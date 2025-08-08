1/5
Abkühlung gefällig? Es ist wieder heiss in der Schweiz.
Foto: keystone-sda.ch
Darum gehts
- Wenn es heiss ist, gerät der Körper unter Stress
- Das Gehirn aktiviert ein Notfallprogramm
- Blick beschreibt fünf grosse Körpersysteme unter grosser Hitze
Olivia RuffinerRedaktorin
Der menschliche Körper hat im Schnitt 37 Grad, das ist eine Konstante im Leben. Alles darüber ist Fieber, alles darunter wäre eine Unterkühlung. Was aber, wenn die Aussentemperatur diesem Wert gefährlich nahekommt?
Der Körper gerät mit der steigenden Temperatur in einen Ausnahmezustand. Das Gehirn aktiviert Notfallprogramme, während das Herz-Kreislauf-System unter hoher Belastung arbeiten muss. Die Nieren kämpfen mit dem Flüssigkeitsverlust und auch der Verdauungsapparat stellt auf Pause.
