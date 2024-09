Die 80/20-Regel, auch als Pareto-Prinzip bekannt, gewinnt in der Arbeitswelt an Popularität. Die Priorisierungsmethode kann dich nicht nur effizient, sondern auch glücklich machen.

Freunde lassen sich oft an einer Hand abzählen. Umso wichtiger, dass man den Kontakt pflegt.

Schon lange vor Beginn des digitalen Zeitalters wusste man, dass man am schnellsten zum Ziel kommt, wenn man klare Prioritäten setzt. Doch was ist am wichtigsten?

In der komplexen Welt, in der wir leben, wird die Beantwortung dieser Frage immer schwieriger. Die Anforderungen an jeden Einzelnen steigen gleichzeitig mit den Möglichkeiten, sich vom Wesentlichen ablenken zu lassen. Ein Dilemma.

Motivationsmotor