Jonas Dreyfus Service-Team

«Er war unfähig, zu sprechen und verliess fluchtartig die Notaufnahme. Im Aufenthaltsraum angekommen, wurde er von einem Weinkrampf geschüttelt. So fand ihn Schwester Karin vor. An das, was danach kam, konnte sich Johannes später nur noch schemenhaft erinnern.»

Der Auszug stammt aus dem Buch «Hochfunktionale Depression. Das übersehene Leiden» von Psychiaterin und Psychotherapeutin Michelle Hildebrandt (54) und beschreibt den Zusammenbruch ihres Patienten Johannes (fiktiver Name), ein erfolgreicher Arzt. Sein Fall zeigt, wie drastisch die Folgen ignorierter Warnsignale bei einer hochfunktionalen Depression für Betroffene und ihr Umfeld sein können.