In der Schweiz sind nicht alle Selbstverteidigungsmittel erlaubt. Foto: Getty Images

Jana Giger Redaktorin Service

Beobachtet mich dieser Mann, oder bilde ich mir das nur ein? Läuft diese Person zufällig in dieselbe Richtung wie ich, oder verfolgt sie mich? Die Aufmerksamkeit ist geschärft, das Herz schlägt schneller und im Bauch breitet sich ein mulmiges Gefühl aus. Im Dunkeln allein nach Hause zu laufen oder spätabends im Parkhaus aus dem Auto zu steigen, kann belastend sein – insbesondere für Frauen.

Was meist bei einem unbehaglichen Gefühl bleibt, endet in manchen Situationen in einem Verbrechen. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik ereigneten sich 2023 in der Schweiz 5,9 Prozent mehr schwere Gewaltstraftaten als im Jahr zuvor. Es gab 223 Vergewaltigungen, 274 sexuelle Nötigungen und 1211 sexuelle Belästigungen im öffentlichen Raum. Gerade jetzt, wo es wieder früher dunkel wird, kann das Sicherheitsgefühl nachlassen. Kann ein Pfefferspray, Taser oder ein Schlagring dieses erhöhen? Und sind solche Gegenstände in der Schweiz überhaupt erlaubt?