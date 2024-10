Rad fahren im Spreewald entlang malerischer Kanäle und unberührter Natur. Foto: www.spreewald.de/Lena Tschuikow

Auf einen Blick Spreewald: Naturparadies mit Seen, Bächen und grossem Artenreichtum an Pflanzen und Tieren

Gurken mit 150-jähriger Tradition und eigenem EU-Zertifikat

Über 1000 Kilometer langes Wassernetz

200 Kilometer der Kanäle sind für muskelbetriebenen Wassersport befahrbar

Das Freilandmuseum Lehde informiert über sorbische Traditionen und das Leben im Spreewald Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der Deutschen Zentrale für Tourismus

In dichten Wäldern und durchzogen von unzähligen Wasserwegen, den sogenannten Fliessen, liegt der Spreewald – ein Labyrinth aus natürlichen Kanälen. Diese faszinierende Landschaft, nur eine Stunde von Berlin entfernt, ist als UNESCO-Biosphärenreservat anerkannt und bietet eine beeindruckende Vielfalt an Pflanzen und Tieren, darunter auch viele geschützte Arten. Hier verschmilzt der Zauber unberührter Natur mit einem entschleunigten Lebensrhythmus, fernab vom Trubel der Grossstadt. Ein Ort zum Durchatmen und Entdecken.

Ein vielfältiges Angebot an Outdoor-Aktivitäten lädt Besucherinnen und Besucher ein, die Vielfalt des Spreewalds zu entdecken. Wie wäre es mit einer Velotour, einer Kanufahrt oder einem Besuch im Freilandmuseum? Der Spreewald ist ein ideales Reiseziel für alle, die nachhaltige und entspannte Ferien geniessen möchten.

Deine Tour in Brandenburg – klick dich durch

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ein kulinarisches Erlebnis auf zwei Rädern

Gurken haben im Spreewald eine über 150-jährige Tradition. Seit jeher werden die Spreewälder Gurken handverlesen und mit frischen Zutaten verfeinert. Ein Veloweg führt die Besucherinnen und Besucher den Spuren dieser Spezialität entlang. Die Route geht nicht nur vorbei an Gurkenfeldern, sondern auch an malerischen Fliessen, romantischen Dörfern und zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Im Gurkenmuseum erfahren Gäste Wissenswertes über die Tradition des Gurkenanbaus und der Gurkenverarbeitung - inklusive einer Verkostung.

Spreewald-Gurken: Traditionell von Hand geerntet und nach altem Rezept eingelegt Foto: www.spreewald.de/Lena Tschuikow

Kahnfährmänner und -frauen chauffieren durch den Spreewald

In der ruhigen Idylle des Spreewalds sind Alltagsstress und Grossstadtlärm leicht vergessen. Die Natur hat über die Jahrhunderte ein einzigartiges Netz aus Flussläufen und Kanälen erschaffen. Erst später kam der Mensch ins Spiel. Er hat die Wasserläufe kanalisiert und über die Jahre gepflegt. So ist ein über 1000 Kilometer langes Fliesssystem entstanden.

Auch heute noch wird dieses System für grünen Verkehr genutzt. Die Fährfrauen und -männer chauffieren die Gäste übers Wasser. Motorenlärm, Abgase und Benzingeruch sind dabei Fremdworte. Muskelkraft ist angesagt. Das Fährpersonal stakt den Spreewaldkahn mit einem langen Holzrudel durch die Kanäle. Wie wärs im Winter mit einem heissen Glühwein, eingekuschelt auf einem Spreewälder Kahn? Klingt doch romantisch! Und umweltfreundlich ist es auch noch.

Romantische Kahnfahrt im Spreewald. Foto: www.spreewald.de/Malte Jaeger

Auch bei den Einheimischen ist Nachhaltigkeit hoch im Kurs: Im Dorf Lehde ist sogar die Pöstlerin noch mit dem klimaneutralen Kahn unterwegs. Wie vor 125 Jahren verteilt sie die Briefe und Pakete auf dem Wasserweg. Nur in den kalten und stürmischen Monaten weicht sie auf das Postauto aus.

Das naturnahe Brandenburg entdecken Brandenburgs weite Landschaften und ruhige Gewässer bieten den idealen Rückzugsort, um dem Alltag zu entfliehen und die Natur zu geniessen. Die Region überzeugt durch ihre Vielfalt: Von den verwunschenen Fliessen des Spreewalds im Süden bis zu den endlosen Feldern der Uckermark im Norden Brandenburgs. Beide Gebiete zeichnen sich durch ihren Fokus auf nachhaltigen Tourismus aus, unterstützt von umweltzertifizierten Unterkünften und regionalen Erzeugern. Besucher können eine Vielzahl an naturnahen Erlebnissen geniessen – ob beim Paddeln auf den stillen Wasserwegen, bei Wanderungen durch alte Buchenwälder oder beim Velofahren auf mehr als 7000 km gut ausgebauten Radwegen. Brandenburgs weite Landschaften und ruhige Gewässer bieten den idealen Rückzugsort, um dem Alltag zu entfliehen und die Natur zu geniessen. Die Region überzeugt durch ihre Vielfalt: Von den verwunschenen Fliessen des Spreewalds im Süden bis zu den endlosen Feldern der Uckermark im Norden Brandenburgs. Beide Gebiete zeichnen sich durch ihren Fokus auf nachhaltigen Tourismus aus, unterstützt von umweltzertifizierten Unterkünften und regionalen Erzeugern. Besucher können eine Vielzahl an naturnahen Erlebnissen geniessen – ob beim Paddeln auf den stillen Wasserwegen, bei Wanderungen durch alte Buchenwälder oder beim Velofahren auf mehr als 7000 km gut ausgebauten Radwegen. Erfahre mehr

Entdeckungen vom Wasser aus

Das riesige Wassernetz im Spreewald ist auch ein Paradies für jeden Wassersportler. Über 200 Kilometer der Fliesse sind befahrbar. Nachhaltigem Sightseeing steht damit nichts im Weg: warum also nicht mit dem Kanu durch den Spreewald?

Natur pur im stillen Wasserlabyrinth. Foto: www.spreewald.de/Lena Tschuikow

Auf den Kanälen des Spreewalds kann man sich stundenlang treiben lassen. Oder gar tagelang: Nachhaltige Restaurants und Hotels empfangen erschöpfte Gäste an den Ufern der Kanäle. Eine Wasserwanderkarte hilft, unterwegs die Orientierung zu behalten. Krimifans aufgepasst: Im Zentrum des Spreewalds liegt das Gasthaus Wotschofska aus dem «Spreewaldkrimi».

Sorbische und wendische Trachten im Spreewald

Eine eigene Sprache, einzigartige Bräuche und traditionelle Feste – viele Kulturgüter im Spreewald gehen auf die sorbische/wendische Bevölkerung zurück. Die slawische Minderheit ist tief im Spreewald verwurzelt. Noch heute sind Strassenschilder in sorbischer/wendischer Sprache angeschrieben.

Tradition im Spreewald mit aufwändig bestickten sorbischen/wendischen Trachten. Foto: www.spreewald.de/Malte Jaeger

Typisch sorbisch/wendisch sind die traditionellen Trachten mit aufwendigen Stickereien, die hauptsächlich zu festlichen Anlässen und traditionellen Feiern getragen werden. Im Freilandmuseum Lehde tauchen Besucher in das frühere Leben der Sorben und Wenden im Spreewald und erfahren mehr über deren Kultur und das Leben vor 100 Jahren. Tradition und Handwerk des Spreewalds werden ebenso anschaulich erklärt.

Die Uckermark ruft

Bei einem Aufenthalt in Brandenburg bietet sich ein Abstecher in die Uckermark, etwa 100 Kilometer nordöstlich von Berlin, an. Die Region vereint Natur, Abenteuer und Entschleunigung. Als zertifizierte nachhaltige Reiseregion bietet sie eine Vielzahl an Möglichkeiten für einen bewussten Urlaub. Egal, ob Planwagenreisen, Glamping oder entspannte Tage am See – die Uckermark vereint Abenteuer und Naturerlebnis auf besondere Weise.

Die hügelige Mohnlandschaft ist eine Augenweide. Foto: Alena Lampe, tmu GmbH

Ein Urlaub im Planwagen, gezogen von Pferden, ist ein echtes Highlight in der Uckermark. Mit gemächlichem Tempo durch die weiten Landschaften zu reisen, lässt die Natur besonders intensiv wirken. Einmal aus dem Alltag abschalten und sich in die Augen eines Kaltblüters verlieben: Entschleunigung bietet auch eine Wanderung mit dem Pferd. Wer es gemütlicher mag, kann die Region bei einer Tageskutschfahrt entspannt entdecken.

Für eine besondere Übernachtung sorgen Hobbit-Hütten und Tiny Houses, die sich harmonisch in die Natur einfügen. Nachhaltig gebaut und inmitten der hügeligen Landschaft gelegen, bieten sie naturnahen Komfort und laden zur Entschleunigung ein. Ideal für einen erholsamen Aufenthalt mit einem Hauch Abenteuer.

Stilvoll campen, nachhaltig leben

Wer Natur und Komfort kombinieren möchte, für den ist Glamping in der Uckermark die perfekte Wahl. Stilvolle Zelte und Lodges bieten luxuriöses Camping inmitten der Natur. Für alle, die es noch ursprünglicher mögen, bieten Ecocamping-zertifizierte Naturcampingplätze direkt am See eine umweltfreundliche Alternative, bei der Nachhaltigkeit an erster Stelle steht.

Magische Stille im UNESCO-Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin. Foto: Silke Rumpelt tmu GmbH

In der Uckermark steht Nachhaltigkeit im Vordergrund. Viele Unterkünfte und Betriebe sind umweltzertifiziert und setzen auf regionale Produkte sowie ökologische Bauweise. Das UNESCO-Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin und der Nationalpark Unteres Odertal bieten geschützte Landschaften, in denen Naturliebhaber verantwortungsvoll unterwegs sein können.

Eingebettet in malerische Landschaften, zeigt sich Lychen als die «Stadt der 7 Seen». Wassersportler, Naturliebhaber und Erholungssuchende kommen hier voll auf ihre Kosten. Ob Kanufahren, Schwimmen oder ausgedehnte Wanderungen – Lychen bietet die ideale Kulisse für Naturerlebnisse. Zahlreiche Rad- und Wanderwege rund um die Seen laden zu ausgedehnten Touren ein.

Nicht nur die Uckermark ist wasserreich, sondern die ganze Region um Berlin. Was liegt da näher, als sie mit einem Hausboot zu erkunden? Die südliche Mecklenburger Seenplatte liegt bereits in Brandenburg. Die Gewässer sind klar und laden zum Sprung ins Wasser ein. Naturbeobachtungen sind vom Boot aus ein besonderes Erlebnis.