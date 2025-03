Wenn der Abfluss in der Küche oder im Bad verstopft ist, muss das Problem nicht unbedingt mit Chemie gelöst werden. Mit diesen Tricks kann man oft auch das Geld für eine Fachperson sparen.

So einfach reinigt man einen verstopften Abfluss

1/6 Fettablagerungen beispielsweise von Speiseresten, können zu Verstopfungen im Abfluss führen. Mit Essig und Backpulver kann das Problem beseitigt werden. Foto: CTF

Darum gehts Verstopfte Abflüsse: Probleme und Lösungen ohne Chemie für Haushalt

Saugglocke, Reinigungsspirale und natürliche Hausmittel als effektive Reinigungsmethoden

Backpulver und Essig für Abflussreinigung verwenden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Wer lange Haare hat, kennt das Problem von verstopften Abflüssen. Nach dem Haare waschen, sollten die Haare beim Abfluss darum immer entfernt werden, damit Haarbüschel gepaart mit Seifenresten nicht in den Abwasserleitungen hängen bleiben.

In der Küche können besonders Fettablagerungen im Abfluss auch zu gelegentlichen Verstopfungen führen. In den meisten Fällen kann das Problem mit verstopften Abflüssen selber behoben werden – und das sogar ohne Chemie.

Tipp 1: Saugglocke

Hilfe bietet eine Saugglocke, wie es sie in jedem Baumarkt zu kaufen gibt. Bevor die Saugglocke eingesetzt wird, sollte man heisses Wasser in den Ablauf giessen. Ist ein Überlauf vorhanden, wird er mit einem feuchten Lappen verschlossen. Anschliessend wird Saugglocke so auf den Abfluss gesetzt, dass er vollständig abgedeckt wird. Danach drückt man den Griff der Saugglocke kräftig und schnell ein paar Mal hintereinander hoch und wieder runter. Durch den Sog und das Vakuum kann die Verstopfung im Rohr gelöst werden.

Tipp 2: Reinigungsspirale oder Draht

Auch mit einer Reinigungsspirale können Verstopfungen in den Rohren beseitigen beseitigt werden. Hat man das nicht zur Hand, kann man ein Draht mit einem Haken am Ende formen, um die Verstopfung im Rohr zu beheben.

Tipp 3: Natürliche Hausmittel

Ein bewährtes und effektives Hausmittel zur Abflussreinigung ist Backpulver und Essig. Statt Backpulver kann man übrigens auch Natron verwenden. Zuerst werden etwa vier Esslöffel Backpulver in den Ausguss gekippt und hinterher sofort eine halbe Tasse Essig. Sobald das hörbare Sprudeln, das sich durch die Vermischung von Backpulver und Essig ergibt im Abfluss aufhört, spült man mit heissem Wasser nach, um den gelösten Schmutz zu entfernen.

Tipp 4: Nur für erfahrene Handwerker

Wenn das Wasser im Lavabo nicht mehr abläuft, ist die Verstopfung meistens im Syphon. Damit dort mit einer Drahtbürste gereinigt werden kann, muss man mit einer Rohrzange das Rohr unter dem Lavabo auseinander nehmen. Bevor nach der Reinigung wieder alles zusammengeschraubt und montiert wird, sollten die Dichtungen kontrolliert und wenn nötig ersetzt werden. Diese Variante setzt aber handwerkliches Geschick und Erfahrung voraus. Wer sich damit nicht auskennt, sollte diese Arbeit besser einem Fachmann überlassen.

Tipp 5: Zur Vorbeugung

Damit Verstopfungen und schlechte Gerüche im Abfluss erst gar nicht entstehen, kann man wöchentlich ein Pack Backpulver in den Abfluss schütten. Hinterher sofort etwas Wasser nachspülen. Lässt man das Ganze eine Weile einwirken, werden schlechte Gerüche und Verstopfungen bei regelmässiger Anwendung neben der üblichen Reinigung schon gar nicht mehr entstehen.