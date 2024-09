O'zapft ist: so feiern wir die fünfte Jahreszeit

Die Schweiz feiert diese Tradition mit Bier, Weisswürsten und bayerischen Trachten

Christiane Binder

Nicht nur für die Münchner ist die Oktoberfest-Zeit die «fünfte Jahreszeit», denn diese ist definitiv auch hierzulande angekommen: Masskrüge werden gestemmt, Weisswurst gezuzelt und zu Blasmusik geschunkelt. So lässt sich manch Schweizer in diesen Tagen in den weiss-blauen Himmel emportragen und freut sich über das importierte Kulturgut unseres Nachbarlandes.

Das erste Schweizer Oktoberfest fand vor 27 Jahren auf dem Zürcher Bauschänzli statt. Es kam, um zu bleiben - und heute hat jede Stadt, die etwas auf sich hält, ihr eigenes bayerisches Gelage.

Die bayerische Kultur hält Einzug

Auf der Woge der Oktoberfest-Seligkeit schwimmt auch der Handel. Mittlerweile führt in der Schweiz jede Lebensmittelabteilung den süssen Senf, der zur Weisswurst gehört, und wir alle wissen, dass die Münchner Traditionswurst korrekterweise «gezuzelt» wird, das heisst, aus der Pelle gesaugt. «Obazda», ein Aufstrich mit Camembert, ist genauso fester Bestandteil des Supermarkt-Sortiments wie der «Radi», der in Spiralen geschnittene Rettich. Sogar Lederhosen und Dirndl in allen Preislagen sind hierzulande inzwischen problemlos zu finden. Und da zeigt sich: Die Schweizer sind sehr trachten-affin, solange es um diejenigen aus Bayern geht.

Spontaner Besuch auf der Wiesn?

Die Plätze in den Schweizer Festzelten sind inzwischen genau so begehrt, wie diejenigen auf der Münchner Wiesn. Den zünftigen Abend im Voraus zu planen, und sich das Ticket bereits im Vorverkauf zu sichern, lohnt sich an den meisten Orten.

Hier die 12 schönsten Oktoberfeste der Schweiz:

1 Züri Wiesn

Das grösste Oktoberfest der Schweiz befindet sich überdacht in der grossen Halle des Zürcher Hauptbahnhofs und bietet original bayerischen Rummel mit passender Musik, von Ballermann-Hits bis Oldies ist alles dabei.

26. September bis 19. Oktober, Zürich Hauptbahnhof

Eintritt: mit Reservation oder mit Glück an der Abendkasse, Preis ab 69 Franken

2 Oktoberfest in Ennetbürgen

Auch am Vierwaldstättersee werden Dirndl und Lederhosn aus dem Schrank geholt: Ein Geheimtipp ist das Oktoberfest in Ennetbürgen. Musikalisch wird das Fest von der Partyband Schilcher und verschiedenen DJs begleitet.

27. und 28. September, Schiessstand Ennetbürgen

Eintritt: 15 Franken

3 Lozärner Oktoberfest

Bier, Obatzda, Weisswürstl und Blasmusik bringen rüüdig bayerische Gemütlichkeit in die Messehalle in Luzern. Die original Rhesis und Seppis aus Erding garantieren einen authentisch bayerischen Service.

Vom 13. bis 29. September, an einzelnen Tagen, Messe Luzern

Eintritt: mit Reservation, ab 49 Franken pro Person

4 Calanda Oktoberfest

Auch in der Stadthalle Chur hält die bayerische Gemütlichkeit Einzug. Serviert werden Produkte der regionalen Bäckereien und Metzger – aber ganz im Zeichen des Münchner Originals. Und dass die Bündner gut feiern können, ist ja bekannt.

25. und 26. Oktober und 1. und 2. November, Stadthalle Chur

Eintritt: mit Reservation, mit Glück Tickets an der Abendkasse für 25 Franken.

5 Bauschänzli Oktoberfest, Zürich

Das älteste Oktoberfest der Schweiz geht traditionell in sehr schönem Ambiente auf dem Bauschänzli über die Bühne. Es ist übrigens das einzige Fest mit einem schwul-lesbischen Abend, dem Pink Monday.

10. Oktober bis 9. November, Zürich Bauschänzli

Eintritt: mit Reservation, Einzeltickets für 50 Franken mit Glück an der Abendkasse Übrigens: Wer hier im original Dirndl oder in der Lederhosn erscheint, erhält zum Eintrittspreis noch eine Mass Bier und einen Essensgutschein.

6 Oktoberfest Winterthur

Auch in Winterthur wird seit 1999 zu Haxen und Hähnchen gefeiert: Der Aussenbereich Alpengaudi bietet Barbetrieb mit Partysound, im Stadl wird schon ab 10.30 Uhr zünftig zur Blaskapelle getanzt. Das Gute: Der Alpengaudi ist immer zugänglich, auch bei ausverkaufter Halle.

11. Oktober bis 2. November, Zeughausstrasse, Winterthur

Eintritt: mit Reservation, ab 30 Franken

7 Oktoberfest Baden

Im schönen Städtchen an der Limmat kann man das Dirndl schnüren und bayerische Spezialitäten, Bier und ein unterhaltsames Programm geniessen. Dies auf dem grosszügigen Trafoplatz mitten in der Stadt.

24. bis 26. Oktober und 31. Oktober bis 2. November, Trafoplatz Baden

Eintritt: mit Reservation, Einzeltickets mit Glück für 30 Franken an der Abendkasse

8 Oktoberfest Solothurn

Auch die Solothurner Madln und Buam sind wieder bereit, die Masskrüge zu heben und die fünfte Saison mit einem lauten Prosit zu eröffnen. Die Rythalle zeigt sich traditionell und auch die Musik und das Unterhaltungsprogramm passt sich dem Anlass an.

18. bis 19. und 25. bis 26. Oktober, Rythalle Solothurn

Eintritt: nur mit Reservation, Preis 4er-Tisch: ab 260 Franken

9 Zofinger Oktoberfest

An drei aufeinanderfolgenden Samstagen schmücken dekorierte Holz-Lounges die Mehrzweckhalle in Zofingen und es herrscht bayerische Stimmung mit viel guter Laune. Wenn dann noch die Oktoberfest-Bands Freibier und Oberbayern am Start sind, gibts im Aargau wohl kein Halten mehr.

21. und 28. September, 5. Oktober, Mehrzweckhalle Zofingen

Eintritt: mit Reservation, Einzeltickets für 25 Franken an der Abendkasse

10 Oktoberfest Züri Oberland

Im Züri-Oberland wird seit 2010 auf den Bänken getanzt, mit tausenden Wiesn-Besucher zählt die Gaudi in Uster zu den grössten Oktoberfesten der Schweiz. Den Fassanstich am 4. Oktober übernimmt Nöldi Forrer persönlich, darauf sollte Verlass sein.

4. bis 19. Oktober, Landihalle Uster, immer Freitag bis Sonntag

Eintritt: nur mit Reservation, Einzeltickets für 25 Franken an der Abendkasse

11 Oktoberfest Thun

Bayerische Spezialitäten, orginial Rhesis und Seppis aus Erding, die den Service übernehmen und das authentisch dekorierte Festzelt bringen bayerische Stimmung vor die Thuner Stockhorn Arena. Mit 1400 Plätzen im Zelt kommt ganz bestimmt gehörig Wiesnstimmung auf.

17. bis 19. und 25. bis 26. Oktober, bei der Stockhorn-Arena

Eintritt: Reservation, Einzeltickets ab 54 Franken erhältlich

12 Das kleinste Oktoberfest der Welt

Auch das selbsternannte kleinste Oktoberfest der Welt sollte hier noch erwähnt werden, denn es befindet sich in der Schweiz, genauer gesagt in Lichtensteig. Die dortige Wiesn befindet sich vor dem Mini Bierladen unter den Arkaden. Hier gibts Original Toggenburger Weisswürste und Brezeln dazu. Aber Achtung, es ist wirklich klein.

7. Oktober, 16 bis 23 Uhr