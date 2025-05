1/10 Die Säntispark Bäder-, Rutschen- und Saunawelt sind einen Besuch wert.

Kathrin Brunner Artho

Wer will schon am Gotthard im Stau stehen, während die Kinder auf der Rückbank quengeln, nur um zu erfahren, dass auf der anderen Seite Sonne scheint? Dabei gibt es in der Nordschweiz auch gutes Wetter und viele Dinge zu entdecken. Wir haben fünf Ausflugsziele zusammengestellt, die über Auffahrt offen haben und erst recht wetterfest sind.

1 Für Wasserratten

Wer auch beim schlechtem Wetter nicht auf Badespass verzichten will, ist im Säntispark in Abtwil SG bestens aufgehoben. Im Säntispark kommen Gross und Klein auf ihre Kosten, sei es in der Rutschenwelt oder beim Entspannen im Wellnessbereich. Einfach zu erreichen mit dem Auto oder dem ÖV, mit dem Bus ab St. Gallen.

2 Für Technikbegeisterte

Foto: KEYSTONE

Wolltest du schon immer einmal in der Swissair sitzen oder eine Weltraumkapsel von innen sehen? Dann ist das Verkehrshaus in Luzern genau das Richtige. Die Lokomotiven, Autos und Flugzeuge sind unter einem Dach vereint und warten nur darauf, entdeckt zu werden. Wer sich von Transportmittel nicht begeistern lässt, kann sich im Swiss Chocolate Adventure über die süsse Kakaomasse informieren lassen oder am Samstagabend im Filmtheater die Operette Don Giovanni besuchen. Das Verkehrshaus kann per Auto, Schiff, Zug, Bus oder zu Fuss erreicht werden.

3 Für Schleckmäuler

Apropos süsse Versuchung. Wer schon immer wissen wollte, wie wir Schweizer zur Schokolade kamen und was spanische Seefahrer damit zu tun haben, bekommt im Maison Cailler alle Antworten. Im Freiburgerischen Broc liegt die Schokoladenfabrik Cailler und ist nur einige Minuten von Greyerz entfernt. Während der einstündigen Tour erfahren Besucher auf spielerische Art die Geschichte der Schokolade und wie diese hergestellt wird. Natürlich können am Schluss der Tour auch einige Stücke probiert werden. Das Museum rät, die Tickets im Voraus zu kaufen, da die Tour gestaffelt stattfindet.

4 Für Überflieger

Foto: KEYSTONE

Vom Fliegen träumt die Menschheit seit eh und je. Im Windwerk kommen wir dem Gefühl einen Schritt näher. In Winterthur, ZH, befindet sich der Windkanal. Dort wird in einem geschlossenen Behälter ein grosser Luftstrom erzeugt, in dessen Luftkissen «geflogen» werden kann. Gemeinsam mit einem Instruktor erfahren Besucher das Gefühl der Schwerelosigkeit. Auf der Webseite können die Tickets reserviert werden.

5 Für Adrenalinjunkies

Wem Museen zu langweilig, Schokolade zu süss und Wasser zu nass ist und lieber etwas mit mehr Action machen möchte, kann sich in der Paintballfarm in Dietwil AG austoben. Der ehemalige Bauernhof wurde so umgebaut, dass sich das Paintballgelände nicht nur in der Fläche, sondern auch in der Höhe ausdehnt. Auf Voranmeldung können verschiedene Spiele entweder im Duell gegeneinander oder mit anderen Teams gespielt werden. Das Team stellt die ganze Ausrüstung zur Verfügung und die Farm hat auch eine Bar, in der Getränke und Snacks konsumiert werden können.