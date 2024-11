Effektive Methode Dank Schlafentzug zu besserem Schlaf

Wer tagsüber müde ist, weil er abends nicht einschlafen kann, sollte seine Bett-Zeit so kurz wie möglich halten. Was widersprüchlich klingt, ist ein grundlegender Ansatz in der Behandlung von Insomnie. Eine Expertin klärt auf.