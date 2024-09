So gross das Land, so grossartig die Möglichkeiten. Deutschland bietet eine Vielzahl an grünen Paradiesen, überraschenden Destinationen und nachhaltigen Reisemöglichkeiten. Tipps für einen klimafreundlichen Roadtrip.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der Deutschen Zentrale für Tourismus

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Deutschland ist uns Schweizerinnen und Schweizern wohlbekannt. Wir waren schon oft bei den Nachbarn im Norden zu Gast. Doch neben den beliebten Städtetrips nach Berlin, Hamburg oder München hat das Land noch viel mehr zu bieten. Deutschland lädt dazu ein, nachhaltig zu reisen und die Vielfalt des Landes zu entdecken – sei es durch regionale Genüsse, lebendige Traditionen oder kreative Handwerkskunst. Es gibt zahlreiche nachhaltige Angebote, die von unabhängigen Organisationen geprüft und zertifiziert sind: von Unterkünften und Restaurants, die bewusst auf lokale Produkte setzen, bis hin zu besonderen Erlebnissen. Hier sind acht Tipps für abwechslungsreiche und umweltfreundliche Ferienerlebnisse, die begeistern.

1 Natur pur im Schwarzwald

Kurz nach der Schweizer Grenze beginnt der Nationalpark Schwarzwald, der ein wahres Paradies für Naturliebhaberinnen und Kulinarikfans ist. Wandern, Mountainbiken, Geniessen, Staunen: Auf über 10’000 Hektar erstreckt sich eine beeindruckende Vielfalt an Natur und Freizeitmöglichkeiten. Die Region ist seit Januar 2023 als nachhaltiges Reiseziel zertifiziert und bietet ein breites Angebot an ausgezeichneter regionaler Küche und lokalen Weinen, wie etwa die Naturparkwirte, die auf regionale und saisonale Produkte setzen. Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber können gar im Weinfass übernachten. Es gibt spezielle Bett & Bike Hotels und natürlich extra barrierefreie Unterkünfte. Wer sich entspannen will, findet zum Beispiel im Wellnesshotel Tanne in Baiersbronn ein nachhaltiges Haus, das mit Details wie einer Baumsauna in zehn Meter Höhe überrascht. Dank Gästekarten und gut ausgebautem öffentlichem Verkehr ist die Nationalparkregion zudem kostenlos erlebbar.

Foto: DZT / Günter Standl

2 Über den Dingen schweben im Saarland

Das Saarland im Südwesten bietet als kleines Bundesland ein grossartiges Ferienerlebnis: 66 Prozent des Bundeslands stehen unter Naturschutz. Wandernd oder auf dem Velo lassen sich seltene und geschützte Tier- und Pflanzenarten entdecken. Dabei warten unterwegs Genusspausen bei Winzern oder Einblicke in die Herstellung von Speiseölen in einer Ölmühle – natürlich mit Verkostung. Da es viel zu entdecken gibt, lohnt sich ein längerer Aufenthalt. Schöne Hotels, verträumte Ferienhäuser und Camping – verschiedene nachhaltig zertifizierte Unterkünfte laden zum Verweilen und Geniessen ein. Auch ausgefallene Möglichkeiten zum Übernachten bietet das Saarland: Sei es im Baumzelt schwebend, in Märchenhäusern, auf Hausbooten oder im Zirkuswagen.

Foto: DZT / Jens Wegener

3 Handwerk, Herzhaftes und Heiterkeit in Regensburg

Regensburg beeindruckt nicht nur mit seiner Geschichte, sondern lässt diese auch lebendig werden. Die Donaustadt, die zwei UNESCO-Welterbetitel trägt und über 1000 historische Baudenkmäler beherbergt, gilt als die besterhaltene mittelalterliche Grossstadt Deutschlands. Was Regensburg besonders auszeichnet, ist die Art, wie Tradition und Moderne hier Hand in Hand gehen. Zahlreiche Handwerksbetriebe in der Altstadt – etwa Hutmacher, Korbflechter und Messerschleifer – pflegen traditionelle Techniken und interpretieren sie kreativ neu. Rund 20 dieser Betriebe können Gäste bei einem Bummel durch die malerischen Gassen besuchen. Hier wird Geschichte nicht nur bewahrt, sondern aktiv gelebt, und das auf ganz natürliche und nachhaltige Weise.

Foto: Regensburg Tourismus GmbH / Julian Elliot

4 Sauer ist hier nur der Name

In der Schweiz ist Wandern Volkssport. Im Sauerland auch. Denn es gibt so viele Wanderrouten für jedes Niveau, dass man am besten mehrere Tage bleibt, um die verschiedenen Touren zu entdecken. Auf Etappenwanderungen wird übrigens auch gleich das Gepäck transportiert. So bist du leichter unterwegs und kannst die abwechslungsreiche Landschaft noch mehr geniessen. Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist: Rennradfahrer werden ebenso glücklich wie Frauen und Männer auf Gravel- oder Mountainbikes. Wer mal Pausen vom Sport braucht: Schlösser, Kunst, Gärten, Bäder bieten Ruhe und Erholung. Und als besonderer Höhepunkt warten mehrere Höhlen auf abenteuerlustigen Besuch. Wer sich an hübschen Bauten sattsehen will, kann das zum Beispiel in Soest tun: Fachwerkhäuser, malerische Gassen und ein begehbarer Stadtwall laden zum Verweilen ein.

Foto: DZT / Francesco Carovillano

Nachhaltig Reisen in Deutschland Reisen hinterlässt immer einen ökologischen Fussabdruck – doch wer nachhaltig reist, kann seine persönliche Klimabilanz verbessern und hat noch mehr von seinen Ferien. Denn dabei steht die unverfälschte Schönheit und Kraft der Natur im Mittelpunkt. In Deutschland gibt es zahlreiche zertifizierte Angebote, die umweltfreundliches Reisen möglich machen. Jede Region Deutschlands besticht durch ihre Besonderheiten: von sorgsam geschützten Landschaften über lebendige Traditionen bis hin zu malerischen Städten. Und das Beste: Ein Roadtrip ganz ohne Auto ist problemlos machbar. Mit gut ausgebauten Bahn- und Busverbindungen lassen sich Naturerlebnisse und Städtetrips ideal kombinieren. Auch in urbanen Zentren gibt es eine Vielzahl an nachhaltigen Angeboten – von zertifizierten Hotels bis zu Restaurants, die auf regionale Produkte setzen. Reisen hinterlässt immer einen ökologischen Fussabdruck – doch wer nachhaltig reist, kann seine persönliche Klimabilanz verbessern und hat noch mehr von seinen Ferien. Denn dabei steht die unverfälschte Schönheit und Kraft der Natur im Mittelpunkt. In Deutschland gibt es zahlreiche zertifizierte Angebote, die umweltfreundliches Reisen möglich machen. Jede Region Deutschlands besticht durch ihre Besonderheiten: von sorgsam geschützten Landschaften über lebendige Traditionen bis hin zu malerischen Städten. Und das Beste: Ein Roadtrip ganz ohne Auto ist problemlos machbar. Mit gut ausgebauten Bahn- und Busverbindungen lassen sich Naturerlebnisse und Städtetrips ideal kombinieren. Auch in urbanen Zentren gibt es eine Vielzahl an nachhaltigen Angeboten – von zertifizierten Hotels bis zu Restaurants, die auf regionale Produkte setzen. Nachhaltige Erlebnisse in Deutschland

5 Sterne über der Rhön, Wellness im Tal

Hessen lockt nicht nur mit Apfelwein und Frankfurt am Main, sondern auch mit aussergewöhnlichen Naturerlebnissen. Der Sternenpark Rhön, eine der dunkelsten Regionen Deutschlands, bietet im Dreiländereck zwischen Bayern, Hessen und Thüringen Nachtschwärmern ein faszinierendes Erlebnis unter dem klaren Sternenhimmel. Das nachhaltig zertifizierte Hotel zum Ritter in Fulda ist zudem die perfekte Ausgangslage für Erkundungstouren in die barocke Altstadt oder Wanderungen in der umliegenden Rhön. Wer tagsüber Entspannung sucht, findet diese in Wiesbaden, wo Wellness grossgeschrieben wird.

Foto: Sternenpark Rhön / A. Hänel

6 Weinland im Rheinland

Wein ist natürlich. Natürlich ist auch die Deutsche Weinstrasse, die vor vier Jahren als nachhaltiges Reiseziel anerkannt wurde und über 85 Kilometer entlang von Weinbergen und Wald durch Rheinland-Pfalz führt. Entlang der ausgezeichneten Weingüter gibt es Wander- und Velowege, vorbei an Schlössern und Burgen. Überraschende Unterkünfte wie das Baumhaus St. Martin oder das komplett barrierefreie Stiftsgut Keysermühle in Klingemünster warten auf Gäste.

Foto: Mountainbikepark Pfälzerwald e.V. / Andreas Meyer

7 Wellness und Wattwandern in Niedersachsen

Das Wattenmeer in Niedersachsen ist ein absolutes Muss für Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber: einzigartig, rau und beeindruckend. Bei Wattwanderungen durch das UNESCO-Weltnaturerbe erleben die Gäste die Natur hautnah und spüren die Kraft der Gezeiten. Die Inseln Juist, Baltrum und Langeoog sind komplett autofrei und locken mit viel Ruhe und unberührten Stränden – ideal für einen nachhaltigen Urlaub. Hier trifft man auf umweltfreundliche Unterkünfte und naturnahe Freizeitangebote, die perfekt für Erholungssuchende sind, die Wert auf bewusstes Reisen legen.

Foto: DZT / Florian Trykowski

8 Mit E-Power durch Lübecks Wasserwege

Die Ostsee, im hohen Norden Deutschlands gelegen, begeistert mit einer maritimen Landschaft, prachtvoller Bäderarchitektur und endlosen Stränden. Auf perfekt angelegten Velorouten über mehrere Hundert Kilometer Distanz lässt sich die Region besonders umweltfreundlich erkunden. Auf dem Osteeküsten-Radweg gibts etwa unterwegs Stärkung mit frischen Fischbrötchen und wunderschöne Städte für den Etappenhalt. Zum Beispiel in Lübeck, der Stadt der sieben Türme und des Marzipans: Am Steuer eines E-Boats kann die zum UNESCO-Welterbe gehörende Altstadt mit dem Holstentor, den Salzspeichern, den imposanten Dom-Türmen und den malerischen Ufern der Altstadtinsel fast lautlos erkundet werden.

Foto: DZT / Jens Wegener

Machen wir mehr. Gemeinsam. Noch mehr spannende Fakten rund um das Thema Nachhaltigkeit erfahren? Auf greencircle.ch gibt es viele weitere Artikel. Green Circle ist die Nachhaltigkeits-Initiative von Ringier. Sie verbindet Bevölkerung, Wirtschaft, Wissenschaft und NGOs. 5 Prozent der Werbeeinnahmen fliessen in nachhaltige Projekte. Die Deutsche Zentrale für Tourismus unterstützt Green Circle als Partner. Noch mehr spannende Fakten rund um das Thema Nachhaltigkeit erfahren? Auf greencircle.ch gibt es viele weitere Artikel. Green Circle ist die Nachhaltigkeits-Initiative von Ringier. Sie verbindet Bevölkerung, Wirtschaft, Wissenschaft und NGOs. 5 Prozent der Werbeeinnahmen fliessen in nachhaltige Projekte. Die Deutsche Zentrale für Tourismus unterstützt Green Circle als Partner. Mehr erfahren