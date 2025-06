Was als wackliges Projekt auf 16 Hektar begann, ist heute eine der beliebtesten Freizeitdestinationen Europas. Der Europa-Park feiert sein 50-Jahr-Jubiläum mit Paraden, neuen Attraktionen und einem Blick in die Zukunft.

15 Attraktionen, fünf Gastronomiebetriebe, 50 Mitarbeitende und gerade einmal 16 Hektar Fläche – zum Eintrittspreis von 5 D-Mark. Die Anfänge des Europa-Parks waren bescheiden, die Skepsis gross. «Der Pleitegeier kreist über Rust», titelten Zeitungen damals, und manch einer sprach von einer «Freizeitruine». Doch Roland Mack (75) glaubte an seine Vision.

Als der Unternehmersohn Anfang der 70er-Jahre die Disney-Parks in den USA besuchte, kam ihm die Idee, einen solchen Freizeitpark auch in seiner deutschen Heimat zu erschaffen. Und so eröffnete er gemeinsam mit seinem Vater Franz Mack (1921–2010) – zwischen Feldern, Wäldern und Rebstöcken – im Jahr 1975 den Europa-Park in Rust. «Wir wurden mit unseren Plänen zu Beginn oft belächelt», erinnert sich Roland Mack zurück. «Dass wir nun der erfolgreichste Park in Deutschland und einer der schönsten weltweit sind, ist etwas, was wir so nicht erwartet haben.»

Über 600’000 Kilogramm Pommes pro Jahr

Heute erstreckt sich das Erlebnis-Resort über 140 Hektar und vereint zwei Welten voller Abenteuer: den Europa-Park selbst und die Wasserwelt Rulantica. Über 5250 Mitarbeitende in der Saison sorgen tagtäglich dafür, dass sich Gäste aus aller Welt willkommen und bestens umsorgt fühlen. In mehr als 5800 Betten in insgesamt sechs Hotels träumt man sich von einem Erlebnis ins nächste, während über 150 Attraktionen und 90 Gastronomiebetriebe für Unterhaltung und Genuss sorgen.

Bis zu 42 Liveshows pro Tag mit Künstlerinnen und Künstlern aus über 28 Nationen bringen internationales Flair in den Park. Und auch die Zahlen hinter den Kulissen beeindrucken: Mehr als 10 Kilometer Achterbahnschienen durchziehen das Gelände, jährlich werden rund 600’000 Kilogramm Pommes frites serviert, 270’000 Crêpes gebacken, und an Halloween schmücken über 180’000 Kürbisse die Themenbereiche.

50 Jahre Europa-Park Zum 50. Geburtstag erwartet dich ein Jahr voller Highlights mit neuen Shows, einer aufregenden Parade und besonderen Themenfesten. Zwei besondere Tage stechen dabei besonders hervor: Am 12. Juli, dem offiziellen Geburtstag des Parks, und am 23. August, dem Jubiläum des Europa-Park JUNIOR CLUB, bleibt der Park bis Mitternacht geöffnet. Mit einer neuen, farbenprächtigen Parade zieht zudem der europäische Geist durch den Park: Über 80 Tänzerinnen und Tänzer und Akrobatinnen und Akrobaten in kunstvoll gestalteten Kostümen feiern die Vielfalt und den Zauber des Europa-Parks auf den Strassen der Themenbereiche. Ergänzt wird das Jubiläumsjahr durch zahlreiche Themenfeste, bei denen Kultur, Kulinarik und Lebensfreude einzelner europäischer Länder im Mittelpunkt stehen.

Talentschmiede aus den eigenen Reihen

Ein wesentlicher Teil der Parkfamilie ist seit 2014 auch die Talent Academy. «Meine Vision war es, einen Ort zu schaffen, an dem junge Menschen ihre Talente frei entfalten, ihre Persönlichkeit entwickeln und durch professionelle Begleitung über sich hinauswachsen können», sagt die Gründerin Katja Mack. «Ich glaube zutiefst daran, dass Kunst die Welt verändert. Und junge Menschen, die an sich glauben, verändern die Zukunft.»

Hunderte Talente pro Jahr werden hier begleitet, treten auf Bühnen des Parks auf, sammeln Erfahrungen im internationalen Showbetrieb und wachsen über sich hinaus. «Die Bühne ist ein Spiegel. Sie zeigt, wer wir sind und was in uns steckt», sagt Katja Mack. Mit den fünf Bereichen Dance, Acrobatics, Music, Art und Mindset vereint die Talent Academy ein vielseitiges kreatives Angebot unter einem Dach. «So ermöglichen wir Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, ihre Talente zu entdecken, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich auf unterschiedlichste Weise kreativ auszudrücken.»

Die Talente treten regelmässig bei Shows, Veranstaltungen und Produktionen des Parks auf. «Das ist nicht nur eine Bühne, sondern auch eine Lebensschule», sagt Katja Mack. Besonders in diesem Jubiläumsjahr wird das sichtbar: Die Academy ist mit eigenen Performances fester Bestandteil der Festlichkeiten. «Mit eigens entwickelten Performances, kreativen Beiträgen und inspirierenden Momenten, die sowohl Vergangenheit als auch Zukunft der Europa-Park-Familie feiern.»

Der ultimative Wasserspass für die ganze Familie Rulantica verspricht das ganze Jahr über Wasservergnügen für Adrenalin-Junkies, Kleinkinder oder Entspannungssuchende. Neben zahlreichen Rutschen finden Besucherinnen und Besucher unter anderem auch ein grosses Wellenbecken und den Wild River «Vildstrøm». In «Tønnevirvel», einer Rundfahrtattraktion aus dem Hause MACK Rides, liefern sich die Gäste eine Wasserschlacht in Gondeln. Für noch mehr Action sorgt «Vikingløp», die grösste Speed-Rutsche Europas. In acht Röhren rutschen Abenteuerlustige auf insgesamt mehr als 1500 Metern Länge auf Matten um die Wette. Neu ist seit diesem Sommer «Svømmepøl», ein grosser beheizter Pool im Aussenbereich mit der Swim-up Bar «Svømme-Bar» sowie Besonderheiten wie Geysiren und Sprudelliegen.

Monaco wird neuer Themenbereich im Europa-Park

Auch nach einem halben Jahrhundert bleibt der Europa-Park in Bewegung – buchstäblich. Ende Mai wurde «Silver Lake City» eröffnet. Damit hat der Vergnügungspark eine eigene Westernstadt mit 68 Caravan-Stellplätzen und 36 Western-Houses, Restaurants und Minigolf. Neu ist auch der interaktive 3D-Darkride Grand Prix EDventure, der den Kinofilm «Grand Prix of Europe» thematisiert.

Und am Horizont glitzert schon ein weiteres Highlight: Monaco wird das 18. Land, dem der Freizeitpark einen Themenbereich widmet. «Fürst Albert von Monaco war schon mehrfach mit seinen Kindern bei uns, wir verstehen uns gut. Deshalb war die Thematisierung mit Monaco ein Wunschkandidat für uns», verrät der Inhaber Roland Mack.

Die Zukunft des Europa-Parks ist weiterhin dynamisch, international und ganz der Familie verpflichtet. «Unser Ziel ist es, ein Familienunternehmen zu bleiben», betont Mack weiter. Der Park als Ort, der mit seinen Gästen wächst, sich immer wieder neu erfindet – und doch immer ein Stück Zuhause bleibt.