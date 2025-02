Was haben du, ich und ein Massenmörder gemeinsam? Allgemeingültige Aussagen in Horoskopen könnten auf uns alle zutreffen. Ein Experte erklärt, warum wir dazu tendieren, vor allem positives Feedback leichtgläubig anzunehmen – und welche Risiken das mit sich bringt.

1968 sorgte der französische Psychologe Michel Gauquelin mit einem ungewöhnlichen Experiment für Aufsehen: In einer Zeitungsanzeige bot er kostenlose Geburtshoroskope an. Rund 150 Menschen folgten seiner Einladung und übermittelten ihm ihre persönlichen Daten. Wenig später erhielten sie detaillierte Beschreibungen ihres Charakters, die Gauquelin angeblich anhand ihrer astrologischen Daten erstellt hatte. Als er die Teilnehmenden anschliessend fragte, ob die Horoskope ihre Persönlichkeit zutreffend erfassten, antworteten 90 Prozent mit «Ja». Was die Empfänger nicht ahnten: Alle hatten denselben Text erhalten – und dieser basierte auf dem Geburtshoroskop eines Serienmörders.