Während den langen und kalten Wintertagen kann es vor allem Kindern langweilig werden. Das muss nicht sein. Wir haben einige Ideen für Familien-Ausflüge im Winter zusammengetragen.

Darum gehts In einigen Kantonen stehen bald die Skiferien an

Die Zeit nutzen Familien oftmals für Ausflüge und der Auszeit in den Bergen

1 Winterlaken Labyrinth BE

Am Fusse des Harder im Norden und mit der Aussicht auf die verschneite Jungfrau im Süden kann man vom 10. Januar bis 1. März 2026 das Winterlaken Labyrinth besuchen. Die Besucher können durch die verschlungenen Pfade spazieren und sich von der winterlich magischen Atmosphäre und den zahlreichen Überraschungen im Tannenwald auf der Höhematte verzaubern lassen.

10. Januar bis 1. März 2026, Öffnungszeiten: 8.30 bis 21.30 Uhr. Der Eintritt ins Labyrinth ist gratis.

2 Escape Routes Arosa Lenzerheide GR

Foxtrails sind nicht nur etwas für den Sommer. Mit der Kombination aus Spiel und realer Umgebung erwartet euch hier eine spannende Herausforderung für Gross und Klein sowie alle Könnerstufen auf den Pisten von Arosa Lenzerheide. Man muss bereit sein, seine Sinne zu schärfen, Rätsel zu lösen und seine Entdeckungsfähigkeit unter Beweis zu stellen.

Ab 15 Franken pro Person. Das benötigte Bergbahnticket ist nicht inkludiert. Die Escape Routes können nur mit Ski-/Snowboardausrüstung absolviert werden.

3 Indoor-Schnitzeljagd in Zürich ZH

Wenn das Wetter ganz schlecht oder viel zu kalt ist, dann ruft der Indoor-Foxtrail. Der Knobel-Weg findet in der Wärme des Hauptbahnhofs Zürich statt und führt an Orte, wo sogar die Pendler nur sehr selten sind.

Ab 29 Franken pro Person. Für Kinder ist der Eintritt 14 Franken.

4 Dino-Skelettschau in Aathal ZH

Das Sauriermuseum zeigt stolz Dinosaurier aus eigener Ausgrabung. Hier können Gross und Klein echte Dinosaurierskelette und aktuell «Willard», den weltgrössten Triceratops, bestaunen. Neben den Originalen werden auch Versteinerungen gezeigt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 10 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr. Eintritt ab 22 Franken.

5 Warmes Bad in Zurzach AG

Wenn es draussen grau und kalt ist, ist ein Besuch im Thermalbad genau das Richtige. In Zurzach kann man im Wasser oder in der Sauna entspannen. Für die ganz Kleinen gibt es die Papa-Moll-Welt, einen Kinderbereich, der ganz nach der Schweizer Comic-Figur und seiner Familie gestaltet ist.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 8 bis 22 Uhr. Eintritt ab 28 Franken.

6 EXPLORiT in Yverdon VD

Das Explorit ist eine Sammlung von interaktiven Ausstellungen. Es geht darum, spielerisch die körperlichen, kognitiven und räumlichen Fähigkeiten von Kindern zu fördern. Es gibt auch ein Planetarium. Die Kinder können ausserdem verschiedene Workshops machen, in denen sie Brot, Schokolade oder sonstiges selber herstellen. Hier gibt es auch ein Kino und noch mehr Spass.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 13 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr.

7 FLIPLAB in Rümlang ZH

Das FLIPLAB ist ein Spass für Gross und Klein. Auf einer riesigen, mit Trampolin bedeckten Fläche gibt es genug zu tun für jeden in der Familie. Das Beste daran: die Kinder können sich richtig austoben.

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 14 bis 19 Uhr, Mittwoch 13 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag 14 bis 21 Uhr, Samstag 10 bis 21 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr. Eintritt ab 12 Franken.

8 Klettern in Basel

Die Kletterhalle 7 bietet Kletterspass für alle. Es gibt schwierige Kletterwände für erfahrene Kletterer und einfachere Wände für Anfänger in einer sicheren Umgebung.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 22.30 Uhr, Samstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Eintritt ab 20 Franken.

9 Papiliorama in Kerzers BE

Das Papiliorama holt den Dschungel in die Schweiz. Es fliegen etwa 1000 exotische Schmetterlinge in der grossen Halle mit künstlich erzeugtem Klima herum. Draussen gibt es auch einen Streichelzoo, wo man mit etwas grösseren Tieren zu tun hat. Im Nocturama kann man dank einer lichtfilternden Decke nachtaktive Tiere auch den Tag durch beobachten.

Öffnungszeiten: 9 bis 17 Uhr. Eintritt ab 21 Franken für Erwachsene.

10 Zoo Basel

Der Zoo Basel ist etwas kleiner als der in Zürich, aber er ist voller Charme. Ausserdem gibt es dort ganz spezielle Tiere zu sehen. 2024 wurde der Zoo Basel 150 Jahre alt.

Öffnungszeiten November bis Februar: 8 bis 17.30 Uhr. Eintritt ab 22 Franken.

11 Schneespass in Grächen VS

Grächen ist ganz auf Familien spezialisiert. Das Schneesportgebiet Grächen im Wallis ist der wahr gewordene Wintertraum jeder Familie. Vier Parks für Kinder aller Altersstufen, ein grosses Schlittel- und Skiangebot, ein Indoor-Spielparadies und vieles mehr wird dir hier geboten.

Öffnungszeiten: 8.30 bis 17 Uhr.