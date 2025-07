Darum gehts Ausflugstipps für drei Ostschweiz, Zentralschweiz, Jura & Drei-Seen-Land

Der nächste Ausflug ist in der Schweiz jeweils nur wenige Klicks entfernt: einfach SBB-Website oder SBB-App öffnen, Verbindung suchen, Billett kaufen. Meist können Reiselustige dabei von Sparbilletten profitieren. So lässt sich unser Land komfortabel, stressfrei und ganz entspannt erkunden.

Um die Qual der Wahl etwas zu reduzieren, stellen wir hier Highlights aus drei Regionen vor, die einen Besuch wert sind. Und wer mit der Spar-Tageskarte unterwegs ist, kann dabei ein- und aussteigen, wo es gerade Lust macht. Die ganze Schweiz à la carte – bereit, entdeckt zu werden. Und besonders schön: Mit dem öffentlichen Verkehr beginnt das Entspannen schon auf der Fahrt.

Ostschweiz: Stadt, Land, Bodensee

1/5 Anders als in anderen Museen darf im Technorama in Winterthur fast alles angefasst werden. Foto: Swiss Science Center Technorama

Winterthur mag Zürichs kleine Schwester sein, trumpft aber in vielem ganz gross auf. Zum Beispiel mit ihrer malerischen Altstadt und den zahlreichen Restaurants, mit dem Fotomuseum, dem Kunstmuseum und natürlich mit den Musikfestwochen, die dieses Jahr bereits zum 50. Mal über die vielen Bühnen gehen. Vom Zuschauer zur Akteurin werden die Besucherinnen und Besucher im Technorama. Dort können Naturphänomene hautnah erlebt werden. Mitmachen, staunen, lernen – und vom RailAway-Angebot Explore’n’Rail Technorama profitieren.

Nächster Halt: Frauenfeld. Ein Besuch der Altstadt – es gibt auch geführte Touren –, des Historischen Museums Thurgau im Schloss Frauenfeld oder ein Abstecher in die berühmte Kartause Ittingen sind absolut lohnenswert. Wers lieber tierisch hat: Der Plättli-Zoo ist klein, aber fein, hat viel Charme und ist wegen seiner familiären Atmosphäre ein idealer Ausflugstipp für Gross und Klein.

Die Fahrt über die grünen, flachen Weiten des Thurgaus endet in Romanshorn am Ufer des Bodensees. Auf einer Hafenrundfahrt können die Besucherinnen und Besucher hier in die bedeutsame Geschichte und Gegenwart des grössten Schweizer Hafens am Bodensee eintauchen. Kühlendes Abtauchen ist derweil im Seebad Romanshorn empfohlen, einer der grössten Badis am Bodensee – mit 50-Meter-Becken und natürlich einem Floss auf dem See. Danach kann man sich in der Hafenlounge kulinarisch verwöhnen und den Tag am auf der riesigen Terrasse oder am Sandstrand direkt neben dem Fährhafen ausklingen lassen.

Jura & Drei-Seen-Land: Natur, Kultur, Uhren

1/8 Die Cité du Temps in Biel widmet sich gänzlich der Zeit und vereint den verspielten, fröhlichen Stil der Marke Swatch und den luxuriösen Charakter von Omega unter einem Dach. Foto: Schweiz Tourismus/Andre Meier

Was für eine wunderschöne und vielseitige Gegend! Eingebettet zwischen dem Jurabogen und den drei Seen, führt diese Strecke entlang des Bielersees durch idyllische Dörfer bis nach La Chaux-de-Fonds, einem UNESCO-Weltkulturerbe.

Die zweisprachige Stadt Biel/Bienne versprüht einen ganz eigenen Charme, denn hier vermischen sich die Berner Gemütlichkeit und die Lebensfreude der Romandie. Gleichzeitig steht Biel für die wechselvolle und wiederauferstandene Schweizer Uhrenindustrie, was sich vorzüglich im Museum Cité du Temps zeigt, wo sich die luxuriöse Omega mit der verspielten Swatch präsentiert und die Uhrmacherkunst auf interaktive Weise zugänglich macht.

Bei einem Besuch in Biel darf ein Erlebnis auf dem Wasser nicht fehlen. Doch für einmal gehts nicht auf den See, sondern entlang der Aare vorbei an der Storchensiedlung Altreu und am historischen Büren bis in die Barockstadt Solothurn – oder in umgekehrter Richtung. Mit dem RailAway-Angebot Explore’n’Rail-Aare-Fahrt gibts attraktive Rabatte.

Unweit von Biel lockt in der Taubenlochschlucht wieder das Wasser, das sich durch die romantische Schlucht hinunter in der Bielersee windet. Auf dem familienfreundlichen Weg ist es vor allem im Sommer angenehm kühl.

Wer nun Lust auf Süsses hat: Nur 19 Minuten mit dem Zug von Biel entfernt findet sich in Courtelary die Erlebniswelt von Camille Bloch. Dort wurden die Schokoköstlichkeiten Ragusa und Torino erfunden, und die Besuchenden erhalten interaktive Einblicke in die Schokoladenproduktion und dürfen selbst Hand anlegen.

Weiter geht es nach Saint-Imier. Von hier aus fährt eine Standseilbahn auf den Mont-Soleil. In der Espace découverte Energie wird die nachhaltige Stromproduktion thematisiert. Dazu gibts auch den 5,8 Kilometer langen Sentier des Monts mit vielen Informationen zur Solar- und Windenergie.

Eine Wanderung auf den Jurakreten zum Gipfel des Chasserals darf nicht fehlen: Die leichte Tour entlang der Krete führt vom Hôtel Chasseral bis nach Les Prés-d’Orvin und ermöglicht einen fantastischen Blick über die drei Seen. Hinweis: Der Bus ab Nods oder Saint-Imier auf den Chasseral verkehrt nur an Wochenenden.

Uhrenliebhaber und -liebhaberinnen fahren von Saint-Imier nach La Chaux-de-Fonds. Die Fahrt dauert nur 15 Minuten. Die auf 1000 m ü. M. gelegene, schachbrettartig gebaute Stadt ist im UNESCO-Welterbe gelistet und hat für die Uhrenindustrie eine enorme Bedeutung. Entsprechend sind im Internationalen Uhrenmuseum rund 4000 typische Exponate aus der Region ausgestellt – von der Sonnenuhr über kostbare Taschen- und Wanduhren bis zur modernsten Atomuhr.

Das Muzoo ist ein Muss für Tierfreunde: Der Tierpark Bois du Petit-Château zeigt eine Vivariensammlung mit Reptilien und Amphibien aus allen fünf Kontinenten und ist vereint mit dem neu gestalteten naturhistorischen Museum.

Zentralschweiz: Vielfalt, Abwechslung und viel Wasser

1/7 Von der Ernte bis zum Most: In der Ramseier Erlebniswelt dreht sich alles um den Apfelsaft. Foto: Ramseier Erlebniswelt

Entlang der S-Bahn-Strecke von Sursee nach Baar warten zahlreiche lohnenswerte Zwischenstationen. Gleich zu Beginn, nur fünf Minuten vom Bahnhof Sursee entfernt, gibts in der Ramseier Erlebniswelt einen genussreichen Einblick ins Mosten. Gestärkt mit Süssmost, lockt ein rund zweieinhalbstündiger Spaziergang entlang des Sempachersees bis zum Bahnhof Sempach-Neuenkirch. Unterwegs lädt das Seebad Nottwil zu einer Pause ein. Interessant ist auch ein Besuch des ParaForums der Schweizer Paraplegiker-Stiftung, wo deren wertvolle Arbeit rund ums Thema Querschnittslähmung aufgezeigt wird.

Beschwingt gehts in der Vogelwarte Sempach zu und her: Im Naturgarten und mit Blick in die Volieren lernen Besucherinnen und Besucher viel über die einheimische Vogelwelt und können in der interaktiven Ausstellung auch herausfinden, welchem Vogel sie am ähnlichsten sind. In der Singfonie werden die Geheimnisse der Vogelsprache aufgelöst. Dank dem RailAway-Angebot Animal’n’Rail Vogelwarte Sempach gibts beim Eintritt Rabatt.

Nur 20 Minuten dauert die Zugfahrt bis zu weiteren und höheren Sphären: Im Verkehrshaus Luzern wird die gesamte Mobilität thematisiert – von der Luft- und Raumfahrt bis zum Verkehr auf Strasse, Wasser und Schiene. Daneben gibt es mit wechselnden Ausstellungen, Simulatoren oder der «Swiss Chocolate Adventure» weitere Highlights. Mit Explore’n’Rail Verkehrshaus der Schweiz ist diese Entdeckungsreise günstiger.

Noch mehr Schoggi gibts in der Chocowelt Aeschbach in Root: Dort kann man die ganz persönliche Schokotafel gestalten und den Weg der beliebten Süssigkeit von der Kakaobohne bis zum Endprodukt verfolgen.

Vom Schokoladenduft an die frische Seeluft in nur zwölf Minuten? So kurz ist die Fahrt mit der S-Bahn von Root nach Cham am Zugersee. Ein gemütlicher Spaziergang durch den Villettepark führt zur Schiffstation, von wo eine Rundfahrt auf dem See Gelegenheit für eine kulinarische Pause bietet.

Ein sprichwörtlicher Höhepunkt der Erlebnisreise durch die Zentralschweiz ist der Schlaufensteg in Baar: Auf bis zu 22 Meter hoch führt der Erlebnisweg durch respektive über den Baarer Wald und ermöglicht völlig neue Perspektiven.

