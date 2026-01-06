Wann ist der richtige Zeitpunkt, um seinen Weihnachtsbaum abzuschmücken und zu entsorgen? Eine Antwort findet sich hier.

Corine Turrini Flury

Ich gebe zu, ich gehöre zu den uncoolen Menschen, die sich jeweils auf Weihnachten freuen. Dieses Jahr hat das Christkind schon über eine Woche vor Heiligabend den Baum wunderschön geschmückt. Ja, den herzigen Schwindel vom Christkind tische ich noch immer jedem Kind auf. Elektrische Beleuchtung sei Dank, leuchtete unser Weihnachtsbaum seither jeden Abend. An Heiligabend lagen dann auch erleuchtet von warmem Licht, Geschenke unter dem Baum. Hach, wie schön. Da strahlten Kinderaugen, und mir ging wieder mal das Herz auf. Ja, ich kann romantisch und kitschig sein.

Nicht mit mir

Aber irgendwann ist Schluss. Genauer: Nach Silvester hab ich genug. Im neuen Jahr finde ich Tannennadeln auf dem Wohnzimmerboden, die sich zunehmend im ganzen Haus verteilen, nur noch nervig und keineswegs prickelnd – und überhaupt graust mir davor, den ganzen Weihnachtsschmuck wieder mühsam zu verstauen.

Es ist mir ziemlich egal, wenn nach christlicher Tradition die Weihnachtszeit erst am 6. Januar endet und der geschmückte Baum bis zu den Heiligen Drei Königen das Wohnzimmer zieren soll. Nicht mit mir!

Zurück zur Normalität

Spätestens wenn ich wieder arbeiten muss, will ich wieder so was wie Ordnung und Normalität im Haus. Dazu zählt nun mal kein Christbaum, der unbeachtet vor sich hin trocknet. Also sehe ich es irgendwie als Gnadenakt, dem einst wunderschönen Weihnachtsbaum dieses entwürdigende Trauerspiel zu ersparen, und erlöse ihn vorzeitig. Ich behalte ihn in schöner Erinnerung.

Wenige noch brauchbare Tannenzweige habe ich abgeschnitten und zum Abdecken von Pflanzen im Garten verwendet. Der Rest wird im Grünkompost entsorgt. Ja, ich kann auch ganz praktisch und pragmatisch sein.