit der Postkutschen. Filmfans kennen die Tremola aus dem Bond-Streifen «Goldfinger».

Luganersee Die Fahrt dem Luganersee entlang von Lugano über Melide und Morcote bis nach Montagnola wurde von Schweiz Tourismus zu einer von rund 12 Schweizer «Traumstrecken» erkoren. Schlusspunkt bildet die erhöht gelegene, von Zypressen umgebene romantische Kirche von Sant’Abbondio. Hier fühlt man sich fast wie in der Toskana.

Verzascatal Das Tessin zeigt sich hier von seiner ursprünglichen Seite – mit der wildromantischen Verzasca und den charakteristischen Tessiner Rustici. Höhepunkte bilden die berühmte Doppelbogenbrücke «Ponte dei Salti» bei Lavertezzo (Paar-Selfie!) und der Verzasca-Damm. Bond-Fans kennen auch Letzteren – aus «Golden Eye».

Romantiktipps

Bummel durch die engen Gässchen und Arkaden von Morcote und Besuch im Parco Scherrer, einem kleinen, verwunschenen Paradies mit Teichen, Brunnen, Skulpturen, Palmen, Kamelien und Zypressen.

Spaziergang entlang der mediterranen Uferpromenade von Ascona mit seinen bunten Häusern und zahlreichen Palmen. Ein Gelato in der Hand, und man fühlt sich subito wie in den Liebesferien am Mittelmeer!

Sonnenuntergangswanderung auf dem Monte Bré mit tollem Blick auf den Luganersee. Der beliebte Aussichtspunkt ist unter anderem per Standseilbahn ab Lugano erreichbar.

Schlafen

Das Romantikhotel Castello de Sole in Ascona gilt aufgrund seiner märchenhaften Schlossatmosphäre als besonders beliebte Adresse bei Paaren. Das Hotel liegt direkt am See, verfügt über einen Privatstrand und einen Palmengarten mitsamt Pool und Parkrestaurant.

3 Bernbiet

Emmental Eine gemütliche Fahrt durch das Emmental mit seinen sattgrünen Wiesen und Wäldern, stolzen Bauernhäusern und üppigen Bauerngärten ist für Auge und Gemüt Entspannung pur. Besonders idyllisch: der Abschnitt zwischen Burgdorf und Affoltern i. E. Viel zu sehen gibts auf der erhöht gelegenen Lueg: Der Rundumblick über die hügelige Landschaft ist spektakulär.

Berner Oberland Dem Thunersee entlang führt eine der eindrucksvollsten Routen des gesamten Berner Oberlands – mit Schlösser-Fotostopps in Thun und Oberhofen und bestem Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Ab Interlaken gehts dann entweder weiter an den türkisblauen Brienzersee oder über Wilderswil ins Lauterbrunnental mit seinen 72 Wasserfällen. In diese Gegend verliebte sich im 18. Jahrhundert schon Dichterfürst Goethe.

Romantiktipps

Picknick im Berner Rosengarten beim plätschernden Springbrunnen mit anschliessendem Geniessen des Sonnenuntergangs über der Altstadt.

Bootsausflug im Zweier-Elektroböötli «Sealander» auf dem Thunersee – ein Kühlschrank für eine Flasche Champagner ist vorhanden.

Candle-Light-Dinner mal anders: Zu zweit gehts in der Gondel auf die Pfingstegg bei Grindelwald.

Schlafen

Der Landgasthof Kemmeriboden Bad bietet unter anderem «Schlafen im Stroh Deluxe» auf der ehemaligen Heubühne an. Keine Sorge: Es handelt sich um ein bequemes Doppelbett, aber im stilechten Bauernhofambiente – eine Zweierbadewanne gibts obendrauf.

4 Vierwaldstättersee

«Vo Lozärn gäge Weggis zue» – und noch weiter führt eine der schönsten Strecken der Zentralschweiz entlang des Vierwaldstättersees. Als besonders reizvoll gilt die Etappe Greppen-Weggis-Vitznau-Gersau. Tipp: Per Fähre «Tellsprung» geht es ab Gersau rüber nach Beckenried NW. Ein kleines, aber feines Ferienerlebnis mit atemberaubendem Panorama und dem Fahrtwind im Gesicht.

Romantiktipps

Candle-Light-Dinner-Schiff ab Luzern: Auf der knapp dreistündigen Fahrt auf dem Vierwaldstättersee wird bei Kerzenschein zuerst ein Apéro gereicht und danach ein Dreigangdinner serviert.

Sonnenuntergang auf der Rigi, der «Königin der Berge»: Vierwaldstättersee und Alpen wirken in diesem Licht besonders magisch.

Schlafen

Zauberhaft, aber nicht ganz billig ist das vor rund zehn Jahren umfassend renovierte Parkhotel Vitznau – ein Schlosshotel aus der Belle Époque mitsamt Park und direktem Zugang zum See.

5 Romandie

Genfersee Fast schon ikonisch ist der Roadtrip im Weingebiet Lavaux. Die sogenannte Route Corniche führt von Chexbres nach Lutry bei Lausanne, durchquert die terrassenartig angelegten Rebberge sowie charmante Winzerdörfer wie St-Saphorin und Épesses und bietet ein phänomenales Panorama auf Genfersee und Alpen. Gut zu wissen: Das Strässchen ist etwas eng, bietet aber immer wieder Möglichkeiten zum Anhalten und Fotos schiessen.

Greyerzerland Nur wenige Autokilometer vom Lac Léman entfernt bietet sich im Greyerzerland ein ganz anderes, aber nicht minder malerisches Bild mit dem markanten Moléson, den sanften Hügeln des Freiburgerlands und dem Städtchen Gruyères mit seinem Schloss als wunderbarer Szenerie. Tipp: Wer den Trip in die Romandie mit dem Berner Oberland verbinden möchte, gelangt über den Jaunpass und via Simmental an den Thunersee.

Drei-Seen-Land Zwischen Neuenburger- und Murtensee gilt besonders der Teil von La Sauge nach Sugiez als traumhaft. Auf dem Mont Vully bietet sich eine eindrückliche Aussicht über das ganze Drei-Seen-Land.

Romantiktipps

Schokoladenherzen im Maison Cailler in Broc FR herstellen und anschliessend im Spa der Bains de la Gruyère eine Schoggimassage buchen.

Mittelmeerfeeling an den Stränden von Yvonand und Glétterens mit ihrem feinen Sand am südlichen Neuenburgersee geniessen.

Sonnenuntergang im Creux du Van mitsamt imposanter Rundsicht über Alpen, Juratäler und Seen erleben. Ein einmaliges Naturspektakel. Picknickkorb nicht vergessen!

Schlafen

Fast wie auf den Malediven fühlt man sich im Hotel Palafitte am Neuenburgersee, dem einzigen Fünfsternehotel Europas auf Pfählen. Die Pavillons bieten direkten, privaten Zugang in den Neuenburgersee.