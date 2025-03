Gesetzliche Grundlagen im Erbrecht

Der dritte Teil des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) definiert die gesetzlichen Erbanteile für die Angehörigen der verstorbenen Person. Das Erbrecht wurde per 1. Januar 2023 revidiert. Folgende Anteile sind gesetzlich verankert:

Verheiratet mit Kindern

50 Prozent des Nachlasses gehen an den Lebensgefährten oder die Lebensgefährtin (Ehe oder eingetragene Partnerschaft, nicht aber Konkubinat). Die weiteren 50 Prozent gehen an die Kinder beziehungsweise an deren Nachkommen.

Verheiratet ohne Kinder

75 Prozent des Nachlasses gehen an den Lebensgefährten oder die Lebensgefährtin (Ehe oder eingetragene Partnerschaft, nicht aber Konkubinat). 25 Prozent gehen an die nächsten Verwandten oder deren Nachkommen (Eltern, Geschwister, Nichten und Neffen).

Unverheiratet mit Kindern

100 Prozent des Nachlasses gehen an die Kinder oder deren Nachkommen.

Unverheiratet ohne Kinder

100 Prozent des Nachlasses gehen an die Eltern oder deren Nachkommen. Falls die Eltern bereits tot sind und ihrerseits keine weiteren Nachkommen haben, gehen 100 Prozent an die Grosseltern. Wenn weder Eltern noch Grosseltern noch Geschwister noch am Leben sind, gehen 100 Prozent des Nachlasses an die Gemeinde oder den Kanton.

Wichtig: Bei den gesetzlichen Anteilen ist der Erblasser oder die Erblasserin verpflichtet, den Angehörigen mindestens 50 Prozent ihres gesetzlichen Anteils zuzugestehen (Pflichtanteile). Über die weiteren 50 Prozent der jeweiligen Anteile kann der Erblasser oder die Erblasserin frei verfügen.