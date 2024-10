Lebensmittel, die nicht in den Tiefkühler gehören

Lebensmittel, die nicht in den Tiefkühler gehören

Kurz zusammengefasst Nicht alle Lebensmittel sind für den Tiefkühler geeignet

Eier sollte man ohne Schale einfrieren

Milchprodukte klumpen beim Auftauen, Kartoffeln werden matschig, wasserreiches Gemüse verliert Struktur Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Unser Freund und Helfer: der Tiefkühler. Hat man im Supermarkt zu viel eingekauft, kann man die meisten Nahrungsmittel ganz einfach darin verstauen, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzutauen und zu geniessen.

Aber eignen sich wirklich alle Lebensmittel zum Einfrieren? Wir verraten, welche Esswaren nichts im Tiefkühlfach verloren haben und was sich nach dem Auftauen noch aus ihnen zubereiten lässt.

1 Kartoffeln

Mit Ausnahme von vorgefertigten Pommes frites (hier ist das Gemüse bereits verarbeitet worden) haben rohe Kartoffeln nichts im Gefrierfach verloren. Warum? Durch das Gefrieren wird die enthaltene Stärke in Zucker umgewandelt. Dadurch wird die braune Knolle nach dem Auftauen nicht nur matschig und glasig, sondern büsst auch deutlich an Geschmack ein.

2 Eier

Eier sollte man nie mit der Schale einfrieren, denn die Flüssigkeit dehnt sich beim Gefrieren aus und kann die Schale platzen lassen. Will man rohes Eiweiss oder Eigelb einfrieren, gibt man dieses am besten in einen passenden Gefrierbeutel. Komplette Eier werden mit einer Gabel oder mit einem Schneebesen verquirlt und dann als Eimasse eingefroren. Wichtig ist, dass die Eier danach nicht roh konsumiert werden. Anders sieht das Einfrieren bei gekochten Eiern aus: Das Eiweiss wird durchs Auftauen zäh und schmeckt wässrig. Der Dotter hingegen lässt sich sowohl roh als auch gekocht problemlos einfrieren.

Eier sollte man niemals mit der Schale einfrieren, diese könnten beim Gefrieren platzen. Foto: Unsplash / Jakub Kapusnak

3 Milchprodukte

Milchprodukt ist nicht gleich Milchprodukt. Während sich Butter gut einfrieren lässt, bilden Rahm, Joghurt, Ricotta oder Milch beim Auftauen Klümpchen. Rahm, den man nicht mehr schlagen muss, aber auch Milch kann man nach dem Auftauen zweckentfremden und stattdessen zum Verfeinern von Suppen, Saucen oder für Desserts verwenden. Hierfür friert man die Milchprodukte am besten portionsweise ein – zum Beispiel in Eiswürfelbehältern.

Joghurt und Früchte geniesst man lieber frisch als dem Tiefkühler, so schmecken sie einfach besser. Foto: Unsplash / Vije Vijendranath

4 Wasserreiches Obst und Gemüse

Beeren können nach dem Einfrieren noch gut für Smoothies und Desserts verwendet werden. Foto: Unsplash / Devin Rajaram

Egal, ob Wassermelonen, Gurken, Tomaten, Beeren oder Blattsalate: Wasserreiches aus dem Garten sollte nicht eingefroren werden. Der hohe Wassergehalt sorgt dafür, dass die Nahrungsmittel nach dem Auftauen matschig werden und glasig aussehen. Ausser aber, die Früchte und das Gemüse sind für die Zubereitung von Smoothies oder Desserts vorgesehen, dafür kann man sie problemlos in die Gefrierschublade legen und ganzjährig geniessen.

5 Wein

Eine offene Flasche Wein im Kühlschrank? Der Tiefkühler stellt in dieser Situation nur eine mässig befriedigende Lösung dar. Denn Wein büsst durch die Kälte seinen Geschmack ein, und der ist bei einem edlen Tropfen nun mal entscheidend. Durch das Einfrieren kann der Säuregehalt des Weins sinken und dieser sich dadurch trüben. Wer ihn jedoch für die Zubereitung von Saucen verwenden möchte, kann ihn am besten portionsweise in Eiswürfelformen abfüllen und nach Bedarf auftauen.