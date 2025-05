Dürfen Kinder vegan leben? «Mängel können zu irreversiblen Schäden führen»

Es ist eine grosse Herausforderung: Eltern, die möchten, dass sich ihre Kinder ohne tierische Produkte gesund entwickeln, müssen drei Faktoren berücksichtigen, sagt Ernährungsberaterin Evelyne Gätzi. Und an mehr denken als an Nährstoffe in Nahrungsmitteln.

Publiziert: vor 52 Minuten