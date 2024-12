Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Marti-Reisen

Schliessen sich Carreisen und aktiv sein gegenseitig aus? Manche denken vielleicht, dass man im Car die Landschaft nur im Sitzen vorbeiziehen lässt. Doch das Gegenteil ist der Fall: Auch auf Carreisen lässt sich die Natur aktiv erleben und erkunden.

Schweizer Reiseunternehmen haben diesen Trend erkannt und bieten (E-)Bike- und Wanderreisen an, die sich durch Flexibilität und Gemeinschaft auszeichnen. «Carreisen sind nicht einfach nur Sitzenbleiben, sondern können ganz individuell und aktiv gestaltet werden», erklärt Michelle Marti, Mitglied der Geschäftsleitung bei Marti-Reisen. «Unsere Reiseleiter stehen stets im Austausch mit den Chauffeuren. So können Teilnehmende spontan entscheiden, ob sie weiter Velo fahren, wandern oder bequem mit dem Car zum Hotel zurückkehren möchten. Diese Flexibilität ist besonders für Gruppen mit unterschiedlichen Fitnesslevels von Vorteil, da sie Rücksicht auf die persönliche Kondition und Tagesverfassung nimmt.»

Im Winter laden abwechslungsreiche Programme zu Ski- und Schneeschuhwanderungen ein und bieten unvergessliche Naturerlebnisse. Ein erfahrener Reiseleiter sorgt für die umfassende Betreuung der Gruppen, damit die Teilnehmenden das Abenteuer in vollen Zügen geniessen können.



Diese vier Aktivreisen zeigen, dass Carreisen und aktive Erlebnisse perfekt harmonieren – und Reisenden unvergessliche Winterabenteuer ermöglichen.

Dolomiten, Schnee und Action

Foto: Shutterstock

Einmal durch die schönsten Skigebiete der Dolomiten in Italien – das ist keine gewöhnliche Skireise. Diese Skisafari vereint die besten Abfahrten mit grandiosen Panoramen und komfortablen Transfers im Car. Jeden Tag bringt der Reisebus die Teilnehmenden in neue, atemberaubende Skigebiete. Wer Abwechslung sucht, wird hier fündig: jeden Tag ein anderes Skierlebnis, jeden Tag ein neues Highlight.

Die Dolomiten, die zum Unesco-Welterbe gehören, beeindrucken nicht nur durch ihre Schönheit, sondern auch durch die Vielfalt der Pisten. Von den weitläufigen Abfahrten am Gitschberg Jochtal über die legendäre Sella Ronda bis hin zu den spektakulären Drei Zinnen – jeder Tag ist ein Abenteuer für sich. Ob gemütliches Skifahren mit grandiosen Ausblicken oder sportliche Herausforderungen auf anspruchsvolleren Strecken, die Safari bietet für alle Könnerstufen das Richtige.

Die Abende in Natz-Schabs, dem charmanten Ausgangsort der Reise, bieten die perfekte Gelegenheit, die Erlebnisse des Tages bei gutem Essen und geselligem Beisammensein Revue passieren zu lassen. Eine besondere Stimmung verbreitet auch die Fackelwanderung, die an einem Abend auf dem Programm steht.

Diese Skisafari bietet nicht nur puren Wintersportgenuss, sondern auch eine einmalige Gelegenheit, die Dolomiten intensiv und in all ihrer Vielfalt zu erleben.

Reisetermine: 11. – 18. Januar 2025 und 15. – 22. Februar 2025





Seefeld, Winter und Langlauf

Foto: Shutterstock

Eingebettet in die verschneiten Berge Tirols liegt Seefeld, ein Wintersportparadies, das nicht nur Langläufer in seinen Bann zieht. Auf dieser Reise nach Österreich vereint sich Aktivität mit Erholung, während der Car die Reisenden bequem zu den schönsten Orten der Region bringt.

Das Hochplateau von Seefeld ist bekannt für seine erstklassigen Langlaufloipen. Über 245 Kilometer führen durch verschneite Wälder und offene Ebenen, immer mit dem beeindruckenden Panorama der Tiroler Alpen im Blick. Auch Winterwanderer kommen auf ihre Kosten: Geführte Winter- und Schneeschuhwanderungen bieten die Möglichkeit, die stille Winterwelt hautnah zu erleben. Ob allein auf Entdeckungstour oder in geselliger Runde – hier ist für jeden etwas dabei.

Nach einem aktiven Tag in der Natur lädt das gemütliche Ortszentrum von Seefeld zum Verweilen ein. Kleine Geschäfte, Cafés und traditionelle Restaurants schaffen eine entspannte Atmosphäre. Am Abend sorgt eine Fackelwanderung durch die verschneiten Gassen für besondere Stimmung – ein Highlight, das die winterliche Ruhe und den Zauber des Ortes einfängt.

Diese Reise bietet die ideale Gelegenheit, den Winter in Österreich aktiv zu erleben, ohne auf Komfort zu verzichten – der Car garantiert eine stressfreie An- und Abreise sowie Transfers zu den besten Langlaufstrecken und Wanderwegen.

Reisetermin: 25. Januar – 1. Februar 2025

Marti-Reisen bringt Bewegung in die Ferien Mit Marti-Reisen geht es nicht nur bequem, sondern auch aktiv durch die schönsten Regionen Europas. Das Schweizer Familienunternehmen kombiniert Carreisen mit spannenden Aktivprogrammen, bei denen Bewegung und Flexibilität im Fokus stehen. Ob auf dem E-Bike entlang malerischer Küsten, beim Wandern durch idyllische Landschaften oder bei einer Wander-Flusskreuzfahrt auf der Rhône – jeder Tag bietet neue Erlebnisse. Die sorgfältig geplanten Routen ermöglichen es, die Tagesetappen individuell zu gestalten, und wer mag, kann auch jederzeit im Car entspannen. So wird jede Reise zu einem einzigartigen Abenteuer. Mit Marti-Reisen geht es nicht nur bequem, sondern auch aktiv durch die schönsten Regionen Europas. Das Schweizer Familienunternehmen kombiniert Carreisen mit spannenden Aktivprogrammen, bei denen Bewegung und Flexibilität im Fokus stehen. Ob auf dem E-Bike entlang malerischer Küsten, beim Wandern durch idyllische Landschaften oder bei einer Wander-Flusskreuzfahrt auf der Rhône – jeder Tag bietet neue Erlebnisse. Die sorgfältig geplanten Routen ermöglichen es, die Tagesetappen individuell zu gestalten, und wer mag, kann auch jederzeit im Car entspannen. So wird jede Reise zu einem einzigartigen Abenteuer. Abenteuer erleben – jetzt buchen!

Elsass, Genuss und Weinstrasse

Foto: Shutterstock

Zwischen sanften Hügeln, malerischen Weindörfern und historischen Städten entfaltet das Elsass seinen ganz eigenen Charme. Diese Reise führt durch eine der facettenreichsten Regionen Frankreichs – und der Car sorgt dafür, dass die Teilnehmenden entspannt von einem Highlight zum nächsten gelangen. Ob auf dem E-Bike oder zu Fuss: Hier lassen sich Aktivität und Genuss auf ideale Weise verbinden.

Von Sélestat aus geht es durch die romantische Landschaft entlang der elsässischen Weinstrasse. Die Tour führt durch charmante Dörfer wie Ribeauvillé und Riquewihr (oben im Bild), die mit ihren mittelalterlichen Fassaden und bunten Fachwerkhäusern verzaubern. Während die Strecken durch sanfte Weinberge und entlang alter Bahntrassen führen, bleibt immer Zeit, die kulturellen und kulinarischen Schätze der Region zu entdecken.

Ein besonderes Highlight dieser Reise ist der Besuch von Strasbourg. Per E-Bike erkundet man die historische Altstadt und fährt vorbei am Europäischen Parlament und dem imposanten Münster. Auch die kulinarische Seite des Elsass kommt nicht zu kurz: Regionale Weine und typische Spezialitäten machen jede Pause zu einem Genussmoment.

Diese Reise bietet die perfekte Kombination aus Aktivität, Kultur und Komfort. Der Car übernimmt den bequemen Transfer und sorgt dafür, dass die schönsten Ecken des Elsass stressfrei erreicht werden.

Reisetermin: 6. – 11. Mai 2025

Ostallgäu, Oberbayern, Seen und Biergärten

Foto: Shutterstock

Diese sechstägige E-Bike-Reise führt durch das malerische Allgäu und Oberbayern. Die Teilnehmenden erleben abwechslungsreiche Landschaften, von sanften Hügeln über kristallklare Seen bis hin zu kleinen, einladenden Dörfern. Auf ruhigen Velowegen und abseits der grossen Strassen gibt es viel zu entdecken – sei es ein Blick auf die deutschen Alpen oder eine Pause im Biergarten.

Der Car bringt die Gruppe zu den Startpunkten der täglichen Touren. Der Landgasthof Hubertus in Apfeltrang dient als Basis für die Übernachtungen und kulinarischen Abende. Auf gut befahrbaren Velowegen und ruhigen Nebenstrassen führen die Tagesetappen zu Sehenswürdigkeiten wie dem Forggensee mit Aussicht auf die Königsschlösser oder zur «Königlich Bayerischen Radltour», die bis zum Kloster Andechs mit seinem berühmten Biergarten reicht.

Weitere Routen führen zu den Seen Staffelsee und Ammersee (oben im Bild). Diese Strecken bieten eine Mischung aus Natur und Erholung, ergänzt durch malerische Dörfer und traditionelle Gaststätten, die zum Verweilen einladen. Am Ende jedes Tages kehren die Reisenden in den Landgasthof Hubertus zurück, um die Erlebnisse bei einem gemeinsamen Abendessen Revue passieren zu lassen.

Reisetermin: 29. April – 4. Mai 2025

Côte d'Azur, Wandergenuss und Gartenpracht

Foto: Shutterstock

Diese sechstägige Wanderreise geht entlang einer der wohl berühmtesten Küsten der Welt, der Côte d'Azur. Sie bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus grossartiger Natur, reicher Kultur und kulinarischen Köstlichkeiten. Die mediterrane Landschaft, die prachtvollen Gartenanlagen, lebendigen Märkte und ausserordentlichen Städte wie Saint-Tropez und Cannes vermögen immer wieder zu verzaubern.

Die Wanderreise an der südfranzösischen Küste beginnt nach der Anfahrt aus der Schweiz in Le Muy. Es stehen täglich Wanderetappen von meist etwa 7,5 Kilometern an. Sie bieten immer wieder Panoramablicke, die zum Fotografieren locken, führen an markanten Felsformationen vorbei, faszinieren durch abwechslungsreiche Landschaften und dem blauen Mittelmeer im Hintergrund. Und man trifft auf historische Stätten wie den Plage du Débarquement, den Schauplatz der alliierten Landung vom 15. August 1944.

Ein Höhepunkt für viele ist der Besuch des «Jardins du Musée International de la Parfumerie» in Mouans-Sartoux. In diesem Garten gedeihen die Pflanzen nach althergebrachtem landwirtschaftlichem Wissen. In der Parfum-Manufaktur lässt sich zudem viel über die Herstellung der edlen Düfte erfahren.

Reisetermin: 3. – 8. Mai 2025