Wie gut sind die Wandertipps der künstlichen Intelligenz? Der Test verschiedener KI-Tools war in mancherlei Hinsicht überraschend.

Das Bild wurde mit folgendem Prompt von DALL·E 3 generiert: «Kannst du mir ein fotorealistisches Bild einer Wanderung im Schweizer Mittelland mit Menschen erstellen?» Foto: Dall-E-3

Von Marcel Zulauf

Hallo ChatGPT, kannst du eigentlich wandern?

ChatGPT: Hey! Theoretisch ja – ich könnte dir die perfekte Route berechnen, die Wetterlage checken und Tipps für die beste Ausrüstung geben. Aber praktisch? Naja, meine «Schuhe» sind eher Codezeilen als Bergstiefel. Also, wenn du mir ein paar Daten gibst, plane ich dir eine Wanderung, die sogar deine Lieblingsroute toppen könnte!

Entdecke die schönsten Wanderungen der Schweiz.

Stelle mir eine Rundwanderung im Schweizer Mittelland zusammen. Dauer: drei bis dreieinhalb Stunden. Gerne auch mit ein paar Höhenmetern und einer besonders markanten Stelle oder einer tollen Aussicht.

ChatGPT: Klar! Ich stelle dir eine schöne Rundwanderung zusammen, die Abwechslung, Höhenmeter und eine tolle Aussicht bietet.

Rundwanderung: Von Lenzburg auf den Homberg

Dauer: ca. 3:15 h

Distanz: ca. 10 km

Höhenmeter: ca. 350 m

Schwierigkeit: leicht bis mittel

Highlight: Aussicht vom Homberg mit Blick auf die Alpen

Routenvorschlag von ChatGPT:

Start in Lenzburg (Bahnhof oder Parkplatz Schloss Lenzburg). Falls du Zeit hast, lohnt sich ein kurzer Abstecher zum Schloss Lenzburg, einer der schönsten Höhenburgen der Schweiz.

Durch den Lindwald zum Homberg

Vom Schloss aus folgst du dem Wanderweg Richtung Lindwald. Der Weg steigt sanft an und führt dich durch einen schönen Mischwald. Nach etwa 45 Minuten erreichst du den Homberg, Reinach AG (787 m ü. M.).

Panorama auf dem Homberg

Oben erwartet dich eine fantastische Aussicht über das Aargauer Mittelland bis zu den Alpen. Besonders bei Föhnwetter ist die Fernsicht spektakulär. Es gibt eine Feuerstelle, falls du eine Pause machen willst.

Abstieg über Rupperswil zurück nach Lenzburg

Der Abstieg führt dich über sanfte Wiesenwege nach Rupperswil, bevor du wieder in Lenzburg ankommst.

Das ist eine ideale Tour für einen halben Tag mit einer schönen Mischung aus Natur, Geschichte und Weitblick. Klingt das nach deinem Geschmack?

Hinweis der Redaktion: Was toll klingt, stellt sich als komplett unbrauchbar heraus. Wer sich ein bisschen im Mittelland auskennt, merkt schon an den Wegpunkten, dass etwas nicht stimmen kann. So ist zum Beispiel der Rückweg vom Homberg bei Reinach über Rupperswil Unsinn.

Zwei Wanderungen zum Aussichtspunkt Homberg sind am Textende aufgeführt und verlinkt.

Ist denn die Route klar signalisiert oder brauche ich Kartenmaterial? Falls ja, hast du mir einen Link?

ChatGPT: Die vorgeschlagene Rundwanderung von Lenzburg über den Homberg ist generell gut ausgeschildert. Dennoch ist es empfehlenswert, Kartenmaterial dabeizuhaben, um sicherzugehen und gegebenenfalls alternative Routen oder Abkürzungen zu finden.

Hinweis der Redaktion: Die angegebenen Links der KI führten alle auf allgemeine Übersichtsseiten von Wanderportalen und nicht direkt zur vorgeschlagenen Route – weil es diese so nicht gibt.

Nochmals zur Wanderung oben: In der Schweiz gibt es Dutzende Homberg. Wo genau liegt das erwähnte Ziel?

ChatGPT: Guter Punkt! In der Schweiz gibt es tatsächlich viele Homberg-Gipfel. Der Homberg, den ich in meiner Wanderbeschreibung meine, liegt im Kanton Aargau, südlich von Lenzburg. Er hat eine Höhe von 787 m ü. M. und bietet eine wunderschöne Aussicht über das Mittelland bis hin zu den Alpen.

Koordinaten: 47.3708° N, 8.1639° E

Entschuldigung, aber mit diesen Koordinaten lande ich mitten im Wald südwestlich von Lenzburg, auf 432 Metern über Meer.

ChatGPT: Du hast absolut recht, die Koordinaten waren daneben! Der Homberg, den ich meinte, liegt tatsächlich im Kanton Aargau, westlich von Lenzburg, auf 787 m ü. M. Hier sind die korrekten Koordinaten: 47.3872° N, 8.1369° E

Wenn du das in Google Maps oder Swisstopo eingibst, solltest du direkt auf den richtigen Homberg kommen. Danke für dein scharfes Auge!

Leider lande ich mit den neuen Koordinaten im Industriegebiet von Hunzenschwil!

ChatGPT: Entschuldige die Verwirrung bezüglich der Koordinaten. Der Homberg, den ich in meiner Wanderbeschreibung meinte, liegt im Kanton Aargau, südwestlich von Lenzburg, und erhebt sich auf 787 m ü. M. Ein markantes Merkmal dieses Hombergs ist der Aussichtsturm Hochwacht, der einen beeindruckenden Blick über das Aargauer Mittelland bis hin zu den Alpen bietet.

<p>Die Koordinaten, welche die KI angibt, führen ins Industriegebiet von Hunzenschwil AG.</p>

Fazit

Es scheint also, dass künstliche Intelligenz für viele Anwendungen ein nützliches Werkzeug ist. Für die Ausarbeitung von Wanderrouten allerdings taugt sie nicht. Sie mag Inspiration liefern, doch die Vorschläge müssen zwingend überprüft werden. Koordinaten sollten keinesfalls als verbindliche Daten übernommen werden.

Auch ein Test mit einer zweiten KI (Abfrage wie oben: Rundwanderung im Mittelland) führte ins topografische Nirvana: Die Wanderung ab Schaffhausen auf den Randen liegt erstens nicht im Mittelland, sondern an der Grenze zu Deutschland. Zweitens stimmen die gemachten Angaben und Koordinaten überhaupt nicht: Es werden Fantasieorte als Wegmarken angegeben.

Einzig die chinesische KI DeepSeek lieferte mit der Gratwanderung über die Lägern mit Start und Ziel in Baden einen brauchbaren Wandertipp mit den korrekten Koordinaten. Allerdings fehlt der Hinweis, dass es sich um eine schwierige Route mit ausgesetzten Stellen handelt. Eine Route zur Lägern gibt es hier von Aargau Tourismus.

Hier zwei redaktionell überprüfte Routen zum Homberg Wer den Homberg, auch Aargauer Rigi genannt, kann folgende fünfeinhalb Stunden dauernde Tour wählen. Sie startet in Reinach Nord, führt über den Homberg und weiter nach Gränichen und bietet Ausblick auf den Hallwiler- und Baldeggersee. Eine kürzere Variante führt ab Boniswil zum Aussichtspunkt Homberg und weiter nach Beinwil am See. Dauer: rund 2:30 h, Länge: 8,3 Kilometer. Wer den Homberg, auch Aargauer Rigi genannt, kann folgende fünfeinhalb Stunden dauernde Tour wählen. Sie startet in Reinach Nord, führt über den Homberg und weiter nach Gränichen und bietet Ausblick auf den Hallwiler- und Baldeggersee. Eine kürzere Variante führt ab Boniswil zum Aussichtspunkt Homberg und weiter nach Beinwil am See. Dauer: rund 2:30 h, Länge: 8,3 Kilometer.