Wolfgang Schmidbauer, renommierter Psychoanalytiker, beleuchtet in seinem neuen Buch die Herausforderungen und Privilegien von Erstgeborenen. Er zeigt, wie die Geburt eines Geschwisters die Familienstruktur beeinflusst, und fordert mehr Gerechtigkeit in der Erziehung.

He, ich war zuerst da!

«Als meine Mutter geboren worden war, legte die jetzt grosse Schwester Maria an einem regnerischen Tag das Vorschneidemesser aus der Küche hinaus auf den Balkon. Nach dem Sinn dieser Massnahme befragt, sagte die Vierjährige: ‹Wenn das Messer nass ist, wird es rosten. Und wenn es rostig ist, schneide ich damit das Bobbele (fränkisch für Baby). Dann kriegt das Bobbele Blutvergiftung und stirbt!›»

Diese Geschichte trug sich im Jahr 1913 zu. Erzählt wird sie von Wolfgang Schmidbauer. 83 Jahre alt und einer der renommiertesten Psychoanalytiker Deutschlands. Letzte Woche erschien sein Buch «Die Erstgeborenen. Wie sie ihre Kindheit den Geschwistern opfern». Die vierjährige Maria ist vif, man könnte das als Intelligenzbeweis deuten; die Eltern empfanden dies nachvollziehbarerweise anders. Maria wurde mit Schlägen bestraft.

Die Geschichte zeigt – auch wenn etwas drastisch –, was in Kinderköpfen vorgehen kann, wenn ein zweites Geschwisterchen zur Familie stösst. Als «Krise» bezeichnet Schmidbauer die Ankunft eines Babys in das bestehende Familiengefüge: «Die Erstgeborenen können der Mutter auf einer unbewussten Ebene nicht verzeihen, dass sie das zweite Kind geboren hat und womöglich mehr liebt.»

Wolfgang Schmidbauer sagt, Erstgeborene seien fundamental unterschiedlich als die anderen Geschwister. «Wenn wir uns diese Unterschiede vergegenwärtigen, werden wir vergangene wie aktuelle Konflikte besser verstehen.» Foto: zvg 1/10

Das erstgeborene Kind fühlt sich vom Thron gestossen, muss plötzlich vernünftig sein und mit weniger Aufmerksamkeit auskommen. Die Eltern müssen ständig auf der Hut sein, weil das Erstgeborene den Neuling in der einen Sekunde herzt und ihn in der anderen vielleicht zu beseitigen versucht.