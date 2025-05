Darum gehts Frühling in der Schweiz: Schöne Orte bequem mit dem Zug entdecken

Zürich, Jura & Drei-Seen-Land und Zentralschweiz bieten vielfältige Ausflugsziele

Endlich Frühling, jetzt aber raus! Wer das will, hat in der Schweiz die besten Karten. Denn die schönsten Flecken sind nur eine Zugfahrt entfernt – und gut machbar in einem Tag. Dabei gelangst du ohne Stau und Parkplatzstress ans Ziel. So beginnt der Genuss schon auf der Fahrt.

Wer Inspiration sucht, findet bei der SBB zahlreiche Tipps, denn für Reisen in der Schweiz ist der ÖV die beste Wahl: schon mit einer Verbindung warten unzählige Highlights. Wir haben drei Regionen herausgepickt, mit Hotspots, die zwar viele vom Namen her kennen, aber vielleicht noch nie besucht haben.

Zürich, mehr als Stadt

Zürich ist mit dem Zug bestens erreichbar. Vom Lindenhof aus bietet sich die perfekte Aussicht auf Niederdorf, Grossmünster, St. Peter Kirche. Ein Spaziergang durch die Schipfe entlang der Limmat führt auf schönen Gassen bis zum Bürkliplatz, wo sich eine Schifffahrt auf dem Zürichsee anbietet.

Die grösste Schweizer Stadt bietet mit dem Uetliberg auch die beste Gelegenheit für ausgedehnte Touren in der Natur. Vom Zürcher Hausberg (erreichbar mit der Uetlibergbahn) schweift der Blick über Stadt, See und Alpen. Wanderungen, Picknick oder Restaurant: es ist der Berg der Möglichkeiten – und mit dem lehrreichen Planetenweg bis zur Felsenegg auch ein kurzweiliger Trip bis zur Seilbahn in Adliswil.

Abheben lässt sich auch im Flugsimulator an der Josefstrasse, wo man im Cockpit von Linienmaschine, Kampfjets, Raumschiff oder Formel-1-Boliden versuchen kann. Wer lieber am Boden bleibt und sich auf die UEFA Women’s EURO 2025 vorbereitet: Im FIFA-Museum lässt sich die Geschichte des internationalen Fussballs hautnah erleben. Mit dem RailAway-Angebot ist der Eintritt günstiger.

Vielfalt im Jura & Drei-Seen-Land

Von Deutsch zu Französisch, von der Zähringerstadt Murten zum Nationalgestüt in Avenches, vom tropischen Klima im Papiliorama zum Weinbaugebiet in Vully. Die Region Jura & Drei-Seen-Land besticht mit ihrer Vielfalt.

Gerade im Frühling bietet sich die Region für zahlreiche Aktivitäten im Freien an. Etwa in der tausendjährigen Stadt Neuenburg an den Ufern des Neuenburgersees, wo sich das Feriengefühl sofort einstellt. Oberhalb der Stadt bietet der Chaumont einem Adlerhorst gleich einen fantastischen Blick über das Drei-Seen-Land. Der Rückweg in die Stadt über den Sentier du Temps erlaubt eine Zeitreise durch die Evolution.

Nur 17 Zugminuten ab Neuenburg liegt Sugiez im Vully, dem kleinsten Weinbaugebiet in der grossen Weinbauregion, wo sich bei Winzerinnen und Winzern die besten Tropfen degustieren lassen.

Für die Tierfans dauert die Fahrt ab Neuenburg nach Kerzers zum Papiliorama nur 36 Minuten, wo Besucherinnen und Besucher in das tropische Klima abtauchen können. Exotische Tiere, wunderschöne Schmetterlinge und eine Panoramabrücke in sieben Metern Höhe lassen den Dschungel eindrücklich erleben. Mit dem RailAway-Angebot ist der Ausflug günstiger.

Wer sich lieber lukullisch verwöhnen lässt, sollte eine Genussreise an den Murtensee machen. Murten bietet feine Restaurants, eine malerische Altstadt und idyllische Schifffahrten. Das lässt sich auch gleich mit einer Drei-Seen-Rundfahrt kombinieren. Dank des RailAway-Angebotes kann man von Rabatten profitieren.

Von Murten aus ist das Schweizer Nationalgestüt in Avenches nur 6 Minuten Zugfahrt entfernt. Dort gibts Wissenswertes zur Geschichte der einzigen Schweizer Pferderasse, den Freibergern.

Im Herzen der Schweiz

Die Bahnstrecke von Luzern nach Brunnen führt nicht nur durch das Herz der Schweiz, sondern vorbei an spektakulär schönen Bergen und Seen. Hier lohnt es sich, mehrere Zwischenhalte zu machen.

In Immensee lässt sich Schweizer Geschichte erleben: Der Weg nach Küssnacht am Rigi führt vorbei an der Tellskapelle und durch die Hohle Gasse. Beim Info-Pavillon gibts Wissenswertes über Friedrich Schillers Mythos «Wilhelm Tell». Die malerische Umgebung rundet den Spaziergang ab.

Eingebettet zwischen Rigi und Mythen liegt der Lauerzersee mit seinen Kirschbäumen am Ufer und der Auenlandschaft Aazopf. Wer mag, wandert weiter nach Schwyz. Von dort aus gehts mit der steilsten Standseilbahn der Welt auf den Stoos, mit dem RailAway-Angebot gibts das Erlebnis günstiger. Die siebenminütige Fahrt ist bereits ein Highlight. Oben auf 1300 M.ü.M eröffnet sich eine atemberaubende Berglandschaft. Die Wanderwege laden zum Entdecken ein, und die frische Bergluft belebt die Sinne.

Von Schwyz aus geht es mit der S-Bahn in vier Minuten nach Brunnen, wo die malerische Seepromenade zu einem Besuch einlädt. Zudem ist es ein guter Ausgangspunkt, um eine Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee zu geniessen. Vor der Abfahrt laden Cafés und Restaurants zum Verweilen ein. Oder wie wäre eine Runde Minigolf direkt am See?

