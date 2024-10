Jetzt ist genau die richtige Zeit, sich im Thermalbad zu entspannen. 1/10

Samuel Schumacher

1 Entspannung in Vals GR: 7132 Therme

Der Schweizer Architekt Peter Zumthor hat Vals GR nicht nur ein würdiges Baudenkmal errichtet, sondern das kleine Bündner Bergdorf im Nu zu einem der heissesten Hotspots für Fans der sprudelnden Thermen gemacht. Die «7132 Therme Vals» wurde 1996 eröffnet und steht seit 1998 unter Denkmalschutz. Der wunderschöne Bau besteht aus insgesamt 60‘000 Steinplatten aus Valser Quarzit, die Zumthor verbauen liess. In dem Thermen-Komplex warten warme und kalte Becken, Blüten- und Dampfbäder und Liegeräume mit wunderschönem Ausblick auf das einsame Valsertal auf die Besucher. Gespeist wird die Valser Therme von der St. Petersquelle, die mit rund 30 Grad Celsius aus dem Bündner Boden sprudelt.

2 Thermalbad in Leukerbad VS: Leukerbad-Therme

Im grössten alpinen Thermalbad Europas warten nicht weniger als zehn verschiedene Thermal-Becken auf Erholungssuchende und Wellness-Fans. Auf 1400 Metern über Meer lässt sichs hier prima ausspannen. Die Becken in der Leukerbader Therme sind zwischen 28 und 43 Grad warm. Zudem bietet die Therme regelmässig Spezialevents an: das Champagner-Frühstück für Frischverliebte, zum Beispiel, oder das mystische Badeerlebnis «Aqua Mystica», bei dem Abends die Becken in farbigem Licht erstrahlen. Die Lichtshow wird begleitet von entspannender Musik. Herrlich!

3 Spa in Rigi Kaltbad LU: Mineralbad Rigi Kaltbad

Der Blick in die Zentralschweizer Berge ist atemberaubend, die von Stararchitekt Mario Botta erbaute Badeanstalt sowieso: Das Mineralbad Rigi Kaltbad gehört zum Exklusivsten, was die Schweizer Wellness-Szene zu bieten hat. In den luftigen Höhen auf der Rigi kann man hier bei 35 Grad planschen: im Innen- und im Aussenbecken. Das mineralhaltige Wasser entspringt bei der Heilquelle des «Drei-Schwestern-Brunnens» bei der nahen Kapelle. Im Spa-Bereich im Untergeschoss (Zutritt ab 16 Jahren) wartet ein Kristallbad, eine Kräuter-Sauna und ein Ruheraum.

4 Wellness Oase in Locarno TI: Termali Salini

Unmittelbar am Lago Maggiore liegen die Termali Salini, eine grosszügige Badelandschaft, verteilt auf zwei Geschossen. Wer das ultimative Badeerlebnis haben will, folgt dem vorgegebenen (aber nicht zwingenden) Badeablauf. Optional kann man sich davor und danach von den Massageprofis im Tessiner Wellness-Paradies behandeln lassen. Wer darauf keine Lust hat, kann sich in den Grotten und unter den Kaskaden, im Aussenbereich mit fantastischem Ausblick oder in einem der privaten Spas auf der Terrasse die Zeit vertreiben.

5 Romantisch in Weissbad AI: Hofweissbad

Wem einfaches Planschen zu wenig ist, der wird im Hotel Hofweissbad im Appenzellerland fündig. Die hiesige Wellness-Anlage ist voll auf Erholungssuchende ausgelegt. In den 33 Grad warmen Becken lässt sichs prima abschalten. Doch wirklich unvergesslich sind vor allem die Massage- und Schönheits-Behandlungen, die man sich von den hiesigen Wellnessprofis verpassen lassen kann.

6 Genuss pur in Bad Ragaz SG: Tamina Therme

Zuweilen fühlt man sich in der Tamina Therme wie in einer modernen Version von Versailles. Lichtdurchflutete, hohe Räume, opulente Hallen, statt Kronleuchter glitzerndes Wasser. Das 36,5 Grad warme Thermalwasser in der Therme wirkt edler als anderswo. Die in Zusammenarbeit mit Spezialärzten erarbeiteten Badeabläufe bewirken Wunder, berichten jene, die sich hier gesund sprudeln liessen. Die Tamina Therme ist aber auch für beschwerdefreie Genussmenschen immer einen Ausflug wert.

7 Spass und Relax in Schinznach Bad AG, Bad Schinznach

Hier ist die stärkste Schwefelquelle der Schweiz erlebbar. Das Aquarena fun eignet sich ideal für einen Ausflug mit der ganzen Familie. Im Thermi spa erhalten Gäste ab 16 Jahren Zutritt. Für Entspannung sorgen verschiedene Saunen, Dampfbäder, Gradierwerk, Erlehmraum, Massagen, Packungen und Peelings. Besonderes schön ist die idyllische Liegewiese inmitten der gepflegten Parklandschaft.

