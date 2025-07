Manchmal hat man keine Zeit oder will sich mit dem Essen eine Pause gönnen, beides keine gesunden Muster. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Olivia Ruffiner Redaktorin

Es ist bereits dunkel im Haus, wenn du die Wohnungstür aufschliesst. Der Tag im Büro war hart, jetzt muss noch etwas zum Essen her. Am besten gesund. Aber unter Zeitdruck greifst du lieber zum Fertiggericht. «Morgen fange ich an, gesund zu essen», nimmst du dir vor, während die Pasta arrabiata in der Mikrowelle ihre Kreise dreht.

Solche oder ähnliche Situationen schildern Ratsuchende bei Michelle Widmer (40) in der Praxis Esslösungen in Bern immer wieder. Widmer ist Ernährungsberaterin SVDE mit Bachelorausweis und eidgenössisch zertifizierte Beratungstherapeutin. «Kommt jemand zu mir und will gesünder essen, muss ich den Wunsch erstmals entschlüsseln», sagt sie.