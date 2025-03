Ein Jugendlicher erstellt ein Meme mit dem offiziellen Schulporträt seiner Lehrperson. Ist das noch lustig oder schon illegal? Expertinnen und Experten über rechtliche und gesellschaftliche Konsequenzen, und die Verantwortung der Eltern in einem solchen Fall.

Sylvie Kempa Redaktorin Service

Selbst erstellte Memes und GIFs – also Bilder oder Videos, die aus dem ursprünglichen Zusammenhang gerissen und mit humoristischem Inhalt versehen wurden – haben in den vergangenen Jahren die Kommunikation grundlegend geprägt. Besonders die jüngere Generation verwendet sie gerne. Nach dem Motto «Ein Bild sagt mehr als tausend Worte» kommen sie in Chats und Kommentarspalten zum Einsatz – und ersetzen oft auf humorvolle Weise eine eloquente Stellungnahme.